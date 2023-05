Oliver Artega, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto y leyenda de la LEB Oro, repasa su carrera después de que el club anunciara que le retirará la camiseta: "Es un orgullo"

Cuando Oliver Arteaga (El Hierro, 1983) se lesionó en Alicante para el resto de la temporada, la afición del Alimerka Oviedo se vino abajo. El capitán, el jugador más importante, no estará en lo que queda para asegurar la permanencia en la LEB Oro. El club anunció que le retira la camiseta, pero él solo piensa en echar una mano como pueda para ayudar a esa salvación. Lo que pase después, ya se verá, pero antes hace un repaso a su trayectoria para LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Cómo vivió el anunció de que le retiran la camiseta?

–Fue una sorpresa, algo bastante emocionante, no me lo esperaba, ni que me fueran a retirar la camiseta ni que se anunciara en ese momento. Estoy muy agradecido al club y a su presidente, Fernando Villabella. Es algo muy importante.

–¿Qué sintió con la ovación que recibió en Pumarín?

–Era un día especial por la lesión y en la presentación el público ya me dio una ovación y corearon mi nombre. Eso para cualquier jugador es lo máximo. Estoy muy agradecido, el público estuvo de diez, luego fue lo de la retirada de la camiseta y, lo mismo, la gente estuvo muy cariñosa, como lo ha estado siempre a lo largo de estos años.

–¿Qué le dijo el equipo?

–Me felicitaron y, bueno, hubo algo de cachondeo; no de ahora, muchas veces me decían "¿dónde va a ir la camiseta de Oli?".

–¿Se retira?

–No lo sé, ahora mismo lo que quiero es recuperarme bien de la rodilla, quedan tres partidos, no tengo nada decidido, pero sí es cierto que tengo una edad y cada vez está más cerca el momento final. Ahora estoy centrado en recuperarme y en ayudar desde fuera a conseguir el objetivo, que es la permanencia, y eso es ahora lo que me preocupa y en lo que estoy enfocado. Lo otro, tendré que reflexionarlo estas semanas y estos meses.

–¿Cómo ayuda desde fuera?

–Primero tienes un momento para asimilar que ya no vas a estar con el equipo y una vez que lo asimilas intentas ayudar en otros aspectos. Hago todo lo que hace el equipo, vengo aquí (a Pumarín), me pongo las zapatillas, la ropa de entrenamiento, estoy con ellos, hablo con los jugadores, con los entrenadores, intento estar en el día a día,_que sientan que sigues estando y que, aunque no esté en la pista, sigo siendo el capitán del equipo, ayudando y arrimando el hombro.

–¿Cómo define este año?

–Está siendo muy complicado desde el inicio. Empezar la Liga en Albacete, un partido importante, y llegar con cuatro o cinco lesionados, fue complicado. Por el calendario, el inicio de Liga era importante. Al final haces un 0-7 de inicio que te lastra y luego han seguido llegando las lesiones, como la de Comendador, de larga duración, y ahora la mía; hubo cambios de jugadores, de entrenador... Está siendo duro a nivel mental, de resultados y personalmente, por mi edad, he tenido que jugar una cantidad de minutos que era insostenible, y al final pasa lo que pasa, lo he dado todo, pero sabía que era complicado acabar la temporada sin un susto.

–Ha sido el líder del equipo.

–Al final tienes que multiplicarte y hacer cosas que a veces piensas "no sé cómo soy capaz". No lo escondo, con mi edad cuesta mucho más, es natural, por eso sí que ha sido duro. Pero sé que el grupo quiere, está comprometido, quiere sacar esto adelante y así ha sido durante toda la Liga. Hay que confiar en ellos. El equipo viene a trabajar con ganas, con ilusión, sabiendo lo que nos jugamos y comprometido.

–¿Hay que agarrarse a que el OCB está fuera del descenso?

–Yo confío mucho, hay que hacerlo, estamos fuera del descenso, quedan tres partidos, un calendario ni bueno ni malo. Vamos a San Sebastián, están en play-off, pero no son invencibles, tenemos argumentos para ganar ese partido. Castelló en casa, el último partido ante nuestro público, tenemos posibilidades; y acabamos en Torrelavega.

–Vino a jugar su última temporada y lleva seis años.

–En la vida no puedes llevar un guión ni hacer muchos planes porque cambia todo. Me pongo a pensar que me van a retirar la camiseta en el Oviedo Baloncesto y que en el verano de 2017 estuve casi 24 horas con la decisión tomada de retirarme y me parece increíble.

–¿Por qué cambió la decisión?

–Tengo una muy buena relación con Javi Rodríguez y también con Carles Marco. Tenía una situación personal, nacía mi segunda hija y no me llegaban cosas que me interesaran mucho cuando recibí la llamada de Javi Rodríguez, que es un tipo muy gracioso, me llamó y me dijo, con la confianza que tenemos, "aquí no tenemos un duro, pero piensa que vas a comer bien, vas a comer cachopos… Tengo un marrón, me dicen que te llame..." Al final, me comprometí, hablé con Carles y les pedí que me dejaran unos días para hablar con mi familia, con mi mujer… Y al final les dije: "Si sigo jugando será con ustedes en Oviedo".

–Y así fue.

–Son cosas que pasan, después me llamó otro equipo con unas condiciones mucho mejores, pero ya les había dicho que si seguía jugando era en Oviedo. Llamé al entrenador del otro equipo y le expliqué que tenía un compromiso y me decía, "joder, no lo entiendo", el nivel del otro equipo era superior, pero a Javi le considero mi amigo y no le iba a decepcionar. Mi idea siempre era venir y jugar un año y llevo seis. Estoy muy contento de la decisión que tomé.

–¿Cómo ha sido el proceso?

–Al cumplir años, cuando va llegando el final tienes la sensación de que lo disfrutas más. He disfrutado mucho, no solo jugando, también entrenándome; no tienes presión, tienes una edad, una veteranía.

–Y por fin en un sitio fijo.

–Por circunstancias, me ha tocado cambiar mucho de lugar y de equipo. Si jugaba bien, iba a un sitio mejor y si era al revés también tenía que cambiar.

–Años entre la ACB y la LEB.

–Eso es. Y aquí es cierto que el estar un año y otro y otro, encontrándome bien, a un buen nivel, me decía por qué no juego otro año más. Conoces el lugar, trabajas con gente que ya son amigos, te asientas en una ciudad, tienes a tu familia, tus hijas van al colegio, todo va rodado. Los buenos resultados son importantes, ganábamos, nos metíamos en el play-off, eso es gasolina, las victorias son gasolina para nosotros, nuestro combustible es ganar. Juegas para ello, trabajas para ganar, y si ganas te vas ilusionando, entusiasmando, y eso es un poco lo que ha pasado. El club también tiene ese aspecto de que es un poco familiar, que parece que todo siempre sale bien, no sé sabe muy bien cómo, tienes muy pocos recursos, piensas que lo vas a pasar mal y al final resulta que pasa un año y juegas play-off, otro y los vuelves a jugar.

–¿Está cómodo en Oviedo?

–Es un lugar en el que la gente es muy amable, es muy cercana, es algo importante. Por mi carácter soy una persona muy introvertida. Cuando llegaba a un sitio me costaba mucho, y si ya conoces a la gente te abres un poco más. Todo eso ha influido para estar todos estos años aquí.

–¿Está contento por tener ese arraigo en un club?

–Tenía la sensación, cuando pensé en retirarme, de que por haber cambiado tanto de equipo no te da tiempo a cogerle ese apego, ese cariño, sentirte tan identificado. Me daba pena retirarme sin que hubiera un club del que me sintiera como aquí. El día que me retire mi club será el Oviedo Baloncesto.

–Le tocará volver mucho por aquí cuando lo deje.

–Estuve comiendo con Víctor Pérez (excapitán del OCB), que ha estado por la ciudad, y supongo que me tocará hacer ese tipo de visitas. Cuando me preguntan qué te llevas de tu carrera, siempre me acuerdo, cuando estaba en el Gipuzkoa, que teníamos como presidente a Miguel Santos, y hablaba mucho con nosotros, era un tipo muy abierto, y él nos decía una cosa que se me quedó grabada. Era el representante de Xabi Alonso, de Kodro, de Irureta… y siempre nos decía "yo les digo a mis representados que cuando te retiras te quedas dos cosas, con el dinero que ganas y con los amigos que haces". Se me quedó grabado, yo me marché de mi casa con 15 años y las amistades que se hacen en el baloncesto son para siempre.

–En el anuncio de la retirada de su camiseta se mencionó a su mujer.

–Sí, la nombraron, y muy agradecidos. La pareja es importantísima en la vida de un deportista, cuando cambias de sitio, tener una persona a tu lado que lo deje todo, que te siga a todas partes, que esté contigo... Esta es una profesión muy bonita. Si volviera a nacer cien veces la volvería a escoger, pero hay momentos muy jodidos, en los que lo pasas mal, no te salen las cosas, los resultados no acompañan, te lesionas y tener alguien a tu lado que esté en los malos momentos es muy importante.

–¿Implica renuncias?

–A una estabilidad, a un trabajo... Además, yo he sacrificado estar cómodo en un sitio por hacer lo que fuera mejor para mi carrera. Por ejemplo, estaba en el CAI Zaragoza, una ciudad muy buena, donde lo tienes todo, y me fui al Palencia, podía seguir en Zaragoza, pero consideré que si me quedaba allí no iba a ser todo lo protagonista que necesitaba. Y fichas por un recién ascendido. Al final la cosa sale bien, haces un año increíble, pero sacrificas la comodidad y tener una persona a tu lado que entienda eso, que te diga que no hay problema cuando llegas a Palencia un 14 de agosto es importante.

–¿Se queda con algún momento con el OCB?

–Es difícil, me acuerdo de la victoria en Miribilla, en Bilbao, ante 7.000 espectadores; ganar el año pasado en Granada, con Javi cuando ganamos en Palencia... Pero al final lo importante es disfrutar del camino.