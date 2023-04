El mejor golpe de Flecha: "Es un buen momento para este deporte, hay femenino, infantil... está globalizado", dice el exboxeador, homenajeado en Llanera

El apodo le viene de la infancia, pero encajaba como un guante, nunca mejor dicho, en su estilo de boxeo, rápido, preciso. Y también con su estructura física, ya que siempre fue flaco. Javier "Flecha" Gallego recibió ayer el homenaje del concejo de Llanera, donde se afincó, y de todo el boxeo asturiano con una velada en el polideportivo de Lugo de Llanera que resultó un éxito.

Flecha Gallego nació el 1 de agosto de 1972 en Noreña, donde vivió hasta que con 26 años, a raíz de su matrimonio, se trasladó a Lugo de Llanera. El gusanillo del boxeo le entró pronto y a los 16 años ya le daba al cuadrilátero. Sin embargo, no se lo tomó realmente en serio hasta que no cayó en manos de Kike Norniella, un entrenador de Arriondas. "Con él empecé a pelear, debuté en 1994", recuerda el homenajeado poco antes de sentarse en primera fila en el polideportivo de Lugo.

El curriculum de Flecha no es el de un cualquiera. Fue tres años campeón de Asturias, en peso ligero y súper ligero, y obtuvo tres medallas de bronce en los campeonatos de España amateurs de los años 96 y 97. Siguió peleando con regularidad hasta 2001. "Luego he hecho alguna suelta, tres o cuatro, pero nada con continuidad", explica.

Trabajo en seguridad

Empezó trabajando en almacenes y en reparto hasta que se metió en el mundo de la seguridad privada, en el que sigue. Ayer hizo el turno de mañana en la estación de autobuses de Oviedo. No le hubiera disgustado la idea de dedicarse a entrenar, pero la falta de profesionalidad del boxeo lo ha hecho imposible. "Alguna vez me llamaron para entrenar, pero el trabajo no me lo permite. Para entrenar necesito tiempo, y no hay nada que me garantice vivir de ello. Podría montar un gimnasio, pero eso es arriesgado", apunta Flecha. De momento, lo sigue por la tele y entrena "de pascuas en ramos".

Ayer Flecha vivió su día grande, gracias a la iniciativa de Aitor Nieto. Montó, con la ayuda del Ayuntamiento de Llanera, una velada de trece combates, con unos aperitivos interesantes y unos últimos platos fuertes: peleas con los títulos de Asturias en juego y, como consecuencia, la clasificación para el Campeonato de España de Melilla.

Javier "Flecha" Gallego cree que el boxeo vive un momento interesante, que ha superado prejuicios y que puede tirar para arriba. "Ahora hay más, está más globalizado, hay femenino, infantil... Antes todo eso era tabú, se decía que era para hombres y para macarras, que tampoco era así, pero bueno... es un buen momento porque la gente lo entiende como un deporte cualquiera". Y él seguirá pendiente.