Salvarse por Oli: crónica del Oviedo Baloncesto

El parqué de Pumarín cumplió el guion esperado y el Alimerka Oviedo Baloncesto, mermado en sus puestos interiores por la lesión de Arteaga, fue derrotado con holgura por el líder de la LEB Oro, el Andorra. La única sorpresa se produjo una vez finalizado el partido, cuando el presidente del OCB, Fernando Villabella, tomó el micrófono para pedir una ovación para el lesionado capitán y anunció que la suya con el dorsal 12 será, al término de esta campaña, la primera camiseta retirada por el club.

"Tenemos que empujar entre todos para acabar cumpliendo el objetivo", acertó a decir Arteaga cuando se apagaron los aplausos. Ese objetivo, el de la permanencia, pasará por los tres últimos partidos de la temporada, porque ayer, como se temía, no hubo nada que hacer. El Andorra, superior física y técnicamente y escocido por la última derrota en casa, no hizo prisioneros y celebró con rabia las canastas incluso estando treinta puntos arriba.

Y eso que la cosa no empezó mal para los de Guillermo Arenas, con Brown y Martí haciendo de tripas corazón para frenar a Dos Anjos, cual liliputienses ante Gulliver. Esfuerzo en el rebote y una canasta de Romeo Crouch colocaron el 9-5 superado el ecuador del primer cuarto. La ventaja local llegó hasta ahí.

Los problemas para el banquillo ocebeísta empezaron pronto: no había concluido el primer parcial cuando Brown y Martí ya tenían que sentarse con dos faltas por cabeza. Los nuevos interiores del Oviedo, Pruitt y Domènech. El canterano del Joventut realizó su mejor actuación, estuvo agresivo en la defensa del bloqueo y continuación, activo en las ayudas y decidido a mostrar la clase que tiene. Pero el Andorra, ahora con Maric por Dos Anjos en la zona, fue un martillo pilón. Una vez horadada la pintura, los visitantes se aprovecharon del sobremarcaje interior para mover el balón por fuera y los triples empezaron a llover. Pese a todo, el OCB evitó la rotura total al descanso (26-39).

El encuentro se terminó en el inicio del tercer cuarto. En menos de dos minutos el Andorra se fue de 20 y no dejó de apretar las tuercas atrás, convirtiendo cada ataque del Alimerka Oviedo en un suplicio. La primera canasta en juego de los locales fue un dos más uno en un contragolpe de Domènech a 1.44 del final del cuarto. Mientras, en ataque Andric se movía de lado a lado clavando triples por doquier.

La diferencia se elevó a los 30 (29-59) y la puntuación del Oviedo amenazaba con batir registros negativos, pero la plantilla de Guillermo Arenas no dejó de luchar, no cejó en su intento de mejorar sus sensaciones, siguió luchando y corriendo. Y el ataque se desatascó para dejar el marcador final en un decoroso 63-79. La parroquia local cruza los dedos para que Iraurgi no gane hoy al Burgos y seguir fuera de los puestos de descenso, y se prepara para tres jornadas de infarto. Para salvarse por Oli.