Lucía Alonso se toma un descanso y deja la portería del Motive.co

La portera del Motive.co Gijón Lucía Alonso no seguirá en el club la próxima temporada. La joven guardameta gijonesa había comunicado a la directiva que estaba barajando tomarse un descanso una vez finalizada la liga, en la que tuvo que asumir una responsabilidad con la que no contaba tras la lesión de Raquel Álvarez. Lucía se vio obligada a defender la portería no solo en la liga si no también en la Copa y la EHF European Cup cuando la planificación era que poco a poco fuese teniendo más minutos pero no ser la primera portera del equipo. El club gijonés comunicó ayer oficialmente que Lucía no seguirá aunque quedan abiertas las puertas para su regreso incluso a lo largo de la temporada. "Asuntos personales la alejan de las pistas por tiempo indefinido en lo que esperamos sea un hasta pronto", señala el club en sus redes sociales.

La decisión de Lucía puede hacer cambiar la de Raquel Álvarez, que en un principio iba a poner fin a su carrera. En estos momentos el Motive.co Gijón solo cuenta con la joven Aida Fernández que se incorporará procedente del Siero.