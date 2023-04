El doctor que atendió a los pilotos en Tineo: "No pudimos hacer nada"

El mundo del motor asturiano sigue en shock por la muerte del piloto Julio César Castrillo y su copiloto Francisco Javier Álvarez, fallecidos el viernes tras chocar contra unos árboles en la 42.ª edición del rally "Villa de Tineo". Los restos mortales de los dos automovilistas fueron trasladados a los tanatorios de Grado y de Oviedo tras la realización de las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de La Corredoria (Oviedo). Sus familiares recibieron el pésame de cientos de personas que se acercaron a arroparles. En el ambiente imperaba el lamento, porque, según las fuentes consultadas, las trágicas muertes se debieron más que nada a la mala fortuna. Las primeras investigaciones señalaron que el conductor, el moscón Castrillo, sufrió un paro cardíaco en plena carrera, lo que le llevo a perder el control del vehículo. Álvarez tiró entonces de freno de mano para intentar estabilizar el coche, pero no pudo evitar el fatal impacto contra unos árboles, que acabó con el doble fallecimiento. "Ambos tenían mucha experiencia en el motor, ha sido mala suerte", explicaba un familiar del copiloto, natural de Oviedo y muy querido.

Nada pudieron hacer los sanitarios por sus vidas, pese a la presencia médica que hay en carreras como la de "Villa de Tineo". En la carrera tinetense, que tenía un recorrido total de 223,10 kilómetros y se suspendió por el accidente, había un total de cinco médicos: dos en las UVI móviles, otros dos en los vehículos de intervención rápida (VIR) y el director médico oficial de la carrera. Estos coches se distribuyen a lo largo del recorrido la carrera.

El accidente tuvo lugar en el sexto tramo cronometrado. El médico de urgencias Jorge Mcphail, trabajador de Transinsa, fue el que primero llegó para intentar socorrer a Castrillo y a Álvarez, a bordo de uno de los VIR, que es un 4x4 equipado con tecnología médica. "Nuestra función es llegar y valorar la situación en base a la afección de los afectados y luego hacemos una lista de prioridades", explicó el doctor venezolano a LA NUEVA ESPAÑA el día después del accidente. Este tipo de vehículos están equipados con todo lo necesario para una primera intervención y además tiene una pinza para excarcelar. "Tardamos unos minutos en llegar, era un sitio de difícil acceso porque estaba en pendiente y el terreno era irregular. El golpe fue muy fuerte y el vehículo parecía un amasijo de metal", aseguró el médico.

En el lugar del accidente se vivieron momentos de tensión, con la gente del público con muchos nervios, que pese a ello ayudaron a los servicios médicos. "La gente nos ayudó mucho porque lograron que el coche no se fuese más para abajo, amarrando incluso las ruedas para mantenerlo fijo. Se implicaron mucho en nuestra actuación", asegura Mcphail. Los sanitarios intentaron reanimar a los automovilistas, pero no fue posible salvarles. "La situación era muy crítica. Ambos estaban inconscientes y pudimos acceder rápido al copiloto. Lo sacamos del coche y lo intentamos reanimar con un masaje cardiaco. En algún momento salió de la parada, pero luego volvió a caer y no pudimos hacer nada. No tenía heridas abundantes a simple vista, pero sangraba mucho", describió el doctor.

"Nos costó más con el piloto, que estaba atrapado y tuvimos que utilizar la pinza. Con la ayuda de la gente cortamos la barra y lo logramos sacar. En ningún momento entró en ritmo". Para el equipo médico que estaba en Tineo velando por los corredores de la prueba lo sucedido supone un auténtico mazazo. "Estamos acostumbrados a lidiar en estas situaciones, aunque nunca te esperas una tragedia así. Mentalmente sabes que puede pasar y te concentras en tus labores, pero es muy fuerte para todos. A los pilotos los vimos pasar por delante nuestro poco antes. Es muy duro cuando sucede así y ver el dolor de la gente, las lágrimas y los llantos", finalizó el doctor.

En la capilla ardiente por el copiloto, que tuvo lugar en el tanatorio ovetense de Los Arenales, se respiraba dolor por la pérdida de Álvarez, ovetense de 46 años, que deja esposa y dos hijos. Familiares y amigos, además de mucha gente del mundo del motor, lamentaron lo sucedido con una persona "que vivió por y para el motor". La pasión por los coches le vino ya por su padre, Francisco Javier Álvarez, que regentó un taller hace años y se ocupaba de la logística de muchos actos de Caja Rural, algo en lo que también colaboraba su hijo, muy conocido en la institución, donde lloran su pérdida. El hijo mayor del fallecido, Adrián, también es un gran aficionado al automovilismo e incluso hizo de copiloto de su padre en algunas pruebas adaptadas.

