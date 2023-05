Avilés, Marino y Langreo: crónicas y fichas de los asturianos en Segunda RFEF

Árbitro: Figueiredo Comesaña (Vigo). Amonestó a los locales Edu Cortina, Primo Conde, Jorge Morcillo y Álvaro Fernández, y para los visitantes Jaime Sancho, Theo García, Juan Silva y Charly López.

Real Avilés: Álvaro Fernández (1); Javi Fontán (2), Álvaro Mayorga (2), Jorge Morcillo (2), Iván Serrano (2); Jorge Fernández (2), Edu Cortina (1), Javi Rey (1), Natalio Lorenzo (1); Primo Conde (1) e Isi Ros (2).

El viejo proverbio –"Zamora no se ganó en una hora"– se cumplió a rajatabla, tanto en el fondo como en la forma. El Real Avilés consiguió la victoria, para lo cual no invirtió una hora, sino algo más, y sufrió el significado del dicho, pues duro fue de roer el representativo de la antiquísima ciudad castellanoleonesa.

La puesta en escena del Real Avilés venía con la presencia de Álvaro Fernández –primeros minutos en el Suárez Puerta para el guardameta madrileño– y con línea de ataque asimétrica, pues la salida de Miquel Alorda de la titularidad tampoco reconducía hacia el extremo derecho a Jorge Fernández, implicado en su habitual carril del 8. Además, Edu Cortina y Javi Rey se plantaban en el doble pivote, posicionamiento que llevaban cinco meses sin compartir, desde la jornada 14.

Al tercer minuto, el chut alto del pontevedrés, tras encontrarse un balón suelto en el área, fue la primera de las escasas opciones de gol que deparó la primera parte, a pesar de que Isi Ros volvía por sus fueros de extremo incisivo y peleón, un dolor de muelas para Juan Silva, lateral diestro zamoranista. Y por detrás de Isi, Iván Serrano, que, en el minuto 21, se escoraba hacia el centro para, desde la frontal, aplicar la zurda en el primer gol. Un par de curiosidades entrañó el latigazo de Iván: la asistencia, más bien no intencionada, de Jorge Fernández y la consecución del gol desde fuera del área, algo que los blanquiazules solo consiguieron tres veces en la temporada. Ya hasta el descanso, lo único reseñable fue una volea imperfecta de Natalio, tras arrancada de Jorge Fernández y centro de Javi Fontán.

De la dificultad de remontar marcadores adversos, es ejemplo el Zamora, que tan solo lo consiguió en la lejana jornada 3, ante el Rayo Cantabria. Lo cierto es que ayer volvió a creer en ello, pues, aunque el Real Avilés tuvo una fulgurante salida de segunda parte, con Jorge Fernández amenazando a su ex equipo, los zamoranos igualaron pronto, gracias al acierto de Charly López, el mismo que esta temporada, antes de dejar el Bergantiños, ya apuntilló dos veces la portería avilesina. El Zamora mordía por la derecha, pero, de la gran ocasión de Juan Silva, se pasó al penalti cometido por el propio lateral, que espero demasiado para derribar a Isi Ros, lo que hizo ya dentro del área. Pablo Espina, de nuevo en la asunción de la responsabilidad, transformaba por el centro, con David Troya tirado a la derecha.

De ahí al final, las fuerzas de flaqueza zamoranas salían de un joven y amenazador colombiano, Luis Rivas, mientras las ocasiones de Primo Conde y Miquel Alorda congeniaban con la nueva buena del empate de Valladolid, complemento perfecto para lo que el Real Avilés pretendía: ganar la etapa 33 y asegurar, pase ya lo que pase, el segundo puesto en la 34, lo que le permitirá iniciar el asalto al ascenso con el teóricamente factor campo favorable.

Cañedo: "Hay mucho trabajo detrás"

Cañedo, técnico del Avilés, no podía esconder su alegría tras asegurar el segundo puesto de cara al play-off de ascenso a Segunda Federación. "Es una satisfacción tremenda, tras este segundo puesto hay mucho trabajo detrás", explicó el técnico que, a pesar de su felicidad, quiso recalcar que este logro es solo "el siguiente objetivo, ahora viene el play-off". Sobre el encuentro, el ovetense lamentó el poco acierto en área rival. "Es un debe que tenemos desde principio de temporada, nos cuesta optimizar los acercamientos que tenemos. Pudimos sentenciar antes, pero sin sufrir no se consigue nada", analizó sobre un encuentro que estuvo "muy controlado, a pesar del gol del Palencia". Sobre el próximo duelo ante el Guijuelo, donde el Avilés ya no se juega nada, Cañedo afirmó que "tenemos que ser fieles a la competición y coger buenas sensaciones de cara al play-off".

