Ir corriendo de Oviedo a Santiago en menos de dos días: "Fue menos duro de lo que pensaba"

Casi sin voz por el esfuerzo, ya relajado tras el reto titánico, Nicolás de las Heras resume así lo vivido desde el pasado viernes: "Estoy muy feliz, he cumplido la promesa que le hice a Rober y eso es lo importante. El reto ya estaba conseguido, pero faltaba la parte deportiva", explicaba ayer, exhausto, el ultrafondista avilesino, que completó un desafío mayúsculo. De las Heras hizo meta en Santiago de Compostela y remató el "Camino de Rober contra el Cáncer", una iniciativa solidaria que buscaba recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad en honor a Roberto González, ovetense aquejado de cáncer que organizó la prueba y falleció el pasado de 1 de mayo.

De Las Heras, encargado de protagonizar la "hazaña", completó los 320 kilómetros del Camino Primitivo, entre Oviedo y Santiago de Compostela, en 50 horas y 58 minutos. Le sobraron nueve horas: el reto consistía en hacerlo en menos de sesenta. Y pudieron ser menos, ya que el avilesino llegó al Monte do Gozo con bastante margen y se paró a descansar para llegar a Santiago a la hora estipulada (alrededor de las 11), donde le esperaba la familia de Roberto y varios seguidores, que le recibieron por todo lo alto.

El reto arrancó el viernes pasado en Oviedo a las 8 de la mañana con unos cuarenta corredores. "Empezó muy mal por la climatología, porque la lluvia se prolongó hasta las cinco de la mañana del primer día. Afortunadamente luego mejoró y cumplimos de sobra los horarios hasta llegar a Santiago. Lo teníamos todo muy calculado", explica el avilesino. El esfuerzo es extremo, ya que De Las Heras solo paraba brevemente para comer y beber en cada una de las 14 etapas. Geles, barritas energéticas, liquido, algunos sándwiches y vuelta al ruedo. En varios puntos estratégicos había responsables de la organización para controlar que el corredor estuviese en buen estado.

El avilesino completó en solitario en récord, aunque no fue solo casi en ningún momento. Diferentes corredores se fueron uniendo en varias etapas y aguantaron lo que les dio el físico. "No me pareció tan duro como lo imaginaba, me tocaron pruebas más exigentes. El apoyo de la gente fue impresionante durante todo el trayecto y la llegada a Santiago, con la familia de Rober presente, fue muy emotiva. Nunca lo olvidaré y todo esto va por Rober", recalca.

La iniciativa consiguió recaudar casi 48.000 euros, que irán destinados a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una institución en la ya colaboraba González. Gracias a las iniciativas en las que ayudaba el ovetense, se consiguieron muchos fondos y se financiaron dos becas. Ahora va camino de la tercera. "El reto, en realidad, ya estaba tachado de la lista, pero solo faltaba la parte deportiva", remata De Las Heras, el hombre del fin de semana entre Oviedo y Santiago.