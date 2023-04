Nacho López, las dos caras del derbi: una baja por paternidad le hizo cambiar de equipo

Nacho López casi no tiene tiempo para respirar. El lateral ovetense, que milita en las filas del Langreo, fue padre hace seis meses de una niña. En medio de uno de sus paseos matinales, carrito en mano, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la previa de un encuentro muy especial para él. Hasta el 31 de enero de este año, el carbayón estuvo defendiendo los colores del Real Avilés, pero, mediante una llamada telefónica, le anunciaron que no seguiría como blanquiazul. En marzo, tras la lesión de Alain, los langreanos decidieron mover ficha y hacerse con sus servicios. "El Langreo es un equipo mítico de Asturias. Conocía a gente del equipo y me hablaron genial del cuerpo técnico, por lo que no dude en aceptar la propuesta", reconoce López, motivado por el derbi que se disputa en el Nuevo Ganzábal hoy a las 18.00 horas.

"Mi etapa en el Avilés fue extraña. De primeras todo fue normal, pero desde el nacimiento de mi hija todo cambió", recuerda López. Por ley, estaba obligado a coger la baja de paternidad de seis semanas, lo que le impidió poder participar en los entrenamientos. "Nadie contaba con esa situación. En Asturias el proceso de la baja es automático, un día te llaman y te dan la noticia. Nos cogió por sorpresa", confiesa. A partir de ahí todo cambió. Emilio Cañedo, técnico blanquiazul, depositó su confianza en Javi Fontán, lo que hizo que el ovetense pasase a ser suplente. "En el penúltimo día de mercado me llamaron y me dijeron que ya no contaban conmigo", explica el carbayón, que, para su consuelo, pudo pasar más tiempo junto a su hija. De repente el Langreo llamó a su puerta. "Mi motivación es seguir en activo. Me encontré sin trabajo y no quería acabar mi carrera así. Estoy muy agradecido al club", afirma López. A pesar de ser el último en llegar, el ovetense se ha hecho con un puesto como titular en los esquemas de Javi Vázquez y suma cinco partidos consecutivos como titular jugando los 90 minutos. Ahora se enfrenta a su exequipo, lo que hace que esté "motivado". "Es un partido importante para nosotros. Estamos en una situación en la que debemos darle máxima prioridad a todos los encuentros, y que sea un derbi es un aliciente más", explica el carbayón, que ve a sus compañeros muy enchufados. Los langreanos viven un estado de forma envidiable. Acaban de tumbar al líder, el Arenteiro, en tierras gallegas, algo que significa "vitamina para todos". "Son alegrías que el equipo necesita. Vivimos en una situación que cada fin de semana es una final y por la zona baja las cosas están apretadísimas", señala el azulgrana. Sobre el derbi, López cree que "cada uno tendrá su manera de plantear el encuentro. Va a haber mucha tensión, los jugadores tomarán pocos riesgos y el duelo se decidirá por pequeños detalles". "Te firmó un 5-4 para nosotros, pero es muy complicado", bromea. Dada su experiencia en ambos conjuntos, hasta Javi Vázquez le ha pedido consejo a la hora de preparar el encuentro. "Vázquez es un entrenador que analiza extremadamente bien los partidos. Durante estos días me comentaba cosas que él veía para que se las corroborase, para tener una segunda opinión, pero casi ni le hacía falta porque estaba siempre en lo cierto", indica el carbayón, fascinado por el trabajo que realiza el técnico madrileño.