La segunda unidad, al rescate: el paso adelante de algunos jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto

La plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto de esta temporada, que logró la permanencia al ganar 83-66 el sábado al TAU Castelló, ha tenido verdaderos problemas para rendir a su nivel más alto, por lesiones, por malos momentos de juego y, en general, porque las cosas no han funcionado. Entre los jugadores que parecían más afectados por este devenir de la campaña estaba, sin duda, Adrià Domènech, que antes del partido de Alicante, el de la lesión de Oliver Arteaga, se había pasado cuatro encuentros seguidos sentado en el banquillo, sin saltar a la cancha ni un solo minuto. El ala-pívot catalán, un fichaje en el que el OCB había depositado muchas esperanzas esta temporada, no terminó de encontrar su nivel de juego y pasó por fases en las que no le salía nada.

Pero la lesión de Arteaga cuando el OCB se jugaba la permanencia lo cambió todo. El margen de maniobra era muy pequeño y la ausencia del jugador, con diferencia, más valorado del equipo obligaba al resto a dar un paso adelante si se quería evitar el descalabro del descenso. Especialmente en las posiciones interiores, desguarnecidas sin el pívot canario. Clevon Brown, Marc Martí y el propio Adrià Domènech estaban obligados a multiplicarse, con la ayuda de Pruitt, un alero que podía dar alguna rotación en esos puestos interiores. La respuesta de Domènech ha sido espectacular y ha cristalizado en un partido como el que realizó el sábado ante el TAU Castelló, en el que hizo muchas de las cosas que se le reclamaban, siendo agresivo en la lucha por el rebote y valiente en ataque, consiguiendo un par de triples muy importantes y siendo una baza ofensiva clave para el OCB. En defensa le tocó una pelea muy dura con jugadores más corpulentos que él, como Dijkstra, al que entre los tres consiguieron sujetar un poco. Un trabajo muy duro y que obtuvo los resultados deseados. Ya antes, en las derrotas ante Andorra (63-79) y Gipuzkoa (64-63), había hecho dos partidos muy serios, aportando cosas importantes al equipo. Otro que dio un paso importante adelante fue Durand Scott, aunque en su caso la historia es bien diferente. El jugador estadounidense fue el último en llegar y lo hizo tras casi dos años sin competir profesionalmente. Un proceso de adaptación que, por mucha premura que tuviera el equipo, necesitaba un tiempo. Y cuando parecía que no se iba a poder ver una versión que estuviera cerca del mejor nivel que puede dar este jugador, llegó el partido ante el TAU Castelló, en el que dio una clase, tomando buenas decisiones y siendo importante en momentos calientes. En los 27 minutos que estuvo en la cancha anotó 13 puntos sin errar ni un solo lanzamiento: 4 de 4 en lanzamientos de dos y 1 de 1 en triples. Tan solo falló uno de los dos tiros libres de los que dispuso. En ataque también sumó cuatro asistencias. Una aportación que complementó con un gran trabajo defensivo, quizás su mejor faceta del juego, aportando cuatro rebotes y un robo de balón. Todo ello sumado le convirtió, con veinte créditos, en el jugador más valorado de la victoria ante el Castelló. El trabajo fue bueno por parte de los nueve jugadores que estuvieron en la pista y eso les permitió ganar el partido y salvar la categoría. Un esfuerzo final que vale para acabar con buen sabor de boca un año demasiado amargo.