"La máxima categoría es un sueño, pero todavía me queda mucho por aprender"

El balonmano la encontró haciendo ballet en un aula del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Siero. Aida Fernández del Río (Siero, 30-4-2004) tenía once años cuando una amiga le propuso probar como portera. Ahí comenzó una historia que la ha llevado a ser internacional promesas y junior como premio a su protagonismo en el Siero Deportivo Balonmano, donde vive su última campaña. Aida acaba de convertirse en el primer fichaje del Motive.co de cara una temporada que supondrá su debut en la máxima categoría de este deporte. "Es un sueño", subraya.

–Enhorabuena.

–¡Muchas gracias! Sabía que me querían fichar de cara a la próxima temporada y este mes me pasaron el contrato. Ha sido una gran alegría. Es una pasada. Es un sueño, aunque todavía no cumplido. No he hecho nada todavía. Me queda mucho por aprender.

–Ya conoce a sus compañeras.

–Sí. Esta temporada ya he alternado los entrenamientos con el Motive.co y el Siero. De lunes a miércoles, con el Motive.co, y el resto de la semana trabajo y compito con el Siero. El salto, en todo caso, va a ser grande igual. Tocará afrontar otra categoría diferente (el Siero juega en División de Honor Plata), pero la adaptación va a ser mucho más sencilla.

–¿Cómo la han recibido en el equipo?

–Jorge (Martínez), entrenador de porteras, me ha ayudado mucho. No solo a la hora de entrenar. Él también analiza los partidos y te dice cómo puedes mejorar. Lucía Alonso, también portera, también ha estado cerca siempre. En general, todo el mundo me ha ayudado desde el principio.

–¿Cómo se definiría?

–Tengo buenos reflejos y soy rápida. También soy de las que le puede meter un poco de pasión cuando estoy en la cancha.

–¿Cómo fueron sus inicios?

–En mi familia son todos muy deportistas, pero nadie había hecho balonmano. Ni mis padres ni tampoco mi hermano pequeño, Nico. Cuando una amiga me vio en ballet y me propuso probar, ahí me quedé para siempre.

–Estudia Biología. ¿Se puede vivir del balonmano?

–No, desgraciadamente. El deporte femenino está como está y necesitamos más recursos. En España no sé si hay jugadoras que llegan a un salario de 2.000 euros al mes. Si las hay, son muy pocas. Toca estudiar y trabajar. Estudié en el Colegio Celestino Montoto y el IES Río Nora y ahora curso primero de Biología en la Universidad de Oviedo. No sé muy bien todavía a qué me quiero dedicar. Seguramente a algo relacionado con los animales, además del balonmano.

–¿Quiénes son sus referentes en la cancha?

–Silvia Navarro y Gonzalo Pérez de Vargas, ambos porteros. Silvia es referencia por trayectoria y también por capacidad de superación. Tiene 40 y tantos y sigue en la élite. Es una pasada.

–¿Qué metas se marca en un futuro?

–Me gustaría jugar minutos en la máxima categoría, y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. El sueño de cualquiera es jugar en la selección española absoluta, pero es algo muy difícil. De momento, paso a paso.