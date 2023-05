Javi Vázquez, entrenador del Langreo: "Pondría mi vida en manos de mis jugadores, voy a muerte"

Javi Vázquez, entrenador del Langreo, se prepara para la gran final. Los azulgranas cierran su temporada midiéndose al Valladolid Promesas, tercer clasificado, un duelo en el que necesitan al menos un punto para certificar la permanencia. Por ello, el técnico madrileño no quiere celebrar nada hasta ver que el árbitro pita el final, para "estallar de júbilo con la afición".

"Ni celebré la victoria ante el Palencia. Estamos tan cerca del objetivo final que al acabar el partido ya estaba pensando en el duelo ante el Valladolid B", confesó Vázquez, que destacó la valentía de sus jugadores en su encuentro ante los palentinos, clave para remontar y hacerse con la victoria (1-2). "Como entrenador es un orgullo ver competir así a mis jugadores", señaló.

A pesar de la importancia de aquel triunfo, el madrileño quiso rebajar la euforia de su vestuario. "El mensaje que le di a los jugadores es que todavía no hemos hecho nada. Hemos dado un gran paso, pero no hemos logrado el objetivo", indicó el azulgrana, que pidió a sus jugadores que "no bajasen los brazos, ya que lo tenemos en nuestra mano".

"Vamos a salir a ganar al Valladolid B, es la única manera que tenemos para asegurar la permanencia", avisó Vázquez, que no quiere tener que pensar en otros resultados y se centra en tumbar al conjunto vallisoletano. "Ellos tienen poco que perder y mucho que ganar. Si nos vencen aseguran el factor cancha en la primera ronda de play-off", afirmó el madrileño, que alabó el "equipazo" al que se van a enfrentar. "Tiene grandes individualidades y jugadores muy dinámicos. Nos van a exigir muchísimo. Tienen que ganar y es algo que prefiero, porque nos van a exigir el máximo", comentó.

Vázquez quiso trasmitir toda la confianza que tiene en su plantilla. "La semana pasada les dije que estaba más tranquilo que nunca como entrenador. Tengo mucha confianza en el grupo", aseguró el técnico, que cree al 100% que va a conseguir la salvación del Langreo. "Si creía hace tres meses, imagínate ahora", apuntó. "Pondría mi vida en las manos de mis jugadores. Voy a muerte con ellos", sentenció el técnico, que está deseando conseguir la permanencia "para estallar de júbilo con todos los aficionados azulgranas".