El Angliru reta a Scaloni: el puerto más duro del planeta contra un campeón del mundo

Tras conquistar el Mundial de Fútbol, a por el coloso del ciclismo mundial. Lionel Scaloni, el hombre que guio con mano firme a la selección argentina, junto al genio de Messi, al Campeonato del Mundo en Qatar, realizó ayer un viaje relámpago desde Palma de Mallorca (con escala en Bilbao), donde reside habitualmente, para enfrentarse a las temibles rampas del Angliru. Lo hizo por invitación de Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 y de la Vuelta a España en 1985 y 1989, para filmar la subida a la cima asturiana de cara al programa de TVE "Perico