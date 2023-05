La gran final regional de Tercera entre L'Entregu y Praviano: Los humildes quieren viajar

L’Entregu y Praviano se juegan hoy (18.00 horas) en el Nuevo Nalón seguir adelante en la pelea por el ascenso a Segunda Federación. Tras el partido de ida, disputado en Santa Catalina, que acabó con empate a cero, los dos equipos están en disposición de subir el penúltimo escalón, el que les permitirá medirse a un equipo de otra región en una eliminatoria cuyo ganador ascenderá a Segunda Federación. La igualdad es máxima y la única ventaja es para L’Entregu que, al haber acabado la liga tercero, por encima del Praviano, que fue quinto, pasará en caso de que el partido concluya empatado tras una prórroga.

Los capitanes de los dos equipos son conscientes de que tienen una gran oportunidad de hacer una gesta que se está viviendo con entusiasmo en El Entrego y en Pravia, dos localidades que ahora mismo están volcadas con sus equipos. Alberto Benito, capitán de L’Entregu, lo está viviendo muy de cerca porque es de El Entrego, vive en El Entrego y trabaja en El Entrego. "Me gritan desde las ventanas y me dicen que, si pasamos, a no ser que sea en una isla, viajarán con el equipo; la verdad es que está siendo muy bonito, trabajo en el colegio de aquí y hasta cuando voy a comprar me animan", explica.

Se espera que entre la gente que se va a desplazar desde Pravia y la afición local hoy se alcancen al menos los mil espectadores en el campo de L’Entregu. Un ambiente que hace que este no vaya a ser un partido como los demás: "Es algo que no intentamos dejar a un lado, el entrenador (Adrián González) nos decía esta semana que no podemos obviar lo psicológico porque va a influir, no es un partido normal, no estamos acostumbrados a jugar con tanta gente delante y tenemos que aprovechar ese tirón de la grada; además, tenemos el ejemplo del partido ante el Llanera, que también llegamos empatados y logramos el pase en casa, y si algo funciona ¿para qué cambiarlo?", dice el capitán y portero del equipo entreguín.

Sergio Suárez, "Chechu", capitán del Praviano, no es de Pravia pero lleva ocho temporadas allí y sabe lo volcada que está la gente con el equipo. "Se nota mucho el ambiente, soy de Cudillero y también allí me dicen cosas. De Pravia irá mucha gente, es el último partido de la fase regional, sabemos que tenemos que marcar un gol y tenemos la confianza de que ya lo conseguimos hacer en Mareo ante el Sporting B", explica el defensa del conjunto de Santa Catalina. También reconoce Chechu que los entrenamientos, por más que lo intenten, no son como los de otra semana cualquiera: "Se nota que no lo es, pero quizás estábamos más nerviosos la semana del Sporting B, también ahora tenemos que ir a ganar y vamos a intentar hacer lo mismo".

Los dos capitanes coinciden en que esta es una semana especial, que pasa demasiado lenta y que lo que más desean es "que llegue el partido lo antes posible". En la grada, en el Nuevo Nalón, habrá mucha gente de Pravia con su equipo y, entre los aficionados locales, Alberto Benito se fijará especialmente en la grada joven, donde están algunos de sus alumnos en el colegio: "El 70% juegan en el equipo y la gran mayoría estará una hora antes de que empiece el partido".