Adiós a dos leyendas: Nacho Huerta y Juan Echevarría cuelgan las zapatillas

Del colegio a dejar al Unión Financiera Base Oviedo en División de Honor Plata. "Es donde se merece estar", aseguran. Y es que este sábado, a parte de festejar la permanencia del conjunto carbayón, Vallobín tendrá que despedir a dos de sus jugadores más emblemáticos. Nacho Huerta y Juan Echevarría cuelgan las zapatillas al final de esta temporada tras más de veinte años cada uno dentro del mundo del balonmano.

"Llevaba con la retirada en mente desde la temporada pasada. Pero, tras conseguir el ascenso, no me quería perder este año", confiesa Echevarría, que ya no tiene todo el tiempo que le gustaría para dedicarle a su gran amor. "Mi retirada no es por un tema de edad. Cuando juegas a este nivel necesitas disponer de un tiempo que, con el trabajo, es muy complicado de sacar", explica el ovetense. A pesar de ello, esta temporada fue una de las piezas más utilizadas por Ricardo Margareto a lo largo del año y una de las claves de la trabajada permanencia del equipo.

Echevarría debutó a los 19 años con los colores del Base, los únicos que ha defendido en toda su carrera. "Si me tengo que quedar con un momento especial es el ascenso de la temporada pasada", afirma el central, que también destaca cuando, hace dos años, lograron clasificarse para la fase de ascenso a División de Honor Plata, "algo que en el momento fue un hito y que nos sirvió de experiencia a todos". Ahora que se va a retirar de las pistas, el ovetense tiene claro que va a ser el mayor aficionado del Base. "Quiero seguir vinculado al equipo. Del banquillo voy directo a la grada para apoyarles a muerte", asegura Echevarría.

El mismo viaje, y con el mismo fin, lo va a hacer también Huerta. "Estaré con Juan animando todo lo que pueda, eso seguro", señala el extremo, que, al igual que su compañero, deja las pistas. "Me costó mucho tomar la decisión, pero no estaba seguro de, el año que viene, poder estar al 100%, y para eso es mejor dejarlo", comenta el ovetense, que trabaja como profesor de Educación Especial. Con 9 años empezó con sus amigos a jugar al balonmano y, a pesar de haber jugador en Asobal, tiene claro cuál es mejor momento como jugador. "Conseguir el ascenso a División de Honor Plata no se me va a olvidar en la vida", asegura Huerta.

A pesar del cariño que le tiene a la temporada pasada, Huerta tiene varios momentos especiales en su currículum. "Guardo mucho cariño a mi año en juveniles. Éramos un equipo que nos llevábamos genial, aunque a nivel deportivo no nos fue demasiado bien", cuenta el ovetense, que también recuerda de manera especial su primer año en Primera Nacional con el Base.

Pero, antes de vivir su merecida jubilación, Echevarría y Huerta deben terminar esta temporada. Vallobín despedirá el sábado con honores a dos de los referentes de los últimos años del Base Oviedo.