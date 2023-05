El Vetusta cae con crueldad en el descuento: crónica

Vetusta: Marco (1); More (1), Marco Esteban (1), René (1), Omar (1), Sesé (1), Iván (2), Víctor Blanco (1), Miguel Cuesta (1); Cardero (1) y Enol (1).

Paso atrás del Oviedo Vetusta en su camino hacia el play-off de ascenso a Primera Federación –se queda a cinco puntos– tras la derrota de ayer en el campo de O Vao. Un solitario tanto de Yelco ya en el tiempo añadido truncó el buen partido del equipo de Jaime Álvarez, que sin embargo se quedó sin premio y en gran parte por culpa de su poca pegada en los metros finales.

Los dos equipos afrontaban el encuentro con objetivos bien diferentes, unos por la permanencia, los vigueses, y los asturianos por el ascenso. Durante los primeros minutos de juego, no hubo ocasiones de gol, ya que ninguno de los dos equipos conseguía controlar el esférico para llegar con peligro al área rival.

El Vetusta se estiró, y pocos minutos después tuvo una buena oportunidad, con un centro que Álex Cardero no remató con comodidad, sin que generara demasiado peligro. El partido se animó a partir de ese momento, y era el cuadro vigués el que llegaba con más claridad. La tuvo David Añón con un potente disparo que sacó la defensa bajo palos, cuando desde la grada se cantaba el gol. Los vigueses dominaban el encuentro y llegaban con relativa facilidad, pero por suerte para el cuadro asturiano, no estuvieron muy acertados de cara a portería y al paso por el descanso el marcador no se movió. Tras el paso por el vestuario, al Vetusta le costaba demasiado tener el balón, con lo que el Coruxo se mostraba mucho más cómodo en el centro del campo. Esta circunstancia le permitió llegar con el balón controlado a la frontal, pero seguían sin ser capaces de perforar la meta defendida por Marco.

Pasaban los minutos, y ninguno de los dos equipos conseguía llegar con claridad a la portería contraria, por lo que todo apuntaba que el encuentro se encaminaba al empate sin goles, un resultado que no era demasiado bueno para ninguno de los dos equipos pero que al menos, para los visitantes, significa sumar un valioso punto y no perder demasiado en la clasificatoria. Pero lo bueno, para el equipo local, todavía estaba por llegar. El Oviedo retrasó un tanto sus líneas ya que por lo menos tenía que salvar el punto que tenía en la palma de la mano. Pero cosas de este deporte, cuando uno no busca la victoria casi siempre llega el castigo y en el tiempo añadido, porque por entonces pasaban dos minutos del tiempo reglamentario, el balón llega a la línea de fondo del área del Vetusta y el jugador vigués pone el balón atrás, llegando Yelco para empujar el esférico ante la locura de la grada viguesa.