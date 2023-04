De superar un cáncer a correr 21 kilómetros: la historia de superación de un gijonés

Dice Luis Prieto que la vida no le ha dado una buena genética, pero sí un fuerte carácter y una voluntad tenaz. Muy duro, o como dice él, muy cabezota, hay que ser para superar en enero un cáncer de pulmón y estar hoy en la línea de meta para correr la Media Maratón de Gijón. A este gijonés le extirparon uno de los lóbulos de su pulmón derecho por un cáncer que amenazaba con metástasis. Unos problemas en su sistema linfático le dejaron más de 30 días ingresado en el HUCA. Perdió diez kilos, se quedó en los huesos, pero nunca perdió la fe a pesar de que en más momentos de los que le gustaría llegó a ver su futuro muy negro. Su DNI dice que tiene 67 años, pero él siente que ha vuelto a nacer. Para celebrarlo se quiere meter los 21 kilómetros de la clásica prueba gijonesa entre pecho y espalda. "Estoy nervioso, pero tengo una ilusión tremenda", dice.

Prieto regenta junto a su mujer Candelas Guerra un conocido gimnasio en la gijonesa calle Donato Argüelles. Ha sido aficionado al deporte toda su vida. Ya corrió en el pasado largas distancias, pero lo tuvo que dejar por problemas en las caderas. Tiene dos prótesis a cada lado de su pelvis. "Soy como el hombre biónico", cuenta riéndose. Como muchos, como tantos, ha sido fumador. El cáncer ya llamó a su puerta inoportunamente en el pasado. Superó otro tumor en el uréter. La segunda vez que la enfermedad se cruzó en su vida fue de imprevisto. Como sucede a menudo, le pillaron el cáncer cuando iba al médico a otra cosa. En su caso, porque como tiene artrosis, le apareció un bulto en la clavícula. El bulto no fue nada, aunque la mancha que le vieron en el pulmón sí. "Todo apuntaba a que era un tumor, pero no lo podían biopsiar. Todos me recomendaron que me operase porque lo que me decían es que si era maligno en cuestión de seis meses podía invadir todo el sistema linfático", resume Prieto.

Entró en el HUCA un 13 de diciembre y se marchó un 13 de enero. Se operó (le hicieron una lobectomía) para evitar males mayores. Entró sin saber si la mancha era o no cáncer. Le confirmaron que lo era. Lo peor fue que aquello le derivó en un problema en el sistema linfático y empezó a perder peso sin control. Candelas Guerras es su esposa y, junto a su hijo, su gran apoyo. "Una de las veces que le fui a ver casi no le reconozco. Estaba en silla de ruedas y parecía que tenía 20 años más", relata ella. Prieto no se rindió. Desde el primer momento se dedicó a caminar por el pasillo del hospital y a bajar plantas para recuperar el aliento. "Todo fue muy duro, porque cuando me dieron el alta apenas podía caminar cinco metros sin ahogarme. Poco a poco fui recuperando peso, pero tuve que comer a lo bestia", relata, ahora entre lágrimas.

El entrenamiento fue duro. "Caminaba cinco metros y casi no podía porque me ahogaba", añade. La cosa fue yendo a mejor y ahora, en cuestión de semanas, los médicos ya le han confirmado que su capacidad pulmonar está recuperada y que puede correr sin mayores problemas. No se olvida, eso sí, de donde viene. "Tengo que agradecerle mucho a los médicos, sobre todo a la doctora Yelen. El paciente también cuenta mucho. Influye mucho si eres luchador", explica. Cuenta también que se marcó tres promesas cuando se curase. La primera, llevar a su familia a esquiar fuera. La segunda, subir el Peña Rueda (en Quirós) y la tercera correr la Media Maratón de Gijón. "Me marco el reto de terminar, aunque sé que si no llego no pasa nada. Hay más medias maratones", dice. En su caso, está muy claro que ya solo el hecho de estar en la línea de salida es una victoria.

1.838 atletas tomarán la salida

La XII MBA Media Maratón de Gijón contará con 1.838 atletas en la línea de salida. La prueba se inicia hoy a las 18 horas sobre el habitual recorrido urbano que permite la consecución de buenas marcas, que además tendrán carácter oficial puesto que el circuito está homologado por la Federación Española de Atletismo, de cuyo calendario de pruebas en ruta forma parte. La salida tendrá lugar en la avenida de Albert Einstein y la llegada será en Las Mestas.