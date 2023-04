Covadonga y Sporting B no fallan y se la jugarán el último día: así fue la penúltima jornada en Tercera

Emoción hasta el último minuto. Covadonga y Sporting B ganaron sus duelos ayer y llegan a la definición con igualdad, pero con los ovetenses con un punto de ventaja. El Cova subirá si gana en Tuilla en la última jornada o si el Sporting B no lo hace en Luarca.

El Cova, a un triunfo del ascenso: 3-1 al Ceares

Covadonga: Caserta (3); Berto (2), Morilla (2), Manu Blanco (3), Álvaro (2); Avanzini (1), Pablo Tineo (2), Asier (2); Diego (2), Omar (2) y Vicente (2). Cambios: Aitor Elena (1), min. 51 por Blanco. Santullano (1), min. 57 por Avanzini. Manolo (3), min. 57 por Vicente. Samu (s.c.), min. 84 por Asier. Antón (s.c.), min. 84 por Omar. Ceares: Ardura (1); Edu García (1), David Blanco (1), Delgado (1), Zuazua (1); Llerandi (1), Mateo (1); Ferre (1), Buelga (2), Coutado (1); y Ferrari (3). Cambios: Álvaro (1), min. 65 por Coutado. Juan Carlos (1), min. 76 por Buelga. Madeira (s.c.), min. 81 por Llerandi. Goles: 0-1, min. 43: Ferrari. 1-1, min. 45: Vicente. 2-1, min. 60: Manolo. 3-1, min. 83: Asier, de penalti. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó al local Vicente, y a los visitantes Llerandi y Zuazua. J. A. Á. Rabanal: Unos 500 espectadores. Presentación de los equipos prebenjamín y minibenjamín del Cova y del Cova-Castañales. Al finalizar se homenajeó al capitán del Covadonga Manu Blanco, que deja el fútbol. El visitante Zuazua dejó el campo en el min. 90 por temor a lesionarse.



El Covadonga cumplió en su último partido de la temporada en Liga en casa y ya solo le falta el último paso. El equipo de Simón, además, se garantiza el segundo puesto y, por lo tanto, jugar la Copa del Rey, ya que el Sporting B no lo puede hacer por ser un filial.

El partido fue complicado y el Covadonga tuvo que remontar. Y es que se vio a un Cova demasiado ansioso y que cometió más errores de los habituales. Una de las claves fue que empataron rápido gracias a un cabezazo de Vicente. Coutado pudo adelantar de nuevo al Ceares, pero un inspirado Manolo y Asier, de penalti, dieron los puntos al conjunto ovetense.

Somolinos alarga la lucha del Sporting B: 1-0 al Llanera

Sporting B: Bloch (2), Trabanco (2), Somolinos (3), Leo Miguel (s.c.), Argüelles (2), Lucas (3), Pelayo (3), Lozano (2), Oyón (1), Santamaría (2) y Ariel Herrero (0). Cambios: Kembo (2) por Miguel, min 25. Enol (2) por Oyón, min. 46. Ebea (1) por Ariel, min. 45. Damián (s.c.) por Pelayo, min. 82. Montes (s.c.) por Lozano, min. 89. Llanera: Alejandro (3), Gil (2), M. Arango (2), Otia (3), Pablo (2), Jorge (2), Medori (2), Javi Sánchez (2), Vity (3), Óscar (2), Mundaka (3) y Pablo (2). Cambios: Fakir (2) por Javi Sánchez, min. 58. Reyes (2) por Óscar, min. 58. Fer Sánchez (2) por Jorge, min. 68. Santi Ramos (2) por Mundaka, min. 79. Goles: 1-0 min. 55: Somolinos Árbitro: Valdés Díaz. (D. Oviedo). Amonestó con tarjeta amarilla a Lucas y Santamaría, por parte de los locales, y a los visitantes Arango, Medori, Otia, Mundaka, Viti e Imad. Mareo: Unos 600 aficionados.

