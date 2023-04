Josu Uribe vuelve a triunfar en Canarias: devuelve al Mensajero a la Segunda RFEF en un grupo de miedo

"En Canarias también hubo un ascenso de un asturiano". Josu Uribe ha llevado al Mensajero de vuelta a la Segunda RFEF. El entrenador gijonés finalizó como campeón de un duro grupo de Tercera División con rivales como los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife, entre otros. "Ha sido un año difícil, con muchas limitaciones, en el que parecía hasta complicado poder meterse en el play-off después de una temporada en la que bajaron hasta cinco equipos canarios. Conseguimos acabar campeones y he sentido cosas muy bonitas. Me recordó mucho a lo vivido en el ascenso a Segunda B con el Ribadesella", sentencia Josu.

Cada viaje a Canarias de Josu Uribe acaba convertido en algo bueno deportivamente. Con el Mensajero ha vuelto a suceder. "Aquí es cierto que me siento muy querido y respetado. En mi caso me ha tocado salir muchas veces fuera para que me valoren", defiende el gijonés, inmerso ahora en un programa de tecnificación de niños antes de "volver la semana que viene a Gijón". Aquí celebrará su 54º. cumpleaños, antes de volver a Santa Cruz de La Palma. "Tenemos todavía que sentarnos y valorar qué haremos la próxima temporada", cuenta el asturiano, pendiente aún de concretar su futuro tras guiar al Mensajero a su cuarto campeonato en Tercera.