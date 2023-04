El Alimerka Oviedo Baloncesto busca ante el Alicante encadenar tres victorias por primera vez este curso y dar así otro paso más hacia la salvación en LEB Oro

Es la tercera vez que el Alimerka Oviedo Baloncesto encadena dos victorias seguidas y en las dos anteriores no pudo prolongar su racha y alcanzar la tercera consecutiva. Una de las ocasiones en las que pudo hacerlo fue precisamente ante el Alicante, en Pumarín, pero un rebote ofensivo de Sean McDonnell en la última jugada les dejó sin un triunfo que vieron muy cerca (68-69). Ahora a domicilio, tras ganar a Almansa y Ourense, algo que ya hicieron en la primera vuelta, los de Guillermo Arenas buscarán ganar hoy (20.30 horas, LaLigaSports TV) al Alicante y dar otro paso hacia una permanencia que está muy apretada a cinco jornadas del final.

El equipo de Oviedo lleva nueve victorias, las mismas que Cáceres y Almansa; una más que el Juaristi, ya en descenso, por lo que está obligado a seguir sumando para evitar que sus rivales le igualen o superen en la clasificación. Una jornada en la que, además, todos los equipos de la parte de abajo de la clasificación se enfrentan a rivales de play-off, por lo que el que consiga sumar podrá marcar la diferencia con los demás.

Los de Guillermo Arenas llegan a este partido con la plantilla al completo, con algo de precaución con respecto a Chuso González, que sufrió un fuerte esguince de tobillo en la victoria (62-67) ante el Ourense, pero que ya se reincorporó a los entrenamientos: "Se le puso hinchadísimo el tobillo, no podía apoyarlo; le dimos reposo, el miércoles ya no tenía molestias y han entrenado con el grupo, a ver cómo evoluciona, si la molestia no le va a más esperamos tenerlo para el partido", dijo Arenas tras el entrenamiento del miércoles.

El técnico ovetense reconoció que las victorias ayudan en todo al equipo: "El ambiente está muy bien, los jugadores están cogiendo el ritmo y la intensidad a la que queremos estar en los partidos; es el camino para intentar sacar partidos o, al menos, para ser competitivos hasta el final del partido", dijo, para añadir que "las victorias hacen que el ambiente de trabajo sea mejor y esta semana se ha notado". Eso sí, Arenas advirtió de que el camino va a ser muy complicado: "Es importante que no nos confiemos, esto va a estar apretado hasta el final".

El junior del OCB ya conoce a sus rivales en el Campeonato de España de Huelva

El junior del Alimerka Oviedo, ganador del Campeonato de Asturias –en la imagen–, se medirá en el grupo F del Nacional que se va a celebrar en Huelva entre el 30 de abril y el 6 de mayo a Cajasiete Canarias, Bosco Salesianos y Criptana.