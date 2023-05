El Gijón Basket busca un patrocinador para salir la próxima temporada en EBA

"Salir en EBA pasa por conseguir un patrocinador que asegure una temporada sin sobresaltos", indicó ayer la directiva del Gijón Basket encabezada por Iván Petrovic, que tiene abiertas varias negociaciones que espera puedan dar sus frutos algo que espera tener resuelto "en la primera quincena de junio".

Petrovic también es consciente de que será complicado "poder sacar un equipo con aspiración a poder subir". Claro que el ascenso de la EBA a la LEB Plata es el más caro de todos: parten 135 equipos y solo suben seis. La directiva, que continúa al frente del club tras dos procesos electorales sin candidatos, está abierta "a cualquiera que venga a trabajar". Como la mayoría de los equipos de todos los deportes el Gijón Basket se queja de que "las subvenciones llevan mucho papeleo y se cobran con mucho retraso". De hecho, el club tiene aún pendiente el cobro de parte de las de este año.

La directiva lo tiene claro: "No vamos a hipotecar la continuidad del club por sacar un equipo en EBA". Este es un club de base, "en el que nadie cobra nada y contamos con unos 250 jugadores y veinte entrenadores". La principal tarea en la que está inmersa la directiva en estos momentos es cerrar un patrocinador para "poder salir en EBA, que es el buque insignia del club".

Uno de los problemas, al margen del retraso en el cobro de las subvenciones, es el coste del uso de las instalaciones, "unos 1.800 euros mensuales", según indicó ayer el presidente, que también lamentó que "no es posible crecer más por falta de pistas para entrenar". Petrovic también argumentó que "el pago de las subvenciones llega con mucho retraso y parte siguen sin cobrarse".

En cuanto la directiva y la asamblea de socios decida si se cuenta con un equipo en EBA se irá cerrando la plantilla: "Algo en lo que la directiva nunca se ha metido, más allá de decidir si entra en el presupuesto del club o no". Presupuesto que está elaborándose para la próxima temporada y que se presentará en la próxima asamblea de socios. Premisa indispensable es la de "no dar ningún paso que ponga en peligro la continuidad del club", aseguró el presidente. Petrovic reiteró la "llamada a los poderes públicos para que colaboren" y añadió que "sacar un equipo en EBA pasa por contar con un patrocinador que asegure una temporada sin sobresaltos". Será la primera quincena de junio cuando se decida si contará o no con equipo en EBA: "No vamos a hipotecar la continuidad del club por sacar un equipo en EBA", abundó el presidente. En estos momentos, la directiva mantiene varias negociaciones tendentes a contar con un patrocinador una vez confirmada la no continuidad de Corinto. Petrovic explicó que "no hay números rojos, no hay deudas y con más equipos que cuando lo cogimos". Petrovic extendió su llamamiento "a cualquiera que quiera venir a colaborar, estaríamos encantados". Y denunció "algunos mensajes tóxicos que se están vertiendo". En las próximas semanas el club aclarará su futuro tanto en lo económico como en lo deportivo. La aparición de un nuevo patrocinador despejaría muchas de las actuales dudas.