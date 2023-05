El Alimerka Oviedo Baloncesto, a por la salvación en Pumarín: ganando seguirán en la LEB Oro

El Alimerka Oviedo Baloncesto seguirá siendo equipo de la LEB Oro si gana hoy (19.30 horas) al TAU Castelló en el polideportivo de Pumarín. Si no lo consigue, tendrá otra oportunidad el próximo viernes, en la cancha del Alega Cantabria. La derrota (91-78) del Iraurgi ayer en la pista del Força Lleida asegura a los de Guillermo Arenas que, pase lo que pase hoy, no llegarán en puestos de descenso al último partido. Los tres encuentros con los que comenzó esta penúltima jornada dejaron también el descenso del Bueno Arenas Albacete, que perdió (83-70) en la cancha del Valladolid, y que ya no tiene ninguna opción de conservar la categoría. El Gipuzkoa, por su parte, ganó (79-81) al Alicante y se garantiza la clasificación para el play-off. El que la tiene ahora en juego es el propio Alicante, al que puede alcanzar el TAU Castelló, rival hoy del OCB.

Pero más allá de todas estos fríos números, lo que es evidente es que el Oviedo Baloncesto tiene hoy una oportunidad de darse una de las pocas alegrías de la temporada en una tarde que será muy especial con la retirada de la camiseta de Oliver Arteaga, un emotivo acto que se redondeará si se consigue el objetivo y tras el partido el equipo asturiano tiene garantizada su continuidad en Oro. Un botín muy jugoso que solo se podrá obtener superando a un rival muy complicado. Y es que el TAU Castelló está muy lejos de ser ese equipo que comenzó la temporada en los puestos de abajo de la clasificación. El equipo que entrena el exseleccionador nacional de baloncesto Juan Antonio Orenga ha ido creciendo conforme han pasado las jornadas y ahora aspira a entrar en el play-off de ascenso. Una de sus principales amenazas es Frederic Stutz, un ala-pívot con muy buena mano en el tiro exterior, que promedia 16,6 puntos por partido. Pero otros jugadores como Hook, Joan Faner, Óscar Alvarado, el exinternacional con la selección española Xavi Rey o Jorge Bilbao completan una plantilla de mucho talento a la que será difícil frenar. En el lado del equipo ovetense está la baja ya conocida del capitán, Oliver Arteaga, gran referente del equipo al que tendrán que reemplazar entre Clevon Brown, Marc Martí y Adrià Domènech. El camino del partido ante el Gipuzkoa, en el que perdieron por un punto (64-63) después de que no se diera como valida la última canasta de Romeo Crouch, es el adecuado. El equipo rindió a un gran nivel ante un muy buen equipo y hoy deberá hacer lo mismo. La diferencia es que tendrá una grada llena de público animándole en un partido que está señalado en rojo como uno de los más importantes de su historia. Y a Arteaga esperando por su merecido homenaje, que seguro cambiaría por ver salvado al que será para siempre su equipo.