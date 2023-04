El Marino araña un valioso empate tras un partido loco en Laredo: El equipo luanquín, que iba perdiendo dos a cero y pudo ser goleado, reacciona en tres minutos

Laredo : David Puras (1); Pareja (1), Jesús Puras (1), Santamaría (2), Felipe (2), Diego Marta (1), Adri Carrión (3), Varo (2), Ojeda (1), Mikel Álvaro (3) y Edu Martínez (1).

El Marino de Luanco logró una espectacular reacción en el tramo final del partido ante el Laredo para terminar sumando un punto en un encuentro totalmente loco, sobre todo en la segunda mitad. Tras unos primeros 45 minutos con apenas dos llegadas del Laredo, el cuadro cántabro anotó dos goles en los primeros cinco minutos tras la reanudación, dejando muy tocado, pero no hundido, al cuadro asturiano. El Marino, que pudo encajar una goleada, sufrió, aguantó y revivió en el último cuarto de hora, cuando Nino y Guaya lograban el empate a dos definitivo.

La primera mitad en el San Lorenzo fue de claro dominio para el Laredo. Las dos ocasiones más claras llegaron para un cuadro cántabro que se topó en ambas acciones con un gran Marinovich, pero el guion del partido, discreto del cuadro luanquín, no se salía del planteado por Manel Menéndez salvo en un incidente. A los veinte minutos de juego, llegó el primer contratiempo para el cuadro asturiano. Merayo se lesionaba y tenía que ser sustituido por Adolfo, con Guaya pasando a ser el segundo central. Cabe recordar que el titularísimo Trabanco, sancionado por acumulación de tarjetas, causaba baja junto a los lesionados Isma Fagir y Vanderson.

Antes del primer cambio llegó la primera gran ocasión para el Laredo, con un gran disparo de Varo que se topó con una espectacular estirada de Marinovich tras un golpeo desde el borde del área colocado al palo derecho. La intervención del meta fue providencial, sobre todo porque en segunda instancia llegaba ya Adri Carrión para empujarla.

Con el paso de los minutos, y más allá de esa jugada aislada, el Marino no sufría sobre el terreno de juego, en el que se sentía bastante cómodo a pesar de no inquietar la portería de un Puras inédito en la primera mitad. Tan solo lo intentó el cuadro asturiano a través de algún centro suelto que no encontraba rematador. Ya a falta de cuatro minutos para el descanso, volvía a aparecer el héroe del Marino para evitar nuevamente el primer tanto del Laredo cuando un centro desde la derecha de Felipe era rematado de cabeza por Varo en el área, pero se topó con Marinovich, que pudo repeler la ocasión.

La segunda mitad, a diferencia de la primera, se iba a convertir en una auténtica pesadilla para el Marino de Luanco en los primeros minutos. En la primera llegada tras la reanudación se adelantaba el Laredo tras un despiste luanquín con un disparo de Adri Carrión que tocó en un defensor visitante y que se coló con una parábola por la escuadra del palo largo de un Marinovich que, esta vez, nada pudo hacer para evitar el 1-0. Pero la cosa no quedó ahí. Si encajar el primero supuso un auténtico jarro de agua fría, el segundo, instantes después, parecía matar prácticamente al conjunto asturiano. Seis minutos después del primer tanto, Santamaría envió una falta directa al larguero. El primer rechace lo cazó Varo y, de cabeza, también la mandó a la madera, pero a la tercera siempre va la vencida y Mikel Álvaro, a placer, empujó el esférico a gol.

Tras el 2-0, tuvo el Laredo varias claras ocasiones para sentenciar el partido ante un tocadísimo Marino, pero Marinovich salvó el tercero en las botas de Mikel Álvaro en el 60 y Pareja en el 61. Pero así es el fútbol. El Marino estaba más muerto que vivo, pero resucitó con el primer disparo visitante de Guille Cueto en el 68 y un nuevo golpeo de Lora.

A partir de ahí, el guion daría un cambio radical en apenas tres minutos, con una diana de Nino que recortaba distancias tras una jugada individual por la derecha culminada con un golpeo cruzado en el 76. Y ya en el 79 llegaría el tanto del empate de Guaya, con un espectacular lanzamiento de falta directa que tocó en la madera y terminó entrando.

Esta vez era el Laredo el que estaba contra las cuerdas ante la reacción asturiana en un partido que parecía prácticamente cerrado. Con el empate a dos, el Marino se volcó en ataque y tuvo hasta tres acciones en un final de locura en el que Marinovich también salvó el tercero del Laredo con el tiempo ya cumplido.