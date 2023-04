Iyana Martín sigue creciendo: la ovetense ha brillado en su última temporada con el Segle XXI

Iyana Martín sigue brillando con luz propia. La joven perla del baloncesto nacional, nacida en Oviedo hace 17 años, acaba de terminar la temporada con el Segle XXI, proclamándose campeona de Liga Femenina 2. Su equipo está formado por jugadoras juniors con gran proyección, para que se puedan foguear entre las mayores, por lo que la Federación no permite que peleen por el ascenso. Aun así, la asturiana no puede estar más contenta con su año. "Ha sido un año espectacular", asegura la base, que ahora está concentrada en terminar primero de Bachiller.

"La temporada no empezó de la mejor manera", asegura Martín. Al ser un combinado tan joven, llegaron un montón de piezas nuevas al equipo, lo que influyó en los primeros encuentros. "Había que preparar un montón los partidos y nos faltaba trabajar más como grupo", explica la ovetense, que echaba en falta más "identidad de grupo". Pero con el paso de los encuentros todo empezó a fluir. "En la segunda vuelta trabajamos muchísimo y eso se acabó viendo en los resultados", señala. Martín tiene clara la mejoría. "Nuestra peor versión en los últimos encuentros era superior a nuestro mejor nivel al principio", destaca.

Las estadísticas avalan sus palabras. El Segle XXI consiguió vencer sus últimos doce encuentros de manera consecutiva, con Martín como gran líder. Durante esos partidos la asturiana firmó una media de 15.88 puntos, 3.75 asistencias y 18.58 de valoración. Todo ello ha servido para llevar a su equipo a lo más alto de la clasificación. "Lo mejor es que conseguimos mirar a los ojos a los equipos top", afirma la ovetense, que, siempre con respeto hacia sus rivales, explica que tanto ella como sus compañeras "no teníamos miedo de ir a por ellos". A pesar de erigirse como la líder sobre la pista de su equipo, Martín le quita peso al asunto y confiesa que todavía no ha mirado las estadísticas de su temporada. "Lo importante es el trabajo del equipo. Aunque los puntos me los apunten a mí, todo viene de una buena defensa o de una buena jugada colectiva. Todos hemos hecho un gran trabajo este año, tanto nosotras como el staff", destaca.

Con la temporada ya finalizada, es hora de centrarse en los estudios. "Estoy terminando primero de Bachiller, por lo que ahora tengo que ponerme a preparar los exámenes", reconoce la ovetense. A nivel deportivo, el trabajo dentro de la pista se centrará en jugar 3x3 y seguir evolucionando como equipo. Martín está llamando a la puerta de grandes equipos gracias a su descaro y habilidad con la pelota, pero ella quiere centrarse en su futuro. "Estoy en mi tercer año en el Segle XXI y me gustaría estar uno más, para así completar mi ciclo aquí", explica la asturiana, que todavía no quiere pensar en la universidad. "No sé si me acabaré yendo a Estados Unidos o no. Ahora mismo lo veo como algo muy lejano. Este año he intentado centrarme en el presente y disfrutar el momento", señala. Lo que está claro es que por ofertas no va a ser. El baloncesto asturiano está en las mejores manos posibles.