La historia de Julián, el niño que vende pulseras e ilusión blanquiazul

Julián Escalante acaba de salir de su última clase en el colegio Paula Frassinetti. Tiene que ir al entrenamiento con las categorías inferiores del Raíces, pero antes atiende a LA NUEVA ESPAÑA con una sonrisa en la cara. Ataviado con la camiseta de Davo, su jugador favorito, coge la caja de pulseras confeccionadas por él, forrada con los colores del Avilés. «Mi objetivo es pagarme el carné de socio para la temporada que viene», confiesa el aficionado, fiel seguidor de todos los encuentros de los avilesinos.

«Mientras veo documentales de fútbol, sobre Neymar o Cristiano Ronaldo, voy haciendo mis pulseras. Poco a poco», explica Julián, que cuenta con casi cien piezas en stock. El blanquiazul vende cada una a un euro y ya tiene clientela esperando. «Hasta el partido de vuelta del play-off no podré vender ninguna en el campo, pero desde ‘Los Indeseables’ ya me han dicho que me van a comprar», apunta el aficionado, un habitual en la grada de Juan Ochoa, donde «Los Indeseables» animan sin descanso.

Su afición empezó por su madre, Verónica. «En el último fin de temporada mi madre me llevó al campo aprovechando una promoción y me enamoré del equipo», afirma el avilesino, que ha convencido a dos de sus amigos, Álex y Rodri, para que también se hagan socios del club. Escalante profesa admiración por Davo y, siguiendo sus pasos, está pensando en jugar como portero. «Creo que está pensando en retirarse, me daría mucha pena. Ojalá lo haga con un ascenso», desea.

Encantado con la temporada que está haciendo su Avilés, Julián solo espera que el año que se cierre con un ascenso. «Sería espectacular, sobre todo por poder celebrarlo todos juntos en el Suárez Puerta», señala. A pesar de que solo tiene diez años, el blanquiazul ha estado presente en varios desplazamientos del equipo. «Fui a Torrelavega, a Langreo... Me encanta acompañar al equipo y poder animarles», indica. Su sueño es debutar un día en la que es su casa. «Por ahora estoy en el Raíces porque mi hermano juega ahí, pero me encantaría formar parte de la cantera blanquiazul». Y coger el testigo de su amado Davo y ponerse los guantes del Avilés.