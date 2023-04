El Avilés no falla en Burgos

Suma y sigue para un Real Avilés CF que a domicilio derrotó de forma bastante cómoda al descendido Burgos CF Promesas. Aunque en la primera los de Cañedo dominaron más y tuvieron las mejores ocasiones, el duelo en sí no estuvo demasiado desequilibrado, pero la gran diferencia estuvo en la solidez exhibida en las dos áreas y ahí el conjunto asturiano sí fue muy superior.

Albistegui, técnico del equipo local, había hablado durante la semana de ofrecer una imagen competitiva pese a la tristeza de haberse consumado su descenso matemático con la derrota en Espiñedo, pero lo cierto es que no fue así ya que su once entró fatal al partido, ni más ni menos que encajando un tempranero gol antes de que se cumpliera el minuto cinco de juego a cargo de un Alorda que no desaprovechó la primera que tuvo para poner en franquicia al equipo a las primeras de cambio.

Encajado el gol, el Promesas reaccionó como bien pudo y en cuestión de segundos el local Lucas tuvo el empate a su alcance, pero el cabezazo se le fue fuera lamiendo el palo. Sin embargo, no dejó de ser una acción aislada, un gesto de rabia por haber concedido tan rápido, porque los blanquiazules seguirían dominando en este inicio de enfrentamiento y de hecho sólo tardaron un par de minutos en responder con una buena jugada que pese a su peligrosidad terminó en un córner sin consecuencias. Pronto quedó claro, pues los acercamientos se sucedieron con regularidad, que los visitantes tenían más recursos y el agobio del Burgos Promesas sería grande en un primer tramo de encuentro donde su zaga, con el central Dani Burgos a la cabeza, tenía todo el protagonismo y muchísimo trabajo. Porque aunque hay que reseñar que el equipo de Albistegui tampoco renunciaba a buscar el empate, no generaba peligro real y por contra sí dejaba espacios. Al filo del ecuador del primer tiempo, el Real Avilés tuvo una clarísima que abortó in extremis Sergio Fernández y poco más tarde el grupo de Emilio Cañedo sufriría su primer contratiempo con la lesión de un Edu Cortina, que obligó al míster a realizar un primer cambio no planeado.

Nada cambió y después el duelo prosiguió movido, incluso por momentos de ida y vuelta, pero sin ocasiones locales y sí muy claras de los visitantes, como una doble superada la media hora donde tras una buena combinación de Isi Ros y Primo. La finalización de Espina se encontró con un Óscar López en el papel de salvador. Cinco más tarde, Óscar López volvía a llevarse todos los aplausos al sacarle a una mano un testarazo con marchamo de gol a un Morcillo incorporado en labores ofensivas. En todo caso, el segundo no llegó y el Real Avilés se fue al descanso sin sentenciar a un Promesas que se estiró más que nunca en los últimos cinco minutos, pues incluso sacó dos buenos disparos de Antonio y López-Pinto que, eso sí, no cogieron portería.

El Promesas reinició el partido como lo había dejado, más fuerte que nunca y avisando muy rápido con alguna buena oportunidad, pero también sin dejar de mostrar su falta de pegada pues ni Sergio Esteban ni Sergio Fernández, éste en la mejor hasta el momento, consiguieron que sus intentonas fueran entre palos. Por contra, al filo de la hora el Real Avilés respondía con una lección de efectividad y Natalio, que había saltado al campo por la lesión de Edu Cortina, prácticamente sentenciaba el resultado con un segundo gol.

El tanto provocó la furibunda reacción de un filial que en apenas cinco minutos malgastó otras dos buenas oportunidades para recortar distancias. De hecho, el partido tendría un tramo final igual de movido e interesante, con los dos teniendo opciones de marcar, pero sin que se vieran más goles.