Maestra, alumna y compañera: Carmen García-Calvo, entrenadora del juvenil del Oviedo Femenino, juega en el primer equipo con su pupila Jimena Merino

El Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino es ahora mismo un club que vive en un estado de ilusión permanente: por los éxitos de su primer equipo, que está peleando por ascender a la máxima categoría femenina del balonmano español; por el nivel de sus categorías inferiores, que le permite estar luchando en casi todas las categorías por los titulos de Asturias, y por el inagotable caudal de talento en el que se ha convertido una cantera de la que no dejan de salir grandes promesas del balonmano asturiano.

Una de ellas, la ovetense Jimena Merino, de 16 años, juvenil de primer año, lidera al equipo que este fin de semana se está jugando el campeonato de Asturias juvenil, que le daría el billete para disputar el sector del campeonato de España. Pero esta competición es solo un impás para una jugadora que, a pesar de su juventud, ya está perfectamente integrada en el primer equipo, donde es compañera de la que es también es su entrenadora, la toleadana Carmen García-Calvo.

"Jimena es una joya del club, para su edad es un portento; al principio era raro que estuviera en el primer equipo porque tiene 16 años, es juvenil de primer año, pero se ha adaptado a jugar y a entrenarse con nosotras, está aprendiendo mucho y juega y aporta muchas cosas", explica su orgullosa entrenadora. Y compañera. Las virtudes de la canterana carbayona son físicas, "es súper rápida, salta mucho, es zurda y para mi es la mejor juvenil de Asturias", pero también destaca por su carácter: "En juveniles destaca por encima de las demás, pero es de las que anima un montón a sus compañeras y trata de no pasar por encima de nadie".

Los elogios son de ida y vuelta, y Jimena reconoce que para ella Carmen es "un ejemplo": "Es una excelente entrenadora, muy exigente, pero consigue que haya buen ambiente". Jugar a su lado es, reconoce, "raro pero un orgullo": "Me guía y me da confianza, me cuidan todas las compañeras pero ella más todavía, me ayuda mucho, estoy más acostumbrada al juvenil y el sénior me viene un poco grande, pero me lo paso muy bien entrenando con ellas", añade.

Han pasado siete años desde que Carmen García-Calvo decidiera probar una "aventura" viniendo a Oviedo a jugar y estudiar Magisterio. Ahora se está preparando las oposiciones, trabaja en la cantera del club y es una de las capitanas de un equipo que está a tres jornadas de ascender a la Liga Guerreras Iberdrola. Maestra y alumna coinciden: "Al principio no lo pensábamos, ni de lejos, pero ahora lo tenemos cerca y sabemos que podemos conseguirlo. Está en nuestras manos".

Oviedo-Gijón, tablas, y gana La Cazada

Los partidos de la primera jornada de la fase final juvenil de Asturias acabaron con las victorias de La Calzada frente al Siero (16-13) y el empate entre el Lobas Golabal Atac Oviedo Balonmano Femeino y el Balonmano Gijón (23-23). La jornada continuará hoy con la segunda jornada de este campeonato de Asturias juvenil que se está celebrando en el Florida Arena, en Oviedo, donde el equipo local, el Lobas Global Ata, jugará hoy, a las 19.00 horas, frente al Balonmano Siero. Antes de ese partido, a las 17.00 horas, se jugará el partido que enfrentará a los dos equipos de Gijón, La Calzada y Balonmano Gijón. La última jornada se jugará mañana, el primer partidos a las 11.00 y el segundo a las 13.00, con los enfrentamientos entre La Calzada y el Lobas Oviedo y el que medirá al Balonmano Siero y al Balonmano Gijón. Salvo La Calzada, el resto necesita ganar hoy para seguir con opciones.