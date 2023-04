El Covadonga, el subidón de un equipo de barrio que espera disfrutar con su afición

Tienen cara de cansancio. La noche del domingo fue larga. Normal. No todos los días un equipo un barrio, el de Teatinos de Oviedo, se proclama campeón de Tercera y sube a Segunda Federación por la vía rápida. El Covadonga lo hizo tras ganar al Tuilla. Un subidón total con 400 aficionados de Teatinos, un ejército teniendo en cuenta que el Cova es un equipo tradicional de fútbol base. Ha quedado por delante de conjuntos fuertes como Caudal, Lealtad o Sporting B. Fue campeón por primera vez en sus 44 años de historia. Ayer, en el Juan Antonio Álvarez Rabanal ya no había fiesta, pero sí mucha felicidad. La de Manolo Simón, por ejemplo, más de veinte años en los banquillos y sustituto el curso pasado del omnipresente Fermín, una institución en el Covadonga. En su primer año, el premio gordo. Un éxito inesperado, según dice, todavía con voz ronca tras una noche de fiesta. "Desde el primer día sabía que tenía un equipo bueno, que el club me dio mucha calidad. Otra cosa diferente es luego competir...".

Y vaya si compitió el Cova. Simón, técnico; Alberto Palacios, vicepresidente y los jugadores Asier y Diego García, citados por LA NUEVA ESPAÑA el día después de la hazaña, coinciden en algo además de en festejar: el secreto del Cova es el factor humano. "El grupo se implicó muchísimo, fuimos una piña desde el principio", asegura Simón. El técnico da otra clave que explica lo que siente el club ovetense. "Competimos muy bien y quedamos campeones ante rivales de mucha grandeza, lo que le da más valor. Es increíble. Llevo mucho tiempo entrenando y nunca había sido campeón en Tercera, es una sensación indescriptible", recalca Simón, que tiene en el teléfono más de medio millar de mensaje sin responder. Simón, cholista en los términos, responde con prudencia sobre qué pasará el año que viene. "¿El curso que viene? Vamos a pensar en la semana que viene, que somos un equipo de barrio... Pero lo que habrá que hacer será competir a tope contra equipos de mucha entidad y el objetivo será salvarnos. Lo que está claro es que el club está creciendo es trascendencia", indica el técnico, que seguirá el curso que viene. Alberto Palacio, vicepresidente y delegado, explica a lo que se refiere su entrenador. Lo hace con una comparación que puede parecer exagerada, pero que se entiende llevándola al detalle. "Manejar al Covadonga es un transatlántico". Se refiere Palacio al capital humano que mueve el Covadonga: más de 400 chavales y equipos en todas las categorías. Después de los recién ascendidos a Segunda RFEF van los juveniles de División de Honor y Liga Nacional. El club tiene un presupuesto cercano a los 400.000 euros, que ahora se verá aumentado, aunque también crecerán los gastos. El deseo es vivir el año que viene la experiencia con felicidad. El anterior ascenso tuvo lugar en 2019 a Segunda B, en una temporada cortada por el covid que además acabó en vuelta a Tercera. Los dirigentes tienen claro por dónde tirar. "La directiva la formamos doce personas y trabajamos de forma desinteresada. Tenemos vinculación con el barrio porque si no, no estaríamos aquí", explica Palacio, que entró con la nueva directiva en febrero de 2022, de la mano de Marcos Sánchez. "Al principio del curso pasado lo pasamos muy mal, estuvimos a punto de descender. Arrancamos este año con buenas sensaciones, pero en ningún caso nos planteábamos poder ser campeones", dice Palacio, que jugó en el Cova y trabaja en el taller familiar del barrio. Asier y Diego, compañeros en el ataque del Cova, son veteranos en el club ovetense. Diego estuvo siete temporadas consecutivas, cogió aire un año en L`Entregu y regresó. "Esta es mi casa". Ahora lo será tras un ascenso, el segundo para él. "Nuestro objetivo era poder jugar el play-off, pero nos vimos arriba y dijimos: ‘vamos a apretar, vamos a apretar, que igual podemos hacer algo’. Lo conseguimos y es una pasada. Esto es histórico. Todavía lo estamos asimilando. La fiesta de después fue una pasada". Asier, canterano del Oviedo y entrenador del alevín del Cova, da otra clave del éxito. "Muchos jugadores nos conocíamos de otros equipos y eso se nota. El Cova es un club familiar con muchísimo margen de mejora. La temporada ha sido sensacional: empezamos con una derrota en Llanera y mira cómo acabamos, por delante de equipos como el Sporting B. Es un éxito", dice, sin quitar la sonrisa. La del Cova durará muchos días.