El Caudal, a confiar en el milagro

El Caudal se la está jugando. Obligado a vencer si no quiere ver como el sueño de entrar en play-off se acaba volatilizando, los de Luis Rueda se miden mañana a las 18.00 horas al Llanes, conjunto que ya no se juega nada al estar en la zona media de la tabla. Los mierenses deben hacerse con los tres puntos si no quieren ver como el Praviano, equipo que marca la zona de play-off, se escapa. Actualmente están a un punto de distancia, aunque los pravianos se miden al Titánico, que, aunque tampoco se juega nada esta temporada, es el matagigantes de la Tercera asturiana.

Tras sumar cuatro jornadas sin conocer la victoria, el Caudal volvió a la senda de la victoria en su último duelo ante el Lealtad. El gol de Carlos Cid al arrancar la segunda parte da ciertas esperanzas a un conjunto que está muy lejos de las posiciones que acostumbraba a marchar a principio de año. Poco queda de aquel Caudal que se mostró intratable en las primeras jornadas de Liga y que soñaba con ascender directo. Ahora, ante rivales que ya no se juegan nada, los mierenses deben meter la directa y confiar en que o Titánico o Ceares rasquen un punto al Praviano para entrar al play-off en la última plaza disponible.