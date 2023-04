El Vetusta sigue en la lucha: El filial del Oviedo se coloca a un punto de la promoción tras ganar 3-2 al Rayo Cantabria en un partido que se le complicó al final

El Vetusta se coloca a un punto de los puestos de promoción de ascenso y deja la permanencia asegurada matemáticamente tras ganar al Rayo Cantabria en un partido que tuvo dominado, pero que se le complicó al final. Los de Jaime Álvarez acabarán la jornada muy cerca de las cinco primeras plazas, puesto que hoy se enfrentan entre sí el cuarto y el quinto.

El filial azul, con muchas ausencias por lesión, y en el caso de Masca, por viajar con el primer equipo, sacó adelante un partido que se le puso muy de cara (3-0), pero que, en el tramo final, con dos goles del equipo cántabro que poco había hecho en ataque, pero que mejoró mucho con la entrada de Ayoub. No se había cumplido la primera media hora de juego cuando, a la salida de un córner botado por Mario Sesé, el balón le caía en la frontal del área a Iván González, que marcaba de disparo raso. Poco después, ampliaba la diferencia Omar Falah en otra internada de Sesé, ayer interior izquierdo. En esta primera parte, el Rayo Cantabria solo se limitó a mandar balones largos a un Dalisson que creaba peligro pero no encontraba portería.

En la segunda parte, todavía amplió un poco más la ventaja el Vetusta, con un tanto de Cardero. Pero, cuando parecía todo solucionado, el juvenil Neco Celorio, que salió de inicio, y posteriormente Ayoub pusieron en aprietos al equipo local, que bajó los brazos un poco. La consecuencia fue primero el gol en propia puerta de Osky y posteriormente el tanto de Neco Celorio. Esos dos tantos hicieron que los siete minutos del tiempo añadido tuvieran bastante emoción. Un tiempo en el que el Vetusta consiguió que no se alterara el marcador y así asegurar un objetivo y buscar otro más ambicioso.

Lo peor del partido fue que, en el minuto 80, Adrián, que había sido atendido dos veces con anterioridad, lo fue una tercera y tuvo que ser trasladado en camilla tras darse un golpe en el hombro. Tuvo que ser llevado después a un centro hospitalario.

Jaime Álvarez | Técnico del Vetusta

"Para nosotros cada partido es una final"

El partido del Vetusta no fue una alegría total para su entrenador, Jaime Álvarez, debido al final, donde sufrieron más de la cuenta: "Con un 3-0 a favor no se te puede complicar el partido así, tenemos que valorar las pequeñas cosas y en un partido así no se puede sufrir". Eso sí, reconoció que el trabajo del equipo fue bueno: "Estoy contento por el trabajo, pero me queda ese sabor amargo por los últimos minutos". Una de las cosas que más le gusto fue la intensidad con la que jugaron: "Hemos conseguido igualarles e incluso superarles en intensidad". A partir de ahora, el Vetusta, asegura su entrenador, solo juega finales para intentar meterse en los puestos de promoción: "Para nosotros cada partido es una final".