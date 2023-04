"Ha sido espectacular", decía el australiano Damien Howson, ciclista del Q 36.5 Pro Cycling Team, tras proclamarse vencedor de la primera etapa de la Vuelta a Asturias. El ciclista destacó, sobre todo, el buen trabajo que realizó su equipo y se mostró "feliz" al conseguir su primera victoria en territorio español. "El equipo ha empezado muy bien el año, esta es mi primera victoria defendiendo estos colores; he tenido mucho apoyo de mis compañeros, lo que me ha permitido estar arriba", añadió el corredor. Los gregarios del equipo italiano realizaron una gran labor al frenar a los más rápidos de los equipos rivales, lo que provocó que pudieran "aprovechar la oportunidad y dar la sorpresa".

Howson quiere dar continuidad a su buen momento en la etapa de hoy, la más dura de la Vuelta a Asturias. "Espero estar bien a nivel físico para volver a intentarlo otra vez", aseguró el australiano, que cree que va a ser muy complicado volver a repetir un triunfo dado el nivel de otros equipos como el Movistar. "Vamos a tener que trabajar mucho y estar fuertes, tanto yo como mis compañeros, para poder colarnos arriba", afirmó.

A Iván Ramiro Sosa, por su parte, le tocó más estar atento a los ataques de su compañero Einer Rubio en la subida a Carabanzo que a probarse él mismo. El colombiano del Movistar reconoció, además, que estaba satisfecho porque no tuvo su mejor día: "Superé bien ese test porque no llevaba las piernas del todo bien y me mantuve a rueda; los más fuertes fueron mi compañero Einer con sus ataques y también Fortunato, porque fue quien cerró el hueco de mi compañero". Eso sí, el colombiano pone sus esperanzas en la etapa de hoy. "La carrera se decidirá en El Acebo y espero estar ya mucho mejor para revalidar el título. Estoy contento de como respondí en esta primera etapa y la última subida", sentenció.

Pelayo Sánchez, ciclistas del Burgos BH, único asturiano en la carrera, estaba algo decepcionado en la meta. "Vamos en un segundo grupo, muy cerca del primero, y en los últimos metros me falló el fondo físico, pero mañana (por hoy) es otro día", dijo el de Ribera de Arriba, que quiere lucirse en la etapa reina. La clave de su carrera estuvo en Carabanzo. "En ese momento estaba atacando Einer Rubio, yo iba con Roger Adrià en el grupo de los cinco primeros; en una curva de derechas estallé y se fueron mis oportunidades", explicó el asturiano, que negaba con la cabeza por no haber podido cruzar la meta de Pola de Lena más adelante.

Eso sí, el conjunto burgalés consiguió colocar a Ander Okamika entre los corredores más rápidos del día, motivo por el que Sánchez no pierde la esperanza de acercarse a los líderes de la carrera. A pesar de que su rendimiento no fue el deseado, correr en casa siempre es especial. "Ha sido muy emocionante poder correr en casa; no tuve mi mejor día, pero aun así pude disfrutar mucho de la carrera", afirmó el asturiano, que quería descansar para poder concentrarse en lo que queda de prueba y soñar con hacer la machada.