"La mentalidad ganadora viene en el ADN de estas jugadoras"

Ramón Peralta acaba de conseguir su primer gran título como entrenador: la Copa de Europa con el Telecable Gijón. Peralta llegó al equipo gijonés a principios de temporada tras la reestructuración técnica llevada a cabo por el club por la que Fernando Sierra pasó a desempeñar las funciones de director deportivo. En poco tiempo llevó al club gijonés a ganar la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa, y este pasado fin de semana lideró a su equipo en la consecución de su sexta Copa de Europa.

–Usted conocía al Telecable, al que se enfrentó en varias ocasiones. ¿Ha cambiado algo la visión que tenía desde fuera ahora que lo conoce desde dentro?

–Más o menos conocía al equipo bien porque lo tenía analizado de las veces que nos enfrentamos y sabía que era uno de los equipos top. Lógicamente no conocía a las jugadoras personalmente ni sabía cómo trabajaban. La principal diferencia que hay cuando coges un equipo nuevo es el trato personal, ver cómo entrenan cada día.

–Había dicho que el objetivo primordial de la temporada era la Copa de Europa.

–Cuando tienes un equipo que aspira a conseguir títulos el premio gordo es la Copa de Europa y lógicamente, y más con el historial que tiene este club en esta competición, queríamos intentar lo primero llegar a la final. Sabíamos que era complicado, no tanto por la frase de grupos que nos tocó, que era bastante asequible, pero en semifinales te enfrentabas al Palau. Era un reto mayúsculo, pero al final lo hemos conseguido.

–Quedan otros dos títulos. Conociendo a este equipo van a por ellos, relajación ninguna, ¿verdad?

–No, no, ninguna. Quedan dos objetivos gordos también, el primero la Copa de la Reina en dos semanas. Hemos demostrado que tenemos capacidad para luchar por ellos. Física y mentalmente hemos llegado bien. El único problema es que a la mínima relajación cualquiera de los equipos a los que nos hemos enfrentado nos puede hacer lo mismo que nosotras les hicimos a ellas. Por eso el tema mental es muy importante. Veo al equipo muy fuerte, han pasado dos días de celebraciones por lo conseguido, pero hay que ponernos las pilas otra vez.

–En la fase final de la Copa de Europa metieron seis goles al Palau i Plegamans y otros seis al Vila Sana. Eso indica que el equipo atraviesa una forma espléndida.

–Sí, además hemos tenido la suerte de que nos han respetado la lesiones, que es algo muy importante. Hemos trabajado para llegar a esta fase de la temporada en un buen nivel y creo que ya lo hemos demostrado. El tema mental también es fundamental y han estado un paso por delante de las rivales. Fuimos muy sólidas en defensa y acertadas en ataque y creo que todo eso parte del tema mental. Los rivales son muy complicados y todos los enfrentamientos directos que tuvimos hasta ahora han sido muy igualados. Así que llegar a una fase final de la Copa de Europa con todo lo que eso supone y ganar con esta solvencia supone que el equipo estaba muy fuerte. Se vio desde que saltamos a la pista, en los cortes defensivos, en los ataques... Todas las reacciones de las jugadoras indicaban que están muy fuertes.

–¿Trabajaron el tema mental a lo largo de la temporada?

–El tema mental es algo del día al día. No trabajamos con psicólogos si es a lo que se refiere. Somos el entrenador, un preparador físico y un entrenador de porteras y ya está. Yo creo que es algo que viene en el ADN de las jugadoras, es algo que tienen interiorizado, es un equipo con muchas ganas de competir y de ganar y lo están demostrando cada día.

–Estamos en período preelectoral y hay promesas de ampliar Mata Jove. De lograrlo sería algo importante para el club.

–Es una reivindicación del club desde hace mucho tiempo. Como está ahora el pabellón no se pueden hacer campañas de captación de socios. Mata Jove es muy pequeño y no hay esas opciones. Por eso sería muy bueno tener más aforo y también más horas de pista porque el club está creciendo y hay mucho trabajo en La Algodonera, pero necesitamos más horas en Mata Jove. En verano el pabellón cierra y hay que hacer parte de la pretemporada en La Algodonera, que para un club de la máxima categoría no es el sitio más adecuado. Todo eso condiciona el crecimiento. Son cosas que había que tratar de cambiar.

–Natasha Lee anunció su retirada para final de la temporada. ¿Qué supone no solo para el Telecable si no para la OK Liga en general la marcha de una jugadora como ella?

–Hoy en día no hay una jugadora que pueda reemplazar lo que supone Natasha Lee. Hay jugadoras muy buenas y con una calidad tremenda, pero lo que aporta ella al equipo es muy difícil de reemplazar. Tiene una calidad impresionante. Lo ha demostrado con los títulos que ha logrado, pero aparte imprime un carácter en todos los aspectos, en los entrenamientos, en los partidos y también fuera de la pista. Ese espíritu que ha ofrecido en esta final es un plus y tanto ella como sus compañeras querían agrandar su leyenda.

–Natasha quiere seguir ligada al hockey patines como entrenadora. ¿Sería importante que lo siguiera haciendo en el Telecable?

–Sin duda. Lleva desde hace años equipos de niños pequeños, pero también campus, por ejemplo. Es una persona que vive por y para el hockey sobre patines y que está más que preparada. No tengo la menor duda de que será entrenadora, no sé si del Telecable o de otro equipo, pero lo hará en la OK Liga, seguro. Además, en estos momentos no hay ninguna entrenadora en la OK Liga femenina. Ella lo será a corto o medio plazo.

–¿Qué importancia le da a quedar segundo en la fase regular de la Liga?

–Viendo la diferencia que nos sacaba el Vila Sana dije que tendríamos que ganarlo todo para llegar a la última jornada con opciones de ser segundas si les ganamos en su cancha. Si la logramos mucho mejor porque nos vamos a enfrentar a ellas en las semifinales del play-off y en caso de necesitar un tercer partido es mejor jugarlo en nuestra cancha. En cualquier caso, si no ganamos este sábado habrá que ganar en el play-off, pero si queremos llegar a la final un partido en Vila Sana hay que ganarlo.