Marino: Jure Marinovic (3); Adolfo (3), Trabanco (2), Miguel Prado (2), Guaya (3); Lora (3), Diego Díaz (2), Guille Pinín (2); Nino (3), Dailos (2) y Luis Nuño (2). Cambios: Jairo Cárcaba (3) por Dailos, min. 67. Óscar (1) por Nino, min. 67. Guille Cueto (1)por Adolfo, min. 76. Nazim (1) por Diego Díaz, min. 76. Hugo Salinas (s. c.) por Luis Nuño, min. 88. Vetusta: Marcos Suárez (3); Mario Sesé (2), Javi Moreno (2), Marco Esteban (3), Osky (2); René Pérez (2), Iván González (2); Nico Pereira (1), Omar Falah (2), Miguel Cuesta (2) y Enol Rodríguez (2). Cambios: Mario Fuente (1) por Nico Pereira, min. 46. Álex Cardero (1) por Miguel Cuesta, min. 46. Joan Cruz (1) por Omar Falah, min. 64. Berlanga (1) por Iván González, min. 78. Samu Nnoshiri (1) por Marco Esteban, min. 78, El gol: 1-0, min. 74: Jairo Cárcaba. Árbitro: Aranda Bujedo (comité cántabro). Amonestó a los locales Nino, Dailos, Trabanco y Jairo Cárcaba, y a los visitantes Miguel Cuesta,_Iván González, Marco Esteban, Álex Cardero y Samu. Miramar: 600 espectadores.

El Marino le regaló ayer un triunfo a su afición en su despedida de Miramar ante un Vetusta (1-0) que perdió todas las opciones de clasificarse para el play-off de ascenso a Primera Federación. Los luanquinos, tras este resultado, lograron la permanencia matemática en Segunda Federación.

El conjunto de Manel Menéndez superó en intensidad y en la mayoría de los duelos a un filial oviedista que tuvo varias bajas y que no estuvo cómodo en la primera mitad.

En el minuto 2, un disparo de René Pérez, del Vetusta, se fue alto. Poco más de los azules. Respondió poco después Lora con una bonita volea que se fue rozando el larguero.

Más adelante, a la media hora, un centro de Falah lo aprovechó Miguel Cuesta y el rápido desvió del meta del Marino, Jure, evitó el remate de los delanteros azules.

En el 32, una gran volea de Adolfo con la zurda la desvió Marcos Suárez en una gran intervención.

La última ocasión de la primera parte fue una falta directa lanzada por Diego Díaz que se fue rozando la escuadra. Tras el descanso, el técnico visitante realizó dos cambios y movió varios jugadores de posición para buscar la reacción de su equipo.

En el 58 una buena combinación del Marino entre Adolfo, que abrió a la banda derecha, y un medido centro de Nino, lo remató a bocajarro Dailos desviando el meta del Vetusta a córner en una gran intervención.

A partir de ahí hubo un carrusel de ocasiones para los dos equipos, con un centro chut de Falah que se estrelló en la escuadra derecha. También una volea de Luis Nuño que tapó Marco Esteban, al igual que otra del delantero ovetense Enol, que topó con un defensa.

Posteriormente, un disparo cruzado de Nino, que desvió Marco Suárez, fue rechazado por el meta Marcos Suárez, evitando el tanto luanquino. Tras ese intercambio de golpes el Marino fue el que se llevó el gato al agua con un pase al hueco de Diego Díaz sobre Luis Nuño, que se fue por velocidad hasta línea de fondo y puso un pase paralelo al interior del área pequeña que remató Cárcaba a la red anotando el 1-0. En el tramo final hubo un gran disparo del juvenil luanquín Hugo Salinas que desvió el meta Marcos Suárez debajo del poste en una gran parada. Guaya, en el tiempo añadido, tiró una falta que se fue por encima del larguero y el Vetusta reclamó penalti de Óscar a René Pérez por una entrada dentro del área. En definitiva, alegría del Marino ante su afición certificando su permanencia en la categoría y el éxito que supone para el club, ante un Vetusta que se olvida del play-off tras una gran temporada en la que fue de menos a más y logró la salvación, el objetivo inicial, sin pasar apuros.

Jaime: "Tiramos la primera parte"

Jaime Álvarez, entrenador del Oviedo Vetusta, fue muy crítico con la actuación de sus jugadores tras caer ante el Marino. «Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero hemos tirado la primera parte. No hicimos nada de peligro», analizó el técnico, que durante el segundo tiempo hizo varios ajustes y, «cuando mejor estábamos llegó el gol del Marino», lamentó. «Ha sido un partido malo, aunque estuvo igualado», afirmó el ovetense. «Me deja mal sabor de boca estos últimos cuatro partidos, hoy (por ayer) hemos perdida una oportunidad de algo muy bonito», reconoció Álvarez, que calificó la temporada del Vetusta como «positiva», aunque hubiese querido pelear por algún objetivo en este final de curso.

