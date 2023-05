Ganadoras novatas en el club más laureado tras conseguir con el Telecable Gijón su primera Liga Europea: "Aún no nos lo podemos creer, es un sueño"

El Telecable Hockey presume de seis Copas de Europa en sus vitrinas. En la plantilla dirigida por Ramón Peralta hay varias jugadoras que ya han saboreado el éxito continental en unas cuantas ocasiones. Para siete de ellas, en cambio, el triunfo del pasado fin de semana en Lisboa supuso estrenar su palmarés europeo. La emoción de la primera vez fue la que embargó a Ainara Anido, Judith Cobián, Angy Fernández, Vicky Novo, Rebeca González, Fernanda Hidalgo y Ana Catarina Ferreira. Algunas más noveles, otras con más experiencia. Lo que todas comparten es una felicidad desbordante.

"Es un sueño que llevaba intentando cumplir mucho tiempo", reconoce Fernanda Hidalgo, portera del Telecable y primera chilena en proclamarse campeona de Europa en hockey sobre patines. Las jornadas posteriores a la final han sido frenéticas para ella. "Tuvimos bastante celebración, estábamos eufóricas. Ir a El Molinón fue emocionante", afirma Hidalgo, que subraya que esta copa representa un "premio a la constancia" tras quedarse a las puertas de la gloria la pasada temporada.

A la portuguesa Ana Catarina Ferreira se le saltaban las lágrimas una vez concluyó la final. "No tengo palabras, es mi primera Copa y ganar en mi país con mi familia y amigos en la grada… No puedo pedir más", señala la jugadora, a la que no le pesaban los nervios en los prolegómenos de la gran cita. "Sabíamos que serían dos partidos intensos, pero estábamos con ganas y concentradas", asegura la defensa lusa, que insta a no acomodarse. "Hay que seguir entrenando bien porque ganar una Copa de Europa no quiere decir que vayamos a ganar todo", sostiene.

Todavía no ha cumplido 19 años y Judith Cobián ya posee una Copa de Europa en su incipiente carrera. "Es un orgullo poder jugar con estas compañeras", apunta Cobián, que ha vivido "días para recordar". En su caso, no oculta el nerviosismo previo a la gran final. "Fue un cúmulo de sentimientos, pero supimos controlarlos. Este título es un plus de motivación para estar más integrada en el equipo y tener más minutos en pista", declara Judith Cobián. Si se habla de precocidad, hay que reparar en Ainara Anido, campeona de Europa a sus 15 años. "Aún no me lo termino de creer. Esta temporada ha sido muy nueva para mí con el cambio de categoría, me ha exigido mucho", remarca Anido, que reivindica que "los ánimos han subido" con este título bajo el brazo.

Angy Fernández, por su lado, aboga por mantener los pies en el suelo. "Seguiremos igual, trabajando y yendo a por más", subraya una Fernández que admite que en la previa de la final estaba "como gelatina" fruto de la agitación. Los problemas de lesiones que ha tenido le confieren un gusto particular a haber conquistado Europa.

De lo que escapan las siete "primerizas" es de comparaciones con Natasha Lee y las siete copas continentales que ilustran su palmarés. "No habrá alguien como ella", asevera Ana Catarina Ferreira. "Superarla será muy difícil", confiesa Ainara Anido.

El título también tiene un significado especial para el cuerpo técnico del Telecable Hockey. Por ejemplo, para los preparadores físicos Isaac Roces y Joana Varela, que estrenan su casillero. El entrenador, Ramón Peralta, ya conquistó la corona como jugador en las filas del Igualada HC. Eso sí, como él mismo confiesa, las sensaciones son distintas. "Se vive diferente. Cuando eres jugador, estás arropado por los nueve compañeros restantes. Como entrenador, dependes mucho de las jugadoras y la tensión y los nervios los pasas solo", cuenta Peralta, que ensalza la "autoridad" con la que el equipo ha tomado Europa, si bien trata de rebajar la euforia ante lo que resta de temporada.

Quieren ponerle la guinda a un curso histórico ganando la OK Liga y la Copa de la Reina. "No podemos relajarnos, cualquier equipo nos la puede devolver si no estamos mentalizadas. Intentaremos traer los dos títulos a casa", señala el técnico, uno de los artífices del sexto entorchado europeo del Telecable Hockey, el primero para buena parte de una plantilla que huye del conformismo.