Los familiares destacaban el cuidado que tenía Álvarez al volante. "Nunca rayó un coche", ejemplificaba alguien muy cercano a la familia. "Fue mala suerte", se repetía sobre lo sucedido con Álvarez. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, acudió a media tarde al tanatorio para dar el pésame a la familia, con la que tenía relación. El regidor ovetense llegó acompañado de su mujer, Marta Suárez, y de José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Después llegaron más concejales.

Canteli se fundió en un abrazo con el padre del fallecido. "Es tremendo. Afecta a una familia que yo quiero mucho. Era un gran trabajador. He estado con el presidente de la Caja Rural y está deshecho, algo quiere decir", aseguró el Alcalde, con lágrimas en los ojos. Canteli conoce a la familia política del fallecido desde hace muchos años. La mujer de Álvarez, Belinda Tamargo, es guardia civil y una asidua al Centro Asturiano, que dirigió el ahora Alcalde. Canteli también conoció bien al suegro de Álvarez, Manuel Tamargo. "Trabajó mucho por el Astur y estuvo conmigo en la junta directiva del Centro Asturiano durante muchos años. Para mí es un día triste. La familia está rota y es muy duro. Yo vine hoy (por ayer) aquí como amigo. Son gente muy de casa y duele mucho. Les doy mi apoyo personal, que les valdrá de poco. Es una pena y una tragedia para Oviedo", dijo Canteli, que coincidió dando el pésame con Teresa Mallada, expresidenta del Partido Popular en Asturias.

Por el tanatorio ovetense pasaron muchos rostros conocidos del mundo del motor y de la sociedad asturiana. Estuvo Carlos Márquez, presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo, y también Cohete Suárez, piloto asturiano, además de muchos otros. El presidente del Principado, Adrián Barbón, tuvo también ayer un sentido recuerdo para los dos deportistas fallecidos en el rally de Tineo, ambos "muy conocidos y muy reconocidos". Aunque ya había transmitido su pésame a través de las redes, quiso que sus primeras palabras tras el inicio del Año Santo Lebaniego, en Cantabria, fueran para los familiares de los dos desaparecidos: "Iré a dar el pésame, lógicamente, pero hoy (por ayer) los tuve muy presentes". Barbón acudió tras su acto en Cantabria a trasladar sus condolencias. La capilla ardiente por el piloto fallecido, Julio César Castrillo, moscón de 50 años, que deja mujer y dos hijos, tuvo lugar en el tanatorio Villa de Grado, que se llenó a media tarde.

"Estamos todos destrozados, es algo con lo que nunca cuentas". Natividad Castrillo, hermana de Javier Castrillo, apenas podía contener las lágrimas a la hora de hablar de su hermano. "Era una persona muy querida en Grado, está todo el mundo consternado", explicó la moscona, que formó parte del Ayuntamiento de Grado como concejala del PP. "Han venido muchos amigos y conocidos, la gente está destrozada", afirmó Castrillo, que destaca que su hermano era una persona "muy sociable, con un carácter muy bueno", lo que le llevo a ser muy popular en la localidad.

César Palacio, uno de los pilotos que realizó el tramo antes del fatal accidente, lamentaba la pérdida de "dos buenos amigos". "Eran personas muy humildes, tenía bastante trato con ellos de las carreras", explicó el avilesino, que destacó lo buenos compañeros que eran los dos fallecidos. Palacio se enteró del incidente al terminar el tramo, "algo muy duro de escuchar". "Cualquier accidente así es una noticia fatal para el mundo del automovilismo, es una pérdida muy grande", señaló.

"Aún estoy en shock", indicó Alberto Ordóñez, otro de los pilotos participantes. "Fue un momento de gran angustia. Cuando llegamos al agrupamiento ya se hablaba del tema, pero todos queríamos que nos dijesen que estaban bien", explicó el piloto, que tenía una gran amistad con los fallecidos. "Eran gente con mucha experiencia. Julio siempre era un referente, trajo coches muy novedosos a Asturias. Y Javi tenía fama de ser un gran copiloto, trabajó con grandes pilotos", recordó.

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) se ofreció a colaborar en todo con la Asturiana, uniéndose al dolor por la pérdida de los dos automovilistas. El fatal accidente que acabó con las vidas de Castrillo y Álvarez, fruto en primera instancia de la indisposición del piloto, recuerda a otros percances que tuvieron lugar en el pasado en las carreteras asturianas.

El piloto poleso José Ramón Fonseca falleció en 2018 en la trigésimo cuarta edición de la Subida a Santo Emiliano, en Langreo, antes si quiera de tomar la salida. Fonseca sufrió un infarto antes de la prueba. Retrocediendo más atrás en el tiempo, en la década de los ochenta, el piloto asturiano Juan Ordiales perdió la vida tras padecer un paro cardiaco en la IX Subida a La Plata (Avilés).