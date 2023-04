Una espinita menos

El Quijote Arena no era precisamente una cancha de grato recuerdo para los jugadores del Unión Financiera Base Oviedo que permanecen en la plantilla de la campaña 20-21. La instalación de Ciudad Real había sido escenario de la fase de ascenso en aquella primavera de 2021, una cita a la que el equipo asturiano acudió con la ilusión por las nubes, frustrada ya en la primera jornada. Parecía entonces que subir a Plata era una misión imposible. Pero no solamente se consiguió, sino que en la última jornada una victoria precisamente en el Quijote Arena ha dejado la permanencia a tiro de un punto.

Heriberto Fernández, Caco, admite el palo de aquella fase de ascenso: "Había una expectativa muy alta porque llegábamos bien, y por un gol en el último segundo se fue al traste todo en la primera jornada. Esto hace idea de lo difícil que es un ascenso. El pasado sábado el equipo sabía de la importancia del partido y de lo que nos jugábamos, supimos gestionar los momentos difíciles en una cancha muy complicada".

En la cancha, entonces, cuatro jugadores que permanecen en la plantilla: Ortega, Nacho Huerta, Jayro y Echevarría. También jugaba entonces Álvaro Campo, ahora entrenador del segundo equipo, que prepara el ascenso a Primera Nacional. Se retiró allí.

David Ortega recuerda que "la sensación fue la de quedarnos con la miel en los labios tras realizar una buena temporada durante todo el año. Lo vivido el pasado sábado tuvo un sentimiento de recompensa al trabajo desarrollado". Juan Echevarría, por su parte, apunta que "era la primera fase de ascenso que jugábamos e íbamos con todas las ganas del mundo, teníamos un buen equipo, nos habíamos preparado al cien por cien y salieron mal las cosas. Fue un fin de semana largo, pero nos llevamos la experiencia para volver a intentarlo al año siguiente". Jayro admite que pasó "muchos nervios, era muy joven y la primera vez que jugaba algo tan importante. Ahora, con más partidos en el primer equipo y más experiencia, llevo mejor esas situaciones". Sobre el triunfo de la última jornada, opina que "nos lo merecíamos tanto el equipo como el club, fue muy importante".

También, por supuesto, estaba en el equipo toda una institución ya como Nacho Huerta. "Aquella fase se encaró con mucha ilusión porque teníamos posibilidades reales, y quedarnos fuera el primer día fue un palo. Intentamos competir el resto de días, pero sabiendo que el objetivo ya no lo vas a cumplir es complicado". Así que le supo muy bien la victoria en la cancha gafe: "Todo el equipo tenía la sensación de que eran dos puntos no definitivos, pero vitales, y de que no se nos iban a escapar. Estuvimos concentrados los 60 minutos".

El Unión Financiera estaba entrenado en 2020 por Toni Malla, ahora enfrascado en el intento de subir a la Liga Asobal con el Puerto de Sagunto, pero el club asturiano ya tenía amarrado a Ricardo Margareto, que presenció la fase de la desilusión sentado en la grada. "Fue totalmente injusto que tras perder por un gol el primer día se quedase fuera matemáticamente. Varios jugadores se han quitado esa espinita", apunta el actual técnico, que logró el ascenso en su primera campaña y va camino de amarrar la permanencia en el segundo.

Para asegurarse de forma definitiva continuar en División de Honor Plata la próxima campaña, el Unión Financiera solo necesita sumar un punto más que el Zamora en la próxima jornada. La cita, el sábado 6 de mayo, a partir de las siete de la tarde, en el polideportivo de Vallobín, con el líder del grupo, el Antequera, enfrente. Tampoco lo tiene fácil el equipo zamorano, que recibe al segundo clasificado, el Ibiza. El premio, muy cerca, después de haber exorcizado los demonios del Quijote Arena.