Ensayo general en Avilés: Jorge Fernández, ex del Zamora, se enfrenta a su último equipo

"Es un ensayo ideal para los play-offs". Con esta motivación afronta Jorge Fernández el encuentro de hoy a las 12.00 horas ante el Zamora. El que era su equipo hasta el pasado mercado veraniego visita el Suárez Puerta con la necesidad de hacerse con los tres puntos si quiere engancharse a los puestos de promoción, pero el avilesino quiere pararle los pies. "Quiero hacer un buen partido y ganar con otro ambientazo en el campo", reconoce el centrocampista, uno de los pilares del Avilés durante esta temporada.

"Somos dos equipos parecidos, que nos gusta a los dos tener el balón. Quizás nosotros somos un poco más verticales, pero hay pocas diferencias", explica Fernández, que espera del partido de hoy un duelo de mucha intensidad entre dos equipos con grandes aspiraciones. El Avilés llega segundo, aunque lleva dos encuentros sin conocer la victoria, y el Zamora sexto tras vencer en casa al Arenteiro, líder del grupo. "Es un equipo de nuestro nivel, sin faltar al respeto a nadie, y va a querer ser protagonista, como nosotros. Tiene buenos jugadores en todas las líneas y está muy bien trabajado, es un buen calentamiento de cara a lo que nos espera en la post-temporada", señala el futbolista.

Fernández solo estuvo un año defendiendo los colores del conjunto zamorano y, aunque a nivel deportivo tiene un sabor de boca agridulce al descender de categoría, sonríe cuando recuerda su paso por el Ruta de la Plata. "Fue un año un poco inestable a nivel del club. En la primera etapa, con Movilla como entrenador, tuve menos minutos y, obviamente, estuve menos a gusto", confiesa. Pero la llegada de Yago Iglesias a mitad de temporada no le pudo venir mejor. "El nuevo entrenador me dio mucha confianza. Era casi como Cañedo aquí. Además, jugamos a un fútbol que a mí me beneficiaba", explica el centrocampista, que también tiene buenas palabras para el club como institución. "El Zamora te ayuda mucho como futbolista. A nivel de resultados no fue fácil, pero guardo un gran recuerdo", indica.

Pero, a pesar de estar a gusto en tierras castellano-leonesas, el amor le hizo regresar y el Avilés hicieron que regresase a su casa. "Uno de los motivos de volver era estar cerca de casa, con mi novia y mi familia. Cuando me llamó el Avilés ni me lo pensé. Además, el club cumple con otra de las cosas que quería: un equipo que quisiera crecer en Segunda RFEF y ascender", afirma Fernández, que destaca la labor de su presidente, Diego Baeza, pocos días después del anuncio de la nueva ciudad deportiva blanquiazul.

Un proyecto que va en serio

"Cuando firmé lo hablé con Astu y me comentó ese tema, pero es algo que he escuchado muchas veces en otros sitios. Al final siempre hay muchas intenciones, pero luego no se llevan a cabo. Se nota que el presidente va muy en serio y el proyecto de la ciudad deportiva lo demuestra", comenta el centrocampista, muy contento con el protagonismo que le está dando Emilio Cañedo, lo que le llevó a ser nombrado el mejor jugador de la primera vuelta del Avilés.

"Queremos seguir enganchando a la gente. Ahora da gusto salir al campo y ver el ambiente. Sigo al Avilés desde hace años y lo de ahora es increíble", destaca el interior, que remata: "Aún queda play-off, y ahí vamos a dar mucho que hablar".