Manel: "Pongo buena nota al equipo"

Estoy muy contento por la salvación y por conseguir que el Marino siga en la categoría», reconoció Manel Menéndez, entrenador del Marino, tras la victoria de sus pupilos ante el Oviedo Vetusta. «Son el equipo más en forma de esta segunda vuelta. Gracias a este triunfo nos hemos quitado el mal sabor de boca del partido ante el Rayo Cantabria», explicó el técnico, que destacó el gran trabajo que han hecho sus futbolistas desde el inicio de la temporada. «Tengo la sensación de que hemos trabajado para estar más arriba. Le pongo una nota espectacular al equipo», señaló. Con este resultado los gozoniegos alcanzan los 48 puntos, aunque el avilesino mostró ambición de cara al último encuentro ante el Compostela.

Palencia: Maxi (1); Abel (1), Radjel (1), Arroyo (1), Duque (1), Diego (1), Cobo (1), Mingotes (1), Israel (1) , Adri Castro (2) y Adri Pérez (1). Cambios: Mario (1), min. 46, por Cobo. Ale (1), min. 60, por Radjel. Conejo (1), min. 71, por Diego. Amado (1), min. 71, por Adri Pérez. Vivito (1), min. 76, por Mingotes. Langreo: Adrián Torre (1); Nacho López (1), Gonzalo (1), Keko (1), Juanpe (1), Luis (1), Joselu (2), Poveda (2), Arzalluz (1), Bayo (3) y Chus (1). Cambios: Cedenilla (3), min. 46, por Nacho López. Quijeiro (1), min. 72, por Bayo. Lavsamba (1), min. 78, por Joselu. Leonard (s.c.), min. 89, por Poveda. Jorge (s.c.), min. 89, por Arzalluz. Goles: 1-0, min.10: Adri Castro. 1-1, min.47: Cedenilla. 1-2, min.69: Bayo. Árbitro: García Arriola (Colegio vasco). Amonestó a los locales Cobo, Arroyo, Javi Bueno y Abel y al visitante Joselu. Nueva Balastera: 500 espectadores.

Gran victoria en La Nueva Balastera de un Langreo que tuvo que remar contracorriente para voltear el tanto inicial del Palencia Cristo Atlético. Cedenilla, en el inicio de la segunda mitad, empataba la contienda a la salida de un córner y Bayo, en el minuto 69, ponía la puntilla al rival en un contragolpe. Con estos tres puntos, el Langreo evita matemáticamente el descenso directo y depende de sí mismo para no caer en el play-out. Un punto en la última jornada le vale a los de Javi Vázquez para cumplir con su objetivo.

La primera llegada del partido se tradujo en gol. Corría el minuto 10 cuando el Palencia Cristo Atlético cobró ventaja. Fue Duque en una acción por el perfil diestro, en la que se zafó con habilidad de su par y puso un centro milimetrado a la altura del punto de penalti. Adrián Castro entró a placer y, libre de marca, remató por bajo para batir a Adrián Torre, que, a pesar de los esfuerzos, no pudo hacer nada por abortar el tanto. La réplica del Langreo llegó a renglón seguido, en el minuto 14, en una jugada por el perfil diestro con centro al segundo palo para Chus que acabó con un disparo picado al travesaño.

En las postrimerías del primer acto, el Langreo pudo empatar en una acción a balón parado. En el descuento y en un saque de esquina botado a la altura del primer palo, Gonzalo ganó por elevación a la zaga morada, pero su testarazo se topó con el travesaño. A renglón seguido, el trencilla señaló el final de una primera parte en la que los visitantes merecieron mejor suerte, pero unas veces el larguero y otras las falta de puntería de los delanteros privaron a los de Javier Vázquez de enfilar en túnel de vestuarios con un resultado favorable.

Tras la reanudación, el Langreo hizo dos sustituciones dando entrada a Cedenilla y a Nacho López. Dio con la tecla Javier Vázquez a la perfección y el Unión empató por medio de este primero con un tremendo disparo que se coló al fondo de la portería, cuando tan solo llevaba un minuto sobre el terreno de juego el «3» visitante.

Tras encajar el 1-1, los palentinos intentaron hacer daño a balón parado. En el minuto 64, el Palencia Cristo Atlético botó un córner muy peligroso peinado por Ale a la altura del primer palo y no llegó Israel a remachar en área pequeña por milímetros.

Pero ya en el minuto 69 y en una pérdida en la salida de balón del Cristo, el Langreo hizo el segundo y definitivo tanto. Recuperó Poveda y, con la defensa local descolocada, filtró un pase de tiralíneas para Bayo, que se plantó en el mano a mano delante de Maxi. El jugador visitante optó por definir entre las piernas del arquero y el cuero acabó besando la red para el 2-1 definitivo.

En el tramo final del encuentro, el Cristo lo intentó con más corazón que cabeza, confundiendo la premuera con precipitación. Los de Chuchi Jorqués pecaron de ansiedad y un Langreo muy sólido no concedió grietas para doblegar a un rival directo en lo que ha sido hasta la fecha la victoria más importante de la presente campaña.