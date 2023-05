El test del derbi electoral: los candidatos de Ciudadanos ante el Partidazo de Asturias

"Como Ted Lasso en la serie, diría a los jugadores: ‘Believe’"

"Mi primer recuerdo es el de cuando se le cayó el peluquín a Tati Valdes"

José Carlos Fernández Sarasola (Oviedo, 19767) es el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Gijón. Fan de Ted Lasso, como en la serie, pide que su Sporting "believe" y crea, al fin, en la victoria. "Que jueguen con sensatez y sentido común", desea. Con cuatro años llegó a la ciudad a la que aspira gobernar. Hoy sueña con un triunfo rojiblanco en el derbi en El Molinón: "¿Un resultado? 3-1, con goles de Djuka, Pedro y Juan Otero.

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Sporting.

– De niño con mi padre, socio desde hace 53 años, un Sporting-Real Sociedad en 1975, cuando se le cayó el peluquín a Tati Valdés. Cosas que no se olvidan.

–¿Es socio?

–Fui socio muchos años desde niño con mi hermano y un amigo. A pesar de dejar de serlo en casa siempre se ha vivido mucho el Sporting, así que era y es, motivo de charla con mi padre.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

– Fui a casi todos los partidos. He vuelto a disfrutar de maravilloso ambiente de El Molinón. Algo indescriptible y un ejemplo para muchos equipos, incluidos los de Primera.

–Su jugador favorito es...

–A día de hoy, Pedro Díaz: asturiano que juega por el centro con mucha llegada. Pero siempre en el recuerdo inolvidable del 9, el gran Quini, al que me tocó entregarle una distinción municipal. Todo humanidad y sentimiento.

–Si fuese entrenador, ¿qué le diría a los jugadores antes del partido?

–Que jueguen fácil, con sensatez y sentido común. Como dice Ted Lasso en la serie: "Belive (cree)".

–¿La política se parece al fútbol?

– En cuanto a la pasión y lo que genera, bastante, pero el deporte tiene unos valores que, por desgracia, en política no siempre se encuentra.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Lo veré en El Molinón con mis compañeros de Ciudadanos y del Ayuntamiento.

–¿Qué partido imagina?

–Un triunfo claro del Sporting. Ya nos toca. Una afición como esta merece una alegría para cerrar esta complicada Liga.

–Su primer recuerdo de un derbi.

–No tengo un recuerdo claro de uno en concreto, si de la pasión que hubo, y hay, en todos ellos, ya fueran oficiales o en torneos. Debe de ser la fiesta del fútbol asturiano. Respeto por el rival y buen fútbol, pero que gane el Sporting.

–Resultado y goleadores.

–3-1, Djuka, Pedro y Juan Otero.

Luis Pacho | Candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Oviedo

"La política se parece al fútbol, también hay mercenarios"

"A los del Sporting les tiemblan las piernas cuando ven a los de azul"

Luis Pacho (Oviedo, 1975) es el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Oviedo. Dice que el fútbol se parece a la política.

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Oviedo

–Me acuerdo del primer partido que me llevó mi padre, pero es un recuerdo lejano. Me acuerdo del ambiente del Viejo Tartiere, pero no del rival. Fue justo después del Mundial 82. También recuerdo con cariño una victoria ante el Barcelona de Cruyff en el 91, fue espectacular.

–¿Es socio?

–No, actualmente no. Tengo acciones.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Habré ido cinco veces, pocas. Y los horarios son malos. Otras temporadas iba más.

–Su jugador favorito es…

–Del Oviedo actual, Vallejo, pero echo de menos a Brugman, que fue decisivo.

–Si fuese entrenador, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Salid al campo y disfrutar, que este partido lo tenemos ganado. Al Sporting, cuando ve el azul, le tiemblan las piernas, no sé qué le pasa. Un derbi, para el jugador del Oviedo, es un plus de motivación. Nosotros hemos estado mucho tiempo en el barro y jugar contra el Sporting nos motiva. Actualmente, los futbolistas, contagiados por la afición, van con un plus.

–¿La política se parece al fútbol?

–En algunas cosas. Todos tenemos un entrenador dentro y todos tienen un político que cambiaría el mundo. La política es ingrata con el político como el fútbol es ingrato con el entrenador. También existen los mercenarios y los jugadores que sienten el escudo de verdad.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Con mi padre, en casa y tranquilo. Yo estoy seguro de que ganaremos, pero lo paso mal. Solo pensar en la remota posibilidad de perder… El derbi es un partido cargado de nerviosismo.

–¿Qué partido imagina?

–Un derbi clásico, con victoria del Oviedo, tensión en los dos equipos e igualdad. Va a ser como casi todos, tirando a aburrido, pero emocionante, que es una contradicción. Para el que ve el fútbol desde el bando técnico será feo, pero desde la afición, tendrá mucha tensión.

–Su primer recuerdo de un derbi

–Me acuerdo de un partido en el que Salinas era el delantero del Sporting y César lo derribó al borde del área. Pensé que nos pitaban penalti y nunca escuché un silencio tan intenso. Cuando el árbitro le dijo a Salinas que se levantase se notaba el alivio.

–Resultado y goleadores.

–0-1, golín de Viti cocinado por Borja. Y pa’ casa.