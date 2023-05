Avilés acogerá una de las fases de ascenso a División de Honor Plata

La Atlética Avilesina podrá contar con el apoyo de toda su afición para conseguir el ascenso a División de Honor Plata. El conjunto avilesino organizará una de las cuatro fases de ascenso a la egunda división del balonmano nacional, que se celebrará entre el 27 y el 29 de mayo y donde tendrá que pelear ante el Landbit Lanzarote, el Mitoura Handball Mallorca y el Helvetia Anaitasuna por hacerse con el liderato de su grupo.

La fase de ascenso consiste en una Liga de tres días en el que los cuatro equipos deben jugar entre ellos. El que consiga más puntos certificará su ascenso a División de Honor Plata. Todo comenzará el jueves a las 18.00 horas y desde la directiva del club quieren que los partidos de la Atlética Avilesina se disputen a las 20.00 horas. La excepción sería el sábado, cuando buscarán consensuar el horario con el Real Avilés para no coincidir con el partido en el que los blanquiazules se juegan el pase a la siguiente ronda de play-off de ascenso a Primera Federación.

"Estamos contentos porque nos haya tocado ser organizadores. Ya tenemos la experiencia de hace cuatro años y para nosotros es algo importante a la hora de competir. Queremos que nuestra gente pueda disfrutar de la fase de ascenso", señaló Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina. A pesar de que ahora se le avecina mucho trabajo a nivel organizativo, el dirigente de la entidad polideportiva avilesina reconoce que la decisión "supone un plus de motivación". "Para los jugadores es ideal, porque les permite tener algo más de descanso y, al no tener que desplazarse, no tendrán problemas con el trabajo", indicó González, que espera cerrar una temporada regular impoluta con un ascenso de categoría, otro para el balonmano asturiano.