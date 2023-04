Así se gestó el final de Juan Carlos en el Ceares: reunión con la directiva, emocionante adiós "hasta de los rivales" y momento para "pensar"

"Me emociono hasta recordándolo". El día después de acabar manteado por la afición y ser aclamado como "una leyenda del Ceares", a Juan Carlos López Vigil todavía se le rompe la voz. Gijonés de 36 años, los últimos doce los ha vivido con la camiseta de un club que "es mi casa" y con el que disputó su último partido el domingo. "Es un orgullo la despedida que me brindaron compañeros, aficionados... ¡Hasta los rivales!", resume, agradecido por las muchas muestras de cariño recibidas en las últimas horas. Asume su marcha como una decisión del Ceares "por buscar un cambio generacional", pero se va dejando claro que, por él, "hubiera seguido más años".

El adiós de Juan Carlos a Ceares empezó con una reunión el martes de la semana pasada. "La directiva me transmitió su idea de iniciar una renovación en la plantilla y ahí no encajo. No por un tema deportivo, porque esta campaña he disputado el 90% de los minutos, sino porque el propósito es darle protagonismo a jugadores más jóvenes tras un ciclo de éxitos como el que hemos vivido en los últimos años. Es su decisión y la acepto", explica el gijonés. Ahí se inició realmente su cuenta atrás. El partido ante el Praviano en La Cruz, el que cerró la temporada 2022-23 el pasado domingo, fue el del adiós definitivo al equipo de su vida.

"Me quedo con tres momentos: la primera fase de ascenso a Segunda B, viendo autocares llenos de aficionados para animarnos en campos como el del Trival Valderas; el título de campeón en Tercera tras ganar en el campo del L’Entregu y la celebración posterior en La Cruz y por supuesto, el partido de Copa del Rey ante el Sporting. Tres hitos en los que tuve la suerte de ser jugador del Ceares, al que le estoy muy agradecido", reitera Juan Carlos.

El centrocampista gijonés llegó al Ceares después de regatear al fútbol por los estudios. Empezó a jugar en su colegio, La Milagrosa. De ahí a La Braña, en pista, donde completó su formación hasta el último año de juvenil. Fue entonces cuando inició la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Jugaba los fines de semana con el desparecido Norte Astur, en regionales. Una vez finalizada la carrera, volvió con fuerza a los terrenos de juego. Berrón y Ribadesella fueron las paradas previas a su llegada al Ceares, de la mano de Roberto Colunga, que ya le había conocido en el Norte Astur, y con Florentino Angulo como entrenador.

"Todos los años acabo la temporada cansado, pero al mes ya estoy otra vez con el chip de volver a entrenarme y competir", dice sobre su situación actual. "¿Mi próximo equipo? Quiero disfrutar de lo vivido, seguir compartiendo con los amigos, y casi hermanos, que me ha dado el Ceares y ver luego qué necesito", concluye Juan Carlos.