Las penas se curan en Pumarín: el Alimerka Oviedo Baloncesto, ante una cita histórica por la permanencia en LEB Oro

En los últimos instantes de la rueda de prensa de Guillermo Arenas tras caer (64-63) el domingo en San Sebastián se escuchó un grito de rabia de un jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto, un aullido desesperado, fruto de la más absoluta desolación, con el que prácticamente se dio por finalizada la comparecencia del técnico ovetense. Y es que hay formas de perder un partido, pero la manera en la que se produjo la derrota ante el Gipuzkoa, donde se quedaron a unas pocas décimas de segundo de llevarse una victoria que les hubiera dado la salvación, fue demoledora. Estuvieron tan cerca de sentirse casi salvados, de pasar una buena semana, con optimismo y sin tanta presión, que ver cómo se les escapaba algo así de las manos supuso una frustración que se suma a las muchas que llevan esta temporada, en la que casi nada ha salido bien para el primer equipo del club ovetense.

La canasta de Crouch que no subió al marcador se añade a otros momentos similares de esta temporada, en los que se han escapado victorias decisivas a veces por despistes y otras por pura mala fortuna. Una temporada que comenzó con una plaga de lesiones, en la que, ya con el equipo completo, no se terminó de dar con la tecla en ningún momento y en la que no ha habido forma de sumar victorias con continuidad y alejarse así de la zona de peligro. Que la canasta de Crouch no subiera al marcador casa muy bien con lo que está siendo este curso para el club de Oviedo.

Un equipo al que, por si fuera poco, le ha tocado asumir que para la decisiva recta final de la temporada no va a poder contar con su mejor jugador y capitán, Oliver Arteaga, que se lesionó para el resto de la temporada en el duelo que los ovetenses perdieron en la cancha del Alicante. Otro duro golpe para un equipo que ha ido encadenando desgracias todo el curso.

Pero eso es lo que pasó y lo que cuenta ahora es cómo solucionarlo. Y si hay un lugar en el que conjurar tanta frustración ese es el polideportivo de Pumarín, donde estarán un grupo de incondicionales llenando el pabellón y defendiendo lo que tanto ha costado construir. Entre las pocas buenas noticias que ha tenido esta temporada el club están precisamente los datos de asistencia a Pumarín, siempre con porcentajes muy altos de público. Todo ello a pesar de que los resultados han sido generalmente malos.

El club ya ha iniciado el llamamiento a sus fieles para que estén el sábado, a las 19.30 horas, en el recinto deportivo ovetense. El rival, el TAU Castelló, llega en un buen momento y aún con opciones de meterse en el play-off de ascenso. Está a dos victorias de Gipuzkoa y Alicante, que están empatados a 18 y que se enfrentan entre sí el viernes (20.45 horas). Además, el equipo entrenado por Juan Antonio Orenga se mide en la última jornada al Alicante, por lo que, en el caso de que gane Gipuzkoa en la penúltima, puede depender de sí mismo, ganando en Oviedo, para clasificarse para el play-off.

El rival no será fácil, pero se encontrará con un ambiente muy hostil y con un OCB que se juega acabar bien lo que empezó mal. El equipo de Guillermo Arenas ya sabrá lo que han hecho sus rivales por la permanencia. El principal, el que tiene una victoria menos, el Iraurgi, tiene el día antes, el viernes (21.00 horas), un duelo muy complicado en la cancha del Força Lleida. Si el conjunto vasco pierde y el OCB gana, la salvación será matemática. Los otros dos, Melilla y Albacete, que están a dos victorias de distancia, necesitan ganar sus partidos ante Cáceres y Valladolid y que el OCB pierda para seguir con opciones de salvarse en la última jornada.

El equipo de Guillermo Arenas puede que tenga una última bala en la última jornada, ante el Alega Cantabria, en Torrelavega, pero no hay mejor lugar para defender el baloncesto de Oviedo que el fortín de Pumarín.