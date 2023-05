Compañeros en el HUCA y rivales en el duelo entre el Praviano y L'Entregu por subir a Segunda Federación: Esta promoción tiene cura

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) todo el mundo sabe cómo son y que esta semana es mejor dejarlos a lo suyo, pensando en lo que pasará el domingo (18.00 horas) en la final regional de la promoción de ascenso a Segunda Federación, que enfrenta a L’Entregu, entrenado por el enfermero supervisor de la UCI polivalente del HUCA, Adrián González, y al Praviano, donde juega Pablo Suárez, "Pachi", enfermero en la UCI cardiaca del mismo hospital. "Los compañeros saben la afición que tenemos al fútbol", reconoce Adrián González.

Esta semana será quizás la más especial para ellos porque el del domingo en Santa Catalina no va a ser un enfrentamiento cualquiera. Los dos reconocen que tanto ellos como todo lo que rodea a sus clubes viven "en una nube". Pachi, natural de Navia, teme un poco a Adrián González, de Oviedo, un tipo amable y risueño con el que es mejor no bajar la guardia: "Somos muy amigos, pero en la semana previa a un partido hablamos algo menos, siempre me intenta sacar alguna información, me pregunta por algún jugador, si se va a recuperar para el partido…".

El entrenador no lo niega: "Hay que sonsacar algo, pero él también me pregunta por la alineación que puse a ver si consigue algo". Además, está el tema de quién es el entrenador y quién el jugador. "Soy un poco mayor, pero muchos dicen que no hay diferencia y que no se sabe quién juega y quién entrena", bromea Adrián, que añade que el fútbol es una buena excusa para "echarnos unas risas". Y le advierte: "Que no empiece esta semana con que somos favoritos".

El esfuerzo es en vano porque una de las primeras cosas que explica Pachi es que para L’Entregu "sí que su objetivo era al menos estar cerca de la promoción, en cambio, para nosotros no era tanto un objetivo". Eso sí, advierte de que tienen sus opciones: "Ellos juegan en un campo sintético y el de Santa Catalina es de césped natural, así que esperamos sacar rédito en casa ante un rival complicado que en Liga fue superior y al que tenemos mucho respeto".

Lo que no ha sido posible es que esta pareja de enfermeros haya coincidido nunca en un mismo equipo. Y eso que hubo opciones. "Sí que es verdad que un par de veces le llamé para mis equipos, pero tuvo ofertas mejores y ahora me dice que el que no le llamo soy yo", asegura Adrián. Pachi cambió esta temporada de equipo, dejando el Luarca para sumarse a un proyecto un poco más ambicioso, como es el del Praviano. A sus 34 años, ya tiene una larga trayectoria, con seis ascensos en diferentes categorías, pasando por clubes como Andés, Navia, Gijón Industrial, Candás, Boal, Luarca y ahora el Praviano.

El buen humor con el que se toman el partido del domingo se irá tornando en nervios conforme se acerque la fecha del encuentro, puesto que uno y otro saben que tienen a dos localidades, El Entrego y Pravia, detrás de ellos en lo que promete ser una fiesta del fútbol popular asturiano. El que siga adelante se medirá a un equipo de otra región para subir. Y Adrián lo tiene hablado con Lucho Valera, técnico del Praviano: "El que pierda irá con la camiseta puesta a animar al equipo ganador".