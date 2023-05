Un Langreo de promoción: un final de temporada que puede valer el objetivo de la permanencia

Solamente un arreón final de grandes proporciones podía dar opciones al Langreo de salvarse de la quema del descenso a Tercera Federación, y así ha sido. A falta de una jornada para el final de la liga regular, el azulgrana es el tercer mejor equipo de la segunda vuelta en el grupo I de Segunda Federación, con 28 puntos obtenidos en 16 partidos. Solo el Arenteiro, líder ascendido hace ya varias semanas, y el Avilés, segundo clasificado, superan al Langreo en esa tabla del segundo tramo de la temporada. De esos 16 partidos, los de la Cuenca del Nalón han ganado 8, han empatado cuatro y han perdido otros cuatro, con un balance de 22 goles a favor y 18 en contra.

La reacción esbozada por el Langreo con la llegada de Javi Vázquez parecía diluirse tras perder consecutivamente a mediados de mayo contra Zamora y Guijuelo, pero desde entonces el equipo acumula siete jornadas sin derrotas, con resultados tan meritorios como el 4-4 arrancado in extremis en el campo del Bergantiños, la victoria en el campo del Arenteiro o el empate frente al Avilés. Rematado con la remontada vital del domingo pasado en terreno del Palencia Cristo Atlético, rival directo, que le permite llegar a la jornada definitiva dependiendo de sí mismo. Un empate en Ganzábal ante el Valladolid Promesas otorgaría la tranquilidad absoluta a los azulgranas.

Los equipos asturianos han sido los grandes protagonistas de esta segunda vuelta. Avilés y Langreo son segundo y tercero en esa clasificación particular, pero el Vetusta va justo a continuación, es cuarto, y el Marino ocupa el octavo lugar. Tanto el filial azul como el club luanquín coquetearon varias jornadas con los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, una posibilidad que ahora mismo solamente disfruta el Avilés, que no solamente las jugará, sino que lo hará con ventaja de campo: jugará el partido de vuelta de la primera eliminatoria, y, si la supera, también de la segunda. De hecho, el Avilés aún puede ocupar ese simbólico primer puesto de la clasificación de la segunda vuelta. Para ello deberá ganar en el campo del Guijuelo y que el Arenteiro no pase del empate ante el Polvorín, filial del Lugo.