Somolinos, un central con alma de «9», dio esperanza al Sporting B, que visitará La Veigona el domingo para medirse al Luarca con opciones de subir directo a Segunda Federación, el único objetivo que tiene en mente el club para esta temporada. No dependerá, en cualquier caso, de sí mismo el filial gijonés, que tendrá que esperar por un tropiezo del Covadonga en Tuilla. Los ovetenses ganaron ayer al Ceares y mantuvieron su punto de ventaja sobre los rojiblancos. Pero, al menos, el gol del zaguero gijonés ha llevado a los de Dani Mori al límite, por lo que se espera un final de infarto. No le puso las cosas nada fáciles un Llanera que llegaba a Mareo imparable y que demostró que es un aspirante al ascenso por las vías de las eliminatorias. Leonel Miguel tuvo que retirarse lesionado antes de la media hora de juego dando entrada a Kembo, que pasó al centro de la zaga. El Sporting B tuvo sus ocasiones; también el Llanera. Una de las más claras del filial fue de Santamaría, de cabeza, tras un centro de Pelayo. El delantero remató con fuerza, pero Alejandro la mandó a córner. Antes, Manu Medori había dado el susto con un disparo de media distancia, que se fue ligeramente desviado. Con la necesidad de ganar, Mori vio peligrar el ascenso al descanso y quitó a Oyón y a Ariel Herrero para dar entrada a Enol y a Ebea. A los pocos minutos, un saque de esquina de Lucas acabó encontrando la cabeza de Somolinos, que marcó el único gol. Chuchi Collado agitó el banquillo, movió piezas y llevó al Llanera a adelantar la presión. Los visitantes apretaban, pero también perdieron ese orden. Otia, inmenso, frenó varias salidas de los rojiblancos, que buscaron sorprender con transiciones.

El Praviano, a un punto de la salvación: 3-0

Praviano: Ali (2); Chechu (2), Mikel Busto (2), Zapico (2), Santa (2), José Luis (3), Ito (3), Cayarga (2), Juan Menéndez (2), Pachi (2) y Longo (3). Cambios: Oriol (3), min. 46 por Chechu. Bless (3), min. 59 por Pachi. Damián (3), min. 76 por Cayarga. Luismi (s.c.), min. 84 por José Luis. Lucas Serrano (s.c.), min. 84 por Juan Menéndez. Titánico: Raúl (2);_Álex (1), Álvaro Madrid (2), Nuño (2), Barbón (2), Lele (1), Joan (2), Nelson (1), Tomás (1), Nico (2) y Mateo (2). Cambios: Monasterio (1), min. 63 por Barbón. Otero (1), min. 63 por Nico. Enol (s.c.), min. 71 por Álex. Goles: 1-0, min. 46: Álvaro Madrid, en propia puerta. 2-0, min. 68: Juan Menéndez. 3-0, min. 84: Damián. Árbitro: Alonso Luiña. Sin tarjetas. Santa Catalina: 400 espectadores.

El Praviano está a un punto de clasificarse para disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Para conseguirlo, deberá al menos empatar en su visita al Tuilla de la última jornada o esperar un tropiezo del Caudal, que navega a tres puntos de distancia.

El Praviano llega al desenlace tras golear 3-0 al Titánico en Santa Catalina. El partido fue un monólogo del conjunto pravianista, y aunque el Titánico se defendió en el primer acto, acabó cediendo tras el paso por los vestuarios.

