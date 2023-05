El Unión Financiera Base Oviedo buscará sellar la permanencia en División de Honor Plata hoy (19.30 horas) en la cancha del Eón Horneo Alicante. Para conseguirlo le basta un empate o que el Zamora no consiga ganar su partido. A falta de tres jornadas para acabar la competición, el equipo de Ricardo Margareto solo tiene que sumar un punto más y habrá logrado el objetivo que se había marcado para esta temporada tras el ascenso de la anterior.

Margareto, técnico del Unión Financiera, explica sobre el encuentro que "al igual que la semana pasada queríamos los dos puntos, lo intentaremos este sábado (hoy); tenemos ganas de sumar para asegurarnos matemáticamente la salvación y en eso hemos estado durante toda la semana, con mucha intensidad en los entrenamientos y con ganas de conseguir el objetivo".

El entrenador del equipo asturiano advierte de que el duelo no va a ser en absoluto sencillo: "Es un equipo hecho para subir a la Liga Asobal y será muy duro jugar en su casa, nos quedan tres jornadas y ellos están a cuatro puntos del descenso, por lo que también hay riesgo para ellos y eso les hace más peligrosos". Lo más importante para el técnico del Base Oviedo es que el equipo sea constante: "En el trabajo de 60 minutos estarán las claves; en no bajar los brazos. En el partido de Vallobín, aún estando por debajo, insistimos y no nos rendimos para sacar los puntos", añadió.

El Eón Horneo Alicante ocupa la quinta posición del grupo por la permanencia, con 19 puntos, uno menos que el Unión Financiera, por lo que marca la permanencia en División de Honor Plata. En su último encuentro empataron (31-31) ante el Amenabar Zarautz. En la primera vuelta, el resultado en Vallobín ante el Base fue también un empate (27-27).