Cortina y Mayorga, bajas clave para el duelo ante el Langreo

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, está obligado a hacer una nueva revolución en su once. El batacazo ante el Ourense del pasado sábado, cuando los avilesinos perdieron por 0-3 en su casa, no solo dejó mal sabor de boca por el abultado resultado. Durante el encuentro, Álvaro Mayorga vio la segunda tarjeta roja de su temporada. Además, Edu Cortina, pilar del equipo, recibió la décima amarilla del año, lo que conlleva un partido de suspensión. Por tanto, los blanquiazules visitan al Langreo con dos ausencias muy marcadas en su once. Sin su eje defensivo y el ancla que da sentido a la circulación de balón, el técnico ovetense está obligado a revolucionar su once para encontrar soluciones.

Desde que aterrizó en la Villa del Adelantado en enero, Mayorga se ha convertido en el jefe de la defensa del Avilés. Su jerarquía aérea, unido a su buen trato con el balón y su velocidad para defender en bloque alto, le convierten en un jugador ideal para el estilo de los blanquiazules. Su gran problema está siendo las tarjetas, ya que es la segunda vez esta temporada que termina un encuentro expulsado. La última vez, tras el encuentro ante el Oviedo Vetusta, el entrenador carbayón tuvo un sustituto claro: Rodri Suárez. El central leonés tiene unas características similares a las de Mayorga, por lo que apunta a ser el favorito para sustituirle en el Nuevo Ganzábal. Tras su debut en la victoria por 1-3 del Avilés ante el Palencia, el zaguero sumó cuatro titularidades consecutivas formando pareja junto a Mayorga. Ahora Suárez tiene la oportunidad de reivindicarse y demostrar que merece un puesto en el once. Más dudas hay a la hora de elegir al sustituto de Cortina. Las opciones que maneja el técnico blanquiazul son dos: Javi Rey y Juan López. El centrocampista gallego es el perfil más defensivo y similar al ex del Real Oviedo, aunque en las últimas jornadas apenas ha contado con protagonismo. En el encuentro ante el Ourense tuvo que salir de urgencia para formar pareja en defensa con Rodri Suárez, ya que Prendes y Orfila están lesionados, lo que le sirvió para ir cogiendo rodaje. La otra opción, que está contando con más minutos últimamente, es Juan López. El asturiano está siendo un recurso habitual para el banquillo, para así controlar el tempo de los partidos, aunque como único pivote puede acabar sufriendo. El de Pola de Siero es un centrocampista todoterreno, que puede abarcar mucho campo, pero sufre a la hora de tener mucho el balón en sus pies y ser el responsable en la elaboración de jugadas. Lo que está claro es que este sábado a las 18.00 horas el Avilés sorprenderá con su once. En defensa hay menos dudas, pero el centro del campo, la línea que durante toda la temporada se ha mostrado más segura, sufrirá cambios muy importantes. Eso sí, el objetivo está claro: volver a la senda de la victoria para vencer al Langreo y asegurarse el segundo puesto en la clasificación.