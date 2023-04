El tercer puesto de la OK Plata, en juego en el polideportivo de La Felguera

El mundo del hockey patines de las Cuencas se parará hoy, a las 19.30 horas. El polideportivo de La Felguera acoge el gran derbi entre el Nacho y Teja Patinalón y el eNe Oposiciones Lena. Los dos equipos están firmando una gran temporada. Los dos están entre los mejores clubes de la OK Plata. A falta de cinco jornadas para el final, este duelo puede decidir el tercer puesto de la tabla, ya que solamente les separan ocho puntos. "El partido se va a decidir por detalles, los derbis siempre son muy ajustados", concuerdan los entrenadores de ambos equipos, motivados por enfrentarse a su gran rival.

"Hemos ganado los tres últimos encuentros, estamos en un gran momento de forma", asegura Borja Bernardo, entrenador del Patinalón. Sus pupilas están siendo la gran revelación de la temporada. La más veterana tiene tan solo 20 años y cuenta con seis jugadoras en plantilla, pero aun así su rendimiento es excelente, marchando cuartas en la tabla. "Es un grupo superjoven, pero estoy convencido de que, si conseguimos que se queden, van a darnos muchas alegrías", augura el técnico. Aunque su objetivo era conseguir la salvación, algo que ya han logrado, ahora quieren mirar a los puestos de arriba.

"La clave del derbi estará en que ninguno de los equipos se vaya del partido", explica Bernardo. En el partido de ida, el Lena impuso su ritmo y físico, lo que les dio ventaja ante un combinado tan joven, pero el Patinalón ha aprendido de los errores. "Ahora llegamos mejor preparadas", avisa el entrenador, que pone el foco en la concentración de sus jugadores, que "deben pelear cada bola como si fuese la última". Sobre su rival, Bernardo destaca la experiencia y la potencia de fuego que tienen las lenenses. "Tienen mucha eficacia arriba, cuatro jugadoras suyas llevan más de diez goles. Es lo que más me preocupa", confiesa.

El Lena también llega en un gran estado de forma, sumando cuatro victorias y un empate en sus últimos encuentros. Su objetivo está más que cumplido, ya que a nivel económico no pueden luchar por los puestos de ascenso, pero no se quieren confiar. "No nos vamos a dejar llevar. Los derbis son siempre partidos especiales y ellas están haciendo una temporada increíble, lo que nos motiva más para vencerlas", afirma Carlos Villamil, entrenador del eNe Oposiciones Lena, que destaca el mérito que tiene el trabajo del Patinalón. Bajo su opinión, la clave estará en las porterías. "Va a ser un duelo brutal entre porteras. Para mí son las dos mejores de la categoría y si los dos equipos estamos arriba es gracias a su trabajo", señala.

"Son un equipo muy ordenado, con mucha disciplina. En su casa aprietan mucho, es una de las pistas más calientes de la categoría", indica Villamil, que cree que va a ser un duelo con pocos goles, ya que todo estará muy ajustado. "Va a haber muchas faltas y mucha tensión, porque son siempre partidos muy ajustados, pero confío en nuestras posibilidades", añade el técnico.

Lo que está claro es que en el polideportivo de La Felguera va a haber lleno para asistir a un encuentro de altura. Aunque el tercer puesto no da opción al ascenso, siempre agrada quedar por encima del máximo rival. En juego hay más de tres puntos.