"Jugar en Europa nos pasó factura en lo económico y en lo deportivo"

Manuela Fernández ha tenido una temporada complicada, con momentos históricos, como el debut en Europa, y otros difíciles, como la destitución de la entrenadora debido a la racha de malos resultados. Finalizada la competición es el momento de hacer balance.

–El balance es positivo porque conseguimos los objetivos que nos marcamos. Es verdad que el final de temporada se nos hizo muy cuesta arriba y la clasificación no es la que esperábamos. Nos hubiera gustado poder competir para volver a estar en Europa, pero las cosas se dieron así.

–¿Pasó factura el haber competido en Europa?

–La principal factura que nos pasó fue económica. Nos tocaron rivales de países en los que no hay un buen nivel de balonmano, fuimos pasando rondas y vimos que eso creaba un problema económico. A nivel deportivo tuvimos una mayor carga de partidos, pero todas las personas implicadas sabíamos qué suponía jugar en Europa. No fue una decisión de la directiva solo, hablamos con el cuerpo técnico para ver si lo veían viable o no.

–¿Cómo acabarán económicamente la temporada?

–Acabaremos con unos 20.000 o 25.000 euros menos de lo que habíamos previsto. Aunque habíamos previsto los gastos de Seguridad Social y demás de las jugadoras, el resto del presupuesto se vio afectado por los viajes a Europa. Tuvimos suerte con el viaje a Italia, pero mover a 20 personas cuesta.

–Es el momento de cerrar la plantilla, ¿cuándo se sabrá quien el próximo entrenador o entrenadora?

–Desde hace dos semanas estamos en negociaciones con dos entrenadores. Nos llama la atención el proyecto deportivo de uno y el carácter y la trayectoria del otro. Tenemos las dos opciones sobre la mesa y en breve tomaremos la decisión.

–¿Y las jugadoras que faltan?

–Volveremos a tener 14 jugadoras, pero tirando de las que dan el paso desde el equipo juvenil. En principio, está casi todo ya cerrado; nos falta una posición en concreto, más en el aspecto defensivo que en el ofensivo. Los iremos dando a conocer también próximamente.

–¿No darlo a conocer significa que son jugadoras que todavía están en competición?

–No necesariamente. Sí es el caso de Rocío Rojas, pero ese fichaje ya se sabe. Hay otra jugadora que nos pidió esperar porque tiene que arreglar algo con su actual club. Las plazas de las que se van ya están cubiertas.

–¿Lucía Alonso se va o se queda?

–No lo sabemos. Yo la quiero conmigo hasta en casa, es una persona maravillosa, pero este año no lo pasó bien a nivel anímico porque se encontró que tuvo que asumir toda la responsabilidad tras la lesión de Raquel. Tuvo que jugar competición europea, en la Liga y en la Copa. Eso le pasa factura porque venía de tener un papel más secundario. Esta temporada debería haber sido para que fuera cogiendo protagonismo, pero ha tenido que asumirlo de repente. Decidirá si sigue o deja el balonmano. No vamos a presionarla y que tome la decisión que mejor sea para ella.

–Lo que es imposible de reemplazar es el papel de Marizza Faria.

–Es difícil sustituirla en lo deportivo, pero más en lo personal: hace equipo, es líder, comprometida, positiva, se implica con la base... Es una persona muy importante para el Balonmano La Calzada. Da menos pena porque se va a quedar trabajando en el club, pero a nivel deportivo la vamos a echar de me nos. Creo que es el momento de que afloren otras como es el caso de María González, que no la hay más de casa y más líder, pero estaba en un segundo plano y tiene que ser líder en el campo y el club.

–La próxima temporada habrá derbi tras el ascenso del Lobas Oviedo.

–Lo estoy deseando. Me parece un regalo que haya dos equipos asturianos en la máxima categoría. Mirando el tema económico es un viaje menos y en qué partido mejor que un derbi vas a poder llenar los pabellones. Es bueno para Asturias y para el balonmano en general,

–¿Usted seguirá al frente del club?

–No lo sé. Va a depender de la estructura que formemos para la próxima temporada. Estoy un poco cansada a nivel anímico. Así como habrá fichajes para el equipo, quiero que los haya para la estructura del club y de eso dependerá de si sigo o no.