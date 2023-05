El jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto Marc Martí, ante la final del sábado: "Da igual que sea Castelló o los Lakers, hay que ganar"

A Marc Martí (Lérida, 25 años) últimamente le ha tocado sufrir mucho en lo personal, con la lesión de rodilla de la pasada temporada, que arrastró en el inicio de la actual, y en lo colectivo, con la difícil temporada que está viviendo el Alimerka Oviedo Baloncesto, club en el que lleva tres temporadas. Pero Martí, uno de esos tipos que todos quieren tener en su vestuario, ha puesto fecha al fin de tantos contratiempos: mañana, a las 19.30 horas, espera una victoria ante el TAU Castelló que les valga para salvar la categoría.

–¿Cómo está el equipo después de una derrota (64-63) tan dura como la de San Sebastián?

–El equipo salió reforzado porque competimos en una cancha muy difícil, contra un muy buen equipo como el Gipuzkoa, pero también hay un punto de algo parecido a la tristeza, de que lo teníamos y que por unas décimas de segundo ya casi estaría la salvación. Pero el equipo empezó bien la semana, enfocado al partido contra Castelló, que es una final, y pensando solo en eso.

–¿Se han podido quedar con las cosas buenas del partido ante el Gipuzkoa?

–Después del partido, Guille (Arenas, el entrenador) nos dijo que tenemos que olvidarnos de esto, que sabía que era duro, pero nos dio la enhorabuena por el partido que habíamos hecho en defensa, dejar a un equipo en su casa en 64 puntos; podíamos haber metido más, lo intentamos pero es difícil, la presión, el campo, jugar fuera... Ahora toca pasar página y pensar en el partido de Castelló.

–¿Cómo está el equipo físicamente?

–Todos bien, estamos mentalizados de que es el partido más importante de la temporada, jugamos en casa, hemos hecho una muy buena semana, estamos entrenando bien y el equipo sabe lo que nos jugamos, ese es un paso muy importante para el partido y solo nos queda dejarnos la piel.

–¿Qué ambiente espera mañana en Pumarín?

–Espero lo mejor. He estado en muchos partidos en los que he sentido el orgullo de jugar en Pumarín, pero espero que el sábado (mañana) sea en el que haya más gente, en el que se anime más, que el contrario sienta la presión, y estoy seguro de que va a ser así y de que les vamos a brindar la victoria.

–¿Hasta qué punto cambia jugar un partido así en casa?

–Si juegas fuera no tienes el apoyo de tu gente, es un factor menos, cuando las cosas van mal fuera no tienes a alguien que te diga ‘vamos, vamos, vamos...’. Sabemos que nos van a animar en los momentos buenos y en los malos también, y eso es muy importante.

–¿Le da miedo la presión de un partido tan importante y con tanto en juego?

–Mentiría si dijera que no hay miedo, al final llevo tres años aquí, tengo mucho aprecio al club y a la ciudad, y me jodería muchísimo si no se saca este partido. Hay presión pero tienes que encararla de forma positiva, en dejarte la piel en cada segundo que estés en la pista. Tuve una sensación así en el Lleida, que nos jugábamos la vida contra Manresa, la presión es muy fuerte, pero lo conseguimos sacar y la alegría también es enorme.

–Deben de tener muchas ganas de celebrar porque cuando parece que sacan la cabeza sucede algo.

–Parece que cada punto positivo que conseguimos después vienen dos negativos. Ganamos a Estudiantes y un rival directo gana otro, ganamos a Ourense y pasó igual, vamos a Alicante y se lesiona Arteaga, vamos a San Sebastián, hacemos un partidazo y no vale la última canasta... Tenemos muchas ganas de que haya un momento muy bueno y decir: ‘se terminó: hemos hecho el trabajo, hemos ganado y hemos salvado al equipo’. Cuando hemos ganado, la alegría ha sido contenida, por eso tenemos ganas de esa alegría final.

–Ha jugado en Lleida, que se mide hoy al Iraurgi, su máximo rival por la permanencia. ¿Habló con alguien allí?

–Está todo hablado (ríe). A estas alturas de temporada todo el mundo se juega cosas, Lleida se juega el factor cancha en el play-off, que es muy importante para ellos, tienen dos finales y no tengo ninguna duda de que van a ir a muerte. Pero sé que Iraurgi también se juega mucho, van a ir muerte los dos, y estaremos mirando el partido a ver qué pasa.

–¿Les cambiará la forma de salir al partido lo que suceda en el Lleida-Iraurgi?

–Aumenta la presión si gana Iraurgi, pero en realidad es lo mismo: ganar, ganar y ganar.

–¿Cómo ve al TAU Castelló?

–Es un equipazo, en la primera vuelta les costó arrancar, ahora están en una racha muy buena, tenemos que estar concienciados de que va a ser un partido difícil, que no va a ir todo rodado, ellos también se juegan cosas. Pero hay que ir a matar. Ni aunque vinieran Los Lakers, tenemos que ir a muerte, da igual quién venga, hay que ganar.

–En lo personal, ha tenido más responsabilidad tras la llegada al banquillo de Guillermo Arenas.

–Sí, desde que llegó Guille cambió la cosa conmigo, tengo más protagonismo. Lo que más sentía era que no podía ayudar al equipo, ahora que estoy en pista me siento bien, que las cosas dependen también de ti, para bien o para mal.

–¿A los interiores les ha tocado dar un paso adelante tras la lesión de Arteaga?

–Hablamos después de la lesión de Oli de que teníamos que dar un paso adelante todos, Clevon (Brown), Adrià (Domenech), que está haciendo muy buenos partidos, y yo; en cosas como el rebote ofensivo y defensivo, está difícil, los equipos saben que tenemos esa baja y van a por nosotros.

–¿Qué hará el sábado si al terminar el partido están salvados?

–Ufff... No sé, me iré a dormir. No. Seguro que cenaré con los del equipo y lo celebraremos. Cuando la temporada es dura y el final es bueno, aún lo celebras más y recuerdas más la temporada.