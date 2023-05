1-1: El Avilés cierra la fase regular con un empate ante el Guijuelo

El Real Avilés cerró la temporada regular con un empate en feudo de un CD Guijuelo que necesitaba los tres puntos para conseguir una plaza de play off de ascenso y que al final, pese a que lo intentó con todo en un final muy emocionante, se quedó sin premio. Los cántabros jugaron el partido a medio gas y en una primera mitad muy plana se fueron al descanso en ventaja al aprovechar una de sus pocas llegadas. En la segunda le duelo se animó bastante más pues aunque los salmantinos nunca tuvieron buenas ideas sí se fueron arriba con todo hasta empatar y llegar aun final de locos donde le marcador ya no se movió.

Con alguna cara no tan habitual, el once que puso en juego Emilio Cañedo sin duda esperaba una salida fuerte por parte de un Gujuelo que se jugaba el play off y necesitaba la victoria, pero lo que se encontró el cuadro cántabro fue a un rival muy precavido que en los primeros compases del enfrentamiento optó por el rigor táctico y el orden, por lo que el Real Avilés manejaría más pelota en el tramo inicial y aunque lo hizo siempre muy lejos del área se le vio muy relajado en todo momento. Una comodidad en cierto sentido engañosa, porque el ritmo de partido era demasiado bajo y la circulación de balón era más en horizontal que en vertical. Así, en el diez los avilesinos cometían su primer error grave en salida de balón y el Guijuelo montaba un tres para dos donde Garban le dejó un balón claro de gol a un Cristóbal Gil que rematando desde el punto de penalti no es capaz de embocar el remate franco entre palos, pues dejó el cuerpo muy atrás y la pelota se le fue arriba. Los chacineros malgastaban una ocasión clarísima para adelantarse en el marcador y no tardarían en pagarlo caro, porque con el partido igual de plano que antes al filo del ecuador el Real Avilés generaba su primera ocasión y Alorda no sin suspense marcaba.

El tanto encajado sí removió a un Guijuelo que sin mucho fútbol ni ideas se lanzó al ataque con bastante más verticalidad y riesgo. Así, a la media hora Cristobal Gil rozaba el empate, pero ahora los espacios eran grandes y en el 38´ Isi Ros ganaba la espalda a la zaga y muy escorado conseguía superar al portero con un remate cruzado y mordido que sin embargo sacó un defensor local sobre la misma línea de gol. El final de la primera sería muy movido y el Guijuelo acumuló un par de llegadas reseñables, especialmente un buen disparo de Carlos Rubén donde Álvaro Fernández brilló, pero sin suerte en la finalización.

Con dos cambios en el descanso de un Emilio Cañedo que ya pensaba en el play off, en el reinicio se vería un Guijuelo igual de espeso pero con muchos más nervios que antes, máxime porque desde la grada llegaban noticias de que el Zamora había marcado y eso les dejaba fuera hasta de la Copa del Rey. Obligado a hacer dos goles el Guijuelo subió líneas y a base de esfuerzo físico y ganas consiguió merodear el área visitante, primero con una ocasión de Caramelo y en el 64´ logrando el empate cuando el recién ingresado Giráldez recupera la pelota y Toti se la lleva de manera dudosa, pues la falta fue bastante clara, hasta ponerla a un Garban que anota el empate para delirio de la grada.

Con los guijuelenses crecidos y su entrenador Mario Sánchez mandando al equipo arriba, el último tramo de partido se le haría largo a los de Emilio Cañedo, que bien pudieron recibir el segundo en una inmejorable de Aizpiri y en una doble oportunidad de Coque y Caramelo, pero especialmente en el 88´ en una de Giráldez donde Álvaro Fernández sacó a la esquina con la punta de los dedos. El descuento del duelo sería de infartó y tuvo al portero avilesino en el gran protagonista con dos intervenciones que dejaron a los locales sin play off. El final fue tan loco que hasta Pablo Ortiz también malgastó una muy clara para haber conseguido el triunfo.