El Caudal se complica la promoción: 2-2

Caudal: Álex González (1);_David Ruiz (1), Omar Hernández (2), Carlos Carcedo (3), Pelayo Pedrayes (2), Isaac (1), Noé Fernández (2), Robert (2), Nacho García (2), Carlos Cid (2) y Toquero (1). Cambios:_Pablo Álvarez (1), min. 63 por David Ruiz. Mathieu (1), min. 63 por Noé Fernández. Kang (1), min. 63 por_Toquero. Cristian (1), min. 72 por Nacho_García. Álvaro Pozo (1), min. 72 por Robert. Llanes: Javier (1);_Peruyero (1), Bruno Cué (1), Álvaro Mier (2), Richi (2), Bamba (2), Laine (2), Luisen (1), Michel Secades (2), Álvaro García (1) y Sergio Ríos (2). Cambios:_Gael (1), min. 63 por Laine. Pablo Prieto (1), min. 74 por Michel Secades. Borja (1), min. 74 por Luisen. Tofer (s.c.), min. 84 por Peruyero. Genaro (s.c.), min. 84 por Sergio Ríos. Goles: 0-1, min. 1. Secades. 0-2 , min. 20:__Ríos. 1-2, min. 31:_Carlos Cid. 2-2, min. 38:_Nacho_García, de penalti. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó a los visitantes Bruno Cue y Laine. Hermanos Antuña: Unos 200 espectadores.

El Caudal se puso aún más difícil el camino a la promoción de ascenso tras no ganar a un Llanes que no se jugaba nada. Los de Luis Rueda necesitan que en la última jornada pierda el Praviano y ganar en el campo del Condal. A los 30 segundos, marcó el Llanes y a los 20 minutos hizo el segundo. Los de Mieres empataron, pero no culminaron la remontada.

L’Entregu asalta el tercer puesto: 3-0 al Tuilla

L’Entregu: Alberto Benito (2);_Dani González (2),_Pereke (3), Cristian_Ferreiro (2), Steven Ospina (2), Berto Arias (2), Diego Boza (3), Edu Flores (3), Borja Prieto (2), Borja Rodríguez (2) y Diego Tejón (2). Cambios:_El Miloud (1), min. 63 por Cristian_Ferreiro. Nacho Brañanova (1), min. 63 por Tejón. Manu Casariego (1), min. 63 por Berto Arias. Hugo (s.c.), min. 73 por Borja Rodríguez. Leyder (1), min. 73 por Dani_González. Tuilla: Dani_Fernández (2);_Quintín (1), Prendes (1), Joaquín Peña (1), Pablo (2), Jaime (2), Acerete (2), Sandoval (1), Miguel (2), Chiru (1) y Bango (1). Cambios:_Marcos (1), min. 61 por Joaquín Peña. David (1), min. 73 por Prendes. Goles: 1-0, min. 1:_Boza. 2-0, min. 3:_Boza. 3-0, min. 56:_Berto Arias. Árbitro: Quirós Pérez (Gijón). Expulsó a los locales Hugo, en el min. 91, con roja directa, y Borja Prieto, en el min. 93, por doble amonestación. Amarillas a Cristian Ferreiro, y a David y Marcos. Nuevo Nalón: Unos 400 espectadores.

L’Entregu sentenció rápido un partido que le sirve para asaltar el tercer puesto, que defenderá en la última jornada ante el Llanera. Dos goles de Boza en tres minutos dejaron el choque resuelto. El_Tuilla, que no se jugaba nada, apenas inquietó a Alberto Benito. Berto Arias culminó la victoria en la segunda parte tras un buen pase de Dani_González.

El Luarca se asegura la permanencia: 0-3

Avilés Stadium: Javi Menes (2); Pedro Bayón (2), Expósito (1), Nahuel (2), Álex Muñiz (2), Fonseca (2), Marcos Novoa (1), Páramo (2), Víctor Valero (1), Adri Berredo (1) y Colucci (1). Cambios: Miguel Díaz (2), min. 46 por Javi Menes. Jairo Arobes (1), min. 55 por Pedro Bayón. Néstor Bustelo (1), min. 63 por Expósito. David Heres (1), min. 63 por Novoa. Diegui (2), min. 80 por Aramo. Luarca: Sergio (3); Chechu (2), Samu (2), Jorcho (1), Jorge (2), Suárez (1), Mario (2), Barragán (1), Ntutum (1), Parajón (2) y Abraham (2). Cambios: Pedregal (2), min. 61 por Suárez. Efrén (3), min. 72 por Ntutum. Vigil (3), min. 80 por Jorcho. Goles: 0-1, min. 79: Efrén. 0-2, min. 85: Vigil. 0-3, min. 91: Abraham. Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Amonestó a Víctor Valero y Bustelo, y a Parajón. Muro de Zaro: Unos 120 espectadores.

El Luarca sumó una victoria ante el Stadium, que llegaba descendido a este partido, que le asegura la permanencia en Tercera RFEF. El Stadium tuvo ocasiones clarísimas en la primera parte y en el inicio de la segunda, pero fue el Luarca el que acertó de cara a puerta.

El Condal gana, pero desciende: 1-2 en Villaviciosa

Lealtad: Javi Porrón (s.c.); Pablo Menéndez (1), Orviz (2), Marcos (1), Meana (2), Viña (2), Edu Font (1), Miguel Obaya (2), Montequín (2), Álex Menéndez (1) y Dindurra (2). Cambios: Fueyo (2), min. 10 por Porrón. Saha (1), min. 55 por Menéndez. Kiku (2), min. 67 por Marcos. Zucu (2), min. 67 por Font. Montoto (2), min. 67 por Montequín. Condal: Luis (2); Juanma (1), Sergio Blanco (2), Natan (2), Roberto (2), Manuel (1), Piniella (2), Matheusz (1), Aarón (2), Pablo Martínez (1) y José (1). Cambios: Álex Blanco (1), min. 70 por José. Pablo (s.c.), min. 84 por Piniella. Labrado (s.c.), min. 84 por Matheusz. Carlos (s.c.), min. 84 por Pablo Martínez. Goles: 0-1, min. 17: Sergio Blanco. 1-1, min. 21: Viña. 1-2, min. 92: Aarón. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó por el equipo local a Font y a Zucu, y por el visitante a Roberto y Pablo Martínez. Les Caleyes: Unos 150 espectadores. El club y la afición del Lealtad rindieron homenaje, entregándole una camiseta enmarcada, a Javi Porrón, con más de 300 partidos repartidos en 10 temporadas con el Lealtad y que se retira este verano.

El Condal desciende tras ganar un partido sin ritmo, al que llegaba con pocas opciones de salvarse (necesitaba que el Luarca no ganara) ante un Lealtad que no se jugaba nada.

Adiós con victoria del Valdesoto: 2-1

Valdesoto: Gelu (3);_Gito (2), Álex Hornas (2), Puma (1), Carlos Peña (2), Isra Villoria (1), Rober (1), Miguel Peña (3), Pablo Mazo (1), Viti (1) y Alberto Laviana (3). Cambios:_Dani Fernández (1), min. 63 por Rober. Álvaro Suárez (1), min. 77 por Mazo. Pibe (1), min. 86 por Carlos Peña. Colunga: Miguel Rodríguez (1);Ordóñez (1), Yago (3), Davis (1), Marcos Iglesias(3), Remuñán (2), Mathe (1), Corgo (1), Dominique (2), Cueto (2) y Beni (1). Cambios:_Estébanez (1), min. 46 por Ordóñez. David Núñez (2), min. 46 por Cueto. Pablo Santos (1), min. 46 por Beni. Moussa (1), min. 68 por Remuñán. Fer Laserna (1), min. 82 por Corgo. Goles: 1-0, min. 14:_Miguel Peña. 2-0, min. 38:_Alberto Laviana. 2-1, min. 56:_Marcos Iglesias. Árbitro: Centeno Fernández (Oviedo). Amonestó a Rober, y a Ordóñez, Rodríguez y Davis. Villarea: 120 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el exdirectivo José Suárez Vigil, «Pepe el de Loina». Balón donado por la Asociación El Llagarón.

El Valdesoto se despide de Tercera en casa ganando al Colunga en un partido sin nada en juego.