Crónica de una jornada ciclista con la matriarca de la Vuelta a Asturias

La ovetense Cristina Álvarez González, directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias y la menor de cuatro hermanos, lleva con muchísimo orgullo el apodo de "Mendo" con el que el periodista Ricardo Vázquez Prada, entonces director de "Región", bautizó a su padre Julio Álvarez, cuando éste comenzó a colaborar con dicho diario en 1950 con apenas 18 años cumplidos.

Tal es así que Cristina convirtió el apodo de Mendo en el nombre real que eligió para su primer hijo, de 14 años, y ese gran amor hacía su padre fue el motor que le dio fuerzas, tras su fallecimiento, para asumir en 2008 la dirección general de la carrera con el fin de dar continuidad a la gran obra que construyó su progenitor durante cinco décadas.

La única mujer de España que dirige una competición ciclista profesional de hombres siempre llora de emoción en la intimidad y soledad de su domicilio el primer día de la Vueltina al recordar la figura de su padre. A las diez de la mañana del pasado viernes la espero, ya llorada, en el portal de su casa de la calle Santa Susana en Oviedo. Antes ya había llevado a su segundo hijo Álvaro, de 11 años, al colegio de Las Dominicas y coge aire para afrontar una intensa jornada con apretada agenda del primer día de competición.

Bajamos caminando por la calle Rosal mientras me comenta las distintas facetas solidarias y medioambientales que desarrolla la Vueltina. Al llegar a Fruela, donde se ubican los dos hoteles en los que trabaja, saluda a Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, quien también asumió el cargo en 2008 y al que conoció el 23 de febrero de ese mismo año en las escaleras de la iglesia del Corazón de María, en la plaza de América, durante el funeral de su padre, cuando le fue presentado para darle el pésame por el allerano Víctor Cordero, alma mater entonces de la Vuelta España.

Llega luego Cristina Serrador, responsable de marketing y patrocinios de la Vueltina, junto a su chófer David, para informar a Cristina de los últimos detalles antes del inicio de la primera etapa entre Oviedo y Pola de Lena. Saluda a las dos chicas de la recepción del Hotel Munia y les da unas instrucciones para los invitados a la gala que tendrá lugar por la noche en Trascorrales y en la que se entregarán las insignias de oro al ex ciclista Samuel Sánchez, al doctor Santiago Zubizarreta, a la Guardia Civil y al patrocinador "Kike Bike". Mientras tomamos un íntimo café, me cuenta como conoció allí en 2003 a su marido Fernando Corral Mestas, director de ambos hoteles y actual directivo del Real Oviedo, con quien contrajo matrimonio en 2007. También me confiesa el gran apoyo que tuvo al principio por parte de Gabino de Lorenzo y el que recibe actualmente por parte de alcaldes de distinto signo político como Amelia Fernández en Carreño (PSOE), Gema Álvarez en Lena (IU), José Víctor Rodríguez en Cangas del Narcea (PSOE), Alfredo Canteli en Oviedo (PP) e Iván Fernández en Corvera (PSOE).

Nos recoge Toño Cima, que será el experto chófer que conducirá el vehículo de la dirección de carrera durante la primera etapa entre Oviedo y Pola de Lena con cinco puertos puntuables. Cristina saluda al riosano Salva González, responsable de logística de la carrera, y a los comisarios del jurado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que presidirá durante la competición el francés Damien Bois.

Mientras Cima nos acerca en coche hasta la línea de la salida ubicada en el centro comercial de Los Prados, en Teatinos, Cristina me comenta que la Vueltina mueve sobre un millar de personas estando contabilizadas 850 pernoctaciones en las que se engloba a todo el personal que acompaña a la carrera en facetas de seguridad, montaje y conducción. En el aspecto deportivo participan 101 corredores de 8 distintas nacionalidades pertenecientes a 15 equipos. La directora me indica que está muy ilusionada en conseguir una cuarta etapa para el próximo año y en la organización del centenario de la Vuelta Asturias, efemérides que se festejará en 2025.

Al llegar a la salida, emotivo abrazo con la viuda e hija de Dámaso Guillén, guardia civil fallecido el pasado 1 de abril y al que se rendirá un homenaje póstumo, bajo la pancarta antes de cortar la cinta, por perder heroicamente su vida para salvar la de cuarenta jóvenes ciclistas. Aparece Raquel Casado, Jefa Provincial de Tráfico de Asturias, y Cristina da instrucciones a Carmen Mier, jefa de prensa de la Vueltina, sobre cómo se desarrollará el acto en la salida.

Saludo con Gerardo Suárez, comandante jefe del sector de Tráfico y a Francisco Javier Puerta, coronel de la Guardia Civil, que llega minutos después al ponerse firmes las decenas de uniformados motoristas que acompañan y dan servicio a La Vueltina. En total, participan unos 70 agentes, según me confirma el comandante. A continuación, Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias, da la mano uno a uno a todos los guardias civiles.

Al otro lado de la calle se ubican otros 33 motoristas "civiles" que son los encargados de prestar el servicio de seguridad a la competición señalizando todos los tramos peligrosos por donde discurre la carrera y cortando el acceso de todas las vías que acceden a las carreteras por donde transitará la serpiente multicolor.

Cristina saluda a Guti, el director de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que interpretará el himno de Asturias en el homenaje póstumo a Dámaso Guillén, a los mandos de la Policía Nacional, a Javier Lozano, jefe de la Policía de Local de Oviedo, y al responsable de las ambulancias. No he contabilizado los besos que Cristina Mendo ha dado antes de cortar la cinta de salida, pero calculo que se acercan al medio millar. Atiende a la TPA y TVE mientras los corredores suben al control de firmas en el que son presentados por Juan Mari Guajardo, la voz de todas las Vueltas y un erudito del ciclismo.

Aprovecho para sacarles una foto juntos a Cristina Mendo y Pelayo Sánchez, el único corredor asturiano, natural de Tellego en Ribera de Arriba, que participa en la Vueltina. La ovetense departe con Marcos Moral, ex director de la Vuelta a Burgos y gran amigo de su padre, y con Sonia Martínez, directora general de la Vuelta a Burgos femenina.

Minutos después del mediodía saluda a Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, acompañado por Conchita Méndez, concejala de Deportes. Suena el himno de Asturias y se guarda un minuto de silencio por Dámaso Guillén que se rompe con unos emotivos y fervorosos aplausos. Cristina se funde en un profundo y largo abrazo con la viuda del guardia civil fallecido de modo heroico y el Alcalde corta la cinta de salida.

A las 12.25 horas nos subimos al negro Audi de la dirección de carrera conducido por Toño Cima, y me ubico en el asiento del copiloto con Cristina y Javier Guillén en la parte trasera. Al entrar en el vehículo una espectadora nos vaticina "va a ganar un colombiano". Se equivocó.

Tengo una extraña sensación al ver como nuestro conductor va pasando los semáforos en rojo durante la salida neutralizada por las calles del centro de Oviedo. "Cima, adelántate un poco para dejar espacio al pelotón", le indica Javier Guillén al ver un autobús parado en la calle Jovellanos y tener que estrecharse la calzada para el paso de los ciclistas. Bajamos a gran velocidad por la Tenderina tocando la bocina para que se adelanten los vehículos que nos preceden con el fin dejarles espacio a los corredores. "Esto no es normal", nos dice un ciclista del Movistar tras acercarse a nuestro vehículo de dirección de carrera en la rotonda del Palacio de los Deportes.

La directora general decide entones que los ciclistas pongan pie en tierra en la salida lanzada prevista en el kilómetro cero ubicado en la rotonda de entrada a Lugones para dejar pasar a los vehículos que se quedaron atrás durante la salida neutralizada. Asimismo, toma la decisión, por motivos de seguridad, de no agitar su bandera roja para dar la salida lanzada hasta la recta existente después de cruzar La Venta del Gallo.

Nunca me pude imaginar que una salida neutralizada fuera tan estresante. En la parte trasera del vehículo el nerviosismo de Cristina contrastaba con la tranquilidad de Javier, acostumbrado a pelear en grandes vueltas y quien afirma: "Ha sido así para que Fernando escriba algo interesante".

Abandonamos la burbuja de la carrera en dos ocasiones, tras adelantar al coche que abre la competición. "Cima, recuerda que ahora te la juegas ya que la carretera está abierta al tráfico", le indica Cristina al conductor. Llegamos a la furgoneta repleta de antenas donde viaja Gerardo Fraile, responsable de las telecomunicaciones en la Vueltina y en la Vuelta a España, quien nos arregla un problema técnico en la emisora del coche que nos impedía contactar por el canal prioritario con el presidente del jurado técnico y con el director de seguridad. La segunda ocasión que nos adelantamos a la carrera es para llegar antes a Sama de Langreo para saludar y hacerse una foto con un numeroso grupo de niños del colegio del colegio de las Dominicas que siempre colaboran en todos los eventos solidarios que organiza La Vueltina. "La importancia de Asturias en la Vuelta a España me la inculcó Victor Cordero", señala Javier Guillén.

En el Alto de Gargantada, nos detenemos unos minutos en la parrilla "La Llariega" para que nuestra directora general pueda ir al baño y, mientras tanto, pedimos una botella de sidra y unos criollos que tomamos a velocidad de vértigo. Cima, el conductor, una Coca-Cola. Tras bajarnos en Sama para hacernos una foto con escolares, Cristina vuelva a apearse de nuevo del coche, con su bandera roja en mano, cuando los tres escapados encuentran cerrado el paso a nivel de Ciaño y se debe detener también al pelotón para tomar los tiempos que se llevaban de diferencia. Al bajar La Colladona, se informa a la directora que se evacua a un ciclista por caída. Mientras subimos el puerto de Fresnedo, habla por teléfono sobre el acto de las insignias de oro que tendrá lugar por la noche en Oviedo y atiende en directo a una emisora de radio. En la súper rápida bajada desde Carabanzo a Pola de Lena, ordena que se adelanten a meta todos los vehículos que no tengan una misión en carrera. A las 17.20 horas cruzamos bajo la pancarta acompañando al ganador de la etapa después de cinco horas de intensa actividad en el coche de la dirección de carrera.

Llega el momento de la ceremonia protocolaria de entrega de premios a los ganadores en las distintas clasificaciones, que coordina Juanma del Río. A Cristina le acompañan Gema Álvarez, alcaldesa de Lena, y Aida Nuño, directora general de Deporte del Gobierno del Principado. Coordina luego con Juan Mari Guajardo, la voz del ciclismo, como se va a desarrollar por la noche en Oviedo el acto de entrega de las insignias de oro y llama después al director deportivo del ciclista evacuado para ver cómo se encuentra. "Sufrió una fractura de clavícula", nos confirma.

De regreso a Oviedo me comenta que Carlota, la hija de Toño Cima, el conductor, fue quién atendió el nacimiento de Álvaro, su segundo hijo, de 11 años, que cursa sexto de Primaria. Mendo, el mayor, de 14 años, va a segundo de la ESO. El conductor, al que Mendo llamaba "Cimita", lleva cuarenta años colaborando con la Vuelta.

A las 19 horas dejamos a Cristina en su domicilio de Oviedo y quedamos en vernos de nuevo a las 20.45 horas para acompañar a los galardonados que recibirán las insignias de oro en Tracorrales. A las 21 horas da comienzo la entrega de las distinciones a Samuel Sánchez, Santiago Zubizarreta, la Guardia Civil y "Kike Bikes".

Durante el acto, Cristina recibe las alabanzas de Canteli "por mantener viva y potenciar la Vueltina, la única prueba ciclista de Asturias integrada en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que es patrimonio de todos los asturianos".

Cuando solicito a premiados e invitados un epíteto que defina a Cristina, Samuel Sánchez me indica que "muy cabezota por haber conseguido mantener la carrera", Javier Guillén "un volcán con sonrisa", Delia Losa "potente, con una fuerza increíble", Santiago Zubizarreta "una privilegiada cabeza con gran humildad que consigue gestionar un equipo como si fuese una gran familia", Juan Mari Guajardo "constante, grandísima persona que destaca por su buen hacer y saber rodearse de un gran equipo", Gerardo Suárez, comandante jefe del sector de Tráfico "una persona eficaz, solvente y resolutiva", Carmen Mier, jefa de prensa, "muy persistente y perseverante", Fernando Corral, su marido, "una gran líder con carisma", su suegra Geli Mestas Asprón "siempre me dice lo que quiero oír, es muy inteligente, encantadora y trabajadora", y Salva González, el responsable de logística "la gran matriarca, a pesar de ser la más joven del equipo".

Pasada la medianoche Cristina es la última en abandonar Tracorrales, tras dar los últimos besos a Paula Fano, Ana García, Paz Alvear y Reyes García Arango, amigas desde la niñez. Calculo que durante toda la jornada ya ha superado, con creces, el millar de besos dados y recibidos.

Finalmente, regresamos al hotel donde le esperan un numeroso grupo de invitados comandados por José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo, y Javier Guillén, director general de la Vuelta a España. La tertulia se alarga hasta las tres de la madrugada, hora en la que Cristina regresa a su domicilio porque el día siguiente tiene mucha tarea con la etapa entre Candás y Cangas del Narcea. El domingo regresa a Oviedo y se muestra muy feliz por la gran victoria de etapa de Pelayo Sánchez, el único asturiano participante en la prueba.

Por la noche, en la intimidad de su domicilio, le vuelven a caer las lágrimas al recordar a su padre. Al iniciar la Vueltina siente a Mendo mucho más cerca y al finalizarla parece que se aleja hasta el próximo año. Misión cumplida, papá.