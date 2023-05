El Alimerka Oviedo Baloncesto cae (64-63) con polémica: determinan que la última canasta de Romeo Crouch, al que hicieron falta, está fuera de tiempo

Esta temporada todo es muy complicado para el Alimerka Oviedo Baloncesto, ya sea por sus propios errores, que echan muchas veces por tierra un buen trabajo, algo que le sucedió también en la derrota (64-63) ante el Gipuzkoa, y en otras ocasiones por otros factores, como el que acabó decantando el partido a favor del equipo de San Sebastián este domingo en la última jugada, en la que no dieron dentro de tiempo una canasta de Romeo Crouch que hubiera sido ganadora para el equipo asturiano.

Siguiendo el reloj de la televisión, Romeo Crouch lanzó a canasta antes de que el partido acabara y, por lo tanto, los dos puntos debían haber subido al marcador por un margen de, mínimo, cuatro décimas de segundo. Sin embargo, el reglamento de la Federación Española determina que lo que manda es la luz roja que se enciende en el tablero cuando acaba el duelo y, en este caso, siguiendo las imágenes del final, la canasta está fuera de tiempo. Parece extraño que haya tanto desfase entre el reloj y el marcador, pero se puede deber también a un error del reloj de la televisión. Otro detalle importante es que en esa acción hay una posible falta para evitar que anotara Crouch que no fue señalada.

En definitiva, un nuevo golpe para un OCB que hizo un buen trabajo en San Sebastián pero que fue víctima una vez más de su falta de puntería en ataque, donde le cuesta demasiado sumar. También de errores como la canasta fácil que permitieron a Beraza con el partido empatado a 60 y teniendo Gipuzkoa tan solo 2.3 segundos de posesión cuando quedaban 48 segundos para acabar el choque. Despistes en los momentos decisivos que cuestan victorias tan importantes como la que podían haber logrado en la cancha del Gipuzkoa Basket.

El equipo de Guillermo Arenas tiene ahora que pasar página rápido y pensar en una sola cosa: en primer lugar en que sigue dependiendo de sí mismo y después en ganar el sábado (19.30 horas) en Pumarín, ante su público, al TAU Castelló. Una victoria ese día puede darles la salvación matemática si horas antes Iraurgi no logra ganar en la cancha del Força Lleida. En el caso de que lo haga, será obligatoria una victoria porque, de lo contrario, caerán en puestos de descenso a falta de una jornada.

El público tiene que ser un acicate el sábado para el equipo, que vio como se le escapaba una gran oportunidad en un duelo que trabajaron bien, en el que mandaron en el marcador, con una buena actividad defensiva, pero chocando de nuevo con sus errores en triples lanzados en buenas posiciones y también en bandejas muy sencillas. Salvo el primer cuarto, en el que el OCB no encontró el camino en ataque, a partir del segundo el plan que siguió el equipo asturiano fue bueno, con Martí, Brown y Domenech trabajando bien por dentro, con buenos minutos de Santana penetrando a canasta, con algunas apariciones de calidad de Romeo Crouch y algún chispazo de Chuso González.

Un trabajo que les debería haber servido para obtener una mayor renta ante un Gipuzkoa que no tuvo su día, muy fallón y, en algunas fases, superado con claridad por el Oviedo Baloncesto. Pero no fueron capaces de obtener esa renta que les permitiera jugar cómodos el final y dos tiros libres del equipo vasco empataron el choque a 60 cuando quedaba un 1.26 por jugarse. En la siguiente acción, Romeo Crouch falla en otra acción que podía haber sido merecedora de falta del defensor, después llegó la canasta de Beraza, un libre de Brown (62-61) y el desenlace final. La salvación pasará, como no podía ser de otra forma, por ganar en una final en Pumarín.