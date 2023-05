El Alimerka Oviedo Baloncesto sigue en la LEB Oro, pero tiene un futuro complicado: ¿Cuánto se gasta el club en la plantilla? ¿Cuánto aporta el Principado?

"Esto no es fácil, no es sencillo, no competimos en igualdad con otras comunidades; llevamos once temporadas en la LEB Oro, pero a este ritmo descenderemos, será el año que viene o será el siguiente; no solo depende de nosotros, depende de más gente". Micrófono en mano, en plena celebración por la permanencia en la LEB Oro tras ganar al TAU Castelló, en el momento en el que le iban a retirar la camiseta a un ídolo como Oliver Arteaga, el presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, advirtió, haciendo referencia a los muchos políticos presentes en el polideportivo de Pumarín, de que lo que ha estado a punto de suceder esta temporada, bajar a LEB Plata, terminará ocurriendo más pronto que tarde si el club no consigue un mayor respaldo económico.

Y es que el club asturiano tiene que desenvolverse en una competición que, temporada tras temporada, sube de nivel, atrae a mejores jugadores y cuenta con proyectos de una envergadura de la que el OCB, anclado en Pumarín, con una ayuda pírrica del Principado en comparación con las que tienen los equipos de otras provincias, está cada vez más alejado. Esta temporada ha sido un aviso, pero si esa distancia sigue aumentando, el final está escrito y el sueño de alcanzar alguna vez la ACB será una quimera irrealizable. Antes de hacer la plantilla, se necesitan más recursos. El club dedica a los salarios del primer equipo unos 300.000 euros. Una vez que termina una temporada, lo lógico es pensar en qué va a suceder con la plantilla actual, decidir quién entrenará al equipo y, de acuerdo con él, pensar en las posibles renovaciones y empezar a mirar el mercado. Pero en el caso del OCB, tras una temporada tan problemática, en la que se han acumulado derrotas y desgracias, con apuestas arriesgadas que en muchos casos y a diferencia de otras temporadas no han funcionado, la obsesión del club es conseguir más dinero para poder hacer una plantilla que ofrezca más garantías en la lucha por la permanencia. La línea de trabajo tiene dos vías: la de los apoyos privados para que, además del patrocinador principal, Alimerka, que firmó por tres temporadas con el club, lleguen otros ingresos. Le toca a los trabajadores de la entidad recorrer kilómetros por las empresas de la ciudad y de la región. La otra vía es la institucional y en este caso habrá que esperar a que pasen las elecciones del próximo domingo, siendo el Principado el gran caballo de batalla, puesto que su aportación es muy escasa en comparación con la que hacen en otras regiones. Por poner un ejemplo, que no es el único, el Gipuzkoa, que ha acabado octavo clasificado, recibe de su diputación alrededor de 700.000 euros mientras que el Oviedo Baloncesto tiene una asignación de 15.000 euros que esta temporada, por los problemas tras la salida de Unicaja como patrocinador principal, se aumentó a cerca de 30.000 de manera excepcional. El presupuesto del OCB, en total, incluyendo la cantera, está por debajo del millón de euros, de los que menos de 700.000 van destinados al primer equipo, de los cuales alrededor de 300.000 se dedican a pagar los salarios de los jugadores. Aprender a vivir sin Oliver Arteaga. El final de temporada fue muy emotivo por la retirada de la camiseta de Oliver Arteaga tras seis fantásticas temporadas con el equipo de Oviedo. El pívot canario aún no ha anunciado su retirada, pero ese homenaje tuvo un claro tono de despedida. En cualquier caso, el OCB tendrá que empezar a afrontar su futuro sin el capitán, tanto en lo deportivo como dentro del grupo de jugadores, entre los que ha sido un líder, especialmente esta temporada, en la que tantas cosas han ido mal. Un mal año con jugadores aprovechables. Una vez que empiece a aclararse el panorama económico, el club tendrá que decidir lo primero de todo quién debe liderar el proyecto como entrenador. Una de las opciones es que siga Guillermo Arenas, que llegó al equipo cuando estaba en una situación muy delicada, con 5 victorias en 20 partidos durante la etapa de Trifón Poch –lastrado por un terrible inicio de temporada en el que sumaron siete derrotas seguidas con más de medio equipo en la enfermería–, y logró sumar 6 más en 14 encuentros que han servido para mantener el OCB en la LEB Oro, categoría a la que el club subió precisamente con el entrenador ovetense. A partir de ahí, tendrán que analizar qué jugadores sería interesante que siguieran, en el caso de que puedan hacerles ofertas competitivas. El único que tiene un año más de contrato es Adrià Domènech.