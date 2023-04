Gustavo Gutiérrez, el Willy Fog de la bicicleta

"Son todo circunstancias". Con esa sencillez resume Gustavo Gutiérrez su carrera. Lo que no niega este sierense es que en su vida ha tenido muchas circunstancias. El de Carbayín ha sido director de equipos de ciclismo de cuatro continentes, de Angola a Chile. Ahora está enrolado en las filas del NSJBI Victoria Sports Cycling Team, conjunto filipino que debuta en carreteras europeas en la Vuelta a Asturias que se disputa este fin de semana.

"Mi tarea se basa principalmente en buscar carreras en el calendario español", explica Gutiérrez, que lleva trabajando con el combinado filipino desde febrero de este año. Su fichaje llegó a través de un manager portugués, país donde su club tiene base cuando se desplazan a Europa. A pesar de ser el equipo más "exótico" del cartel de la Vueltina, cuentan con diez asturianos dentro de su staff, entre mecánicos, conductores y miembros de la organización.

Aunque son una escuadra humilde, prometen dar guerra. "Tenemos dos corredores que cuentan con experiencia en el World Tour. Además, hay otro ciclista portugués que lleva muchos años dentro del circuito continental", señala Gutiérrez sobre las figuras de su equipo. El resto está formado por ciclistas filipinos que "quieren aprender de los corredores de aquí", pero con ganas de sacar los mejores resultados posibles.

La persona que abrió las puertas a Gutiérrez dentro del mundo del ciclismo internacional fue Carlos Oyarzún, el mejor ciclista en la historia de Chile. "Estoy muy agradecido a él, siempre tuvo total confianza en mí", señala el ovetense, que entrenó al deportista chileno cuando él todavía estaba en Oviedo. En aquel momento no lo sabía, pero esa fue la llave que abrió su futuro. "Coincidió que, justo antes del Mundial de ciclismo que se celebró en Ponferrada en 2014, el seleccionador chileno lo dejó. Tuvieron que buscar a alguien de urgencia y yo estaba libre, por lo que decidí aceptar el puesto", recuerda el de Carbayín. Su experiencia como director del combinado chileno fue más corta de la esperada, ya que no quiso viajar a la otra punta del mundo al coincidir con el nacimiento de su hija. "Querían que me ocupase del ciclismo base en Chile, pero lo descarté", señala.

Su siguiente aventura también fue en suelo americano. Desde México le llegó una oferta para pulir a un joven talento azteca. "Yo les propuse traerlo aquí, para que se curtiese. La perspectiva era que corriese el Mundial en 5 años. Logré recortar ese periodo en un año", indica Gutiérrez. Trabajos como este hicieron que, a pesar de nunca llegar a ser un ciclista profesional, poco a poco fuesen surgiendo más oportunidades.

Oyarzún también ayudó a Gutiérrez en su siguiente destino, Angola. "Ficharon a Oyarzún para correr en el Bai Sicasal Petro de Luanda y él propuso mi nombre para ayudar al equipo en Europa", afirma el ovetense, que formó parte de la disciplina africana durante tres temporadas.

Ahora, dentro de su nuevo proyecto, quiere potenciar el talento asturiano. "Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que algún ciclista asturiano forme parte del equipo", asegura el sierense, que quiere presumir de los ciclistas de su tierra. "Hay una remesa de corredores que lo están haciendo muy bien, espero que el equipo siga progresando para contar con ellos", añade. Eso sí, parece que Gutiérrez no va a parar sus pies. "Ojo, que todavía me queda Oceanía", bromea al hablar sobre su futuro. Su bicicleta no para de recorrer las carreteras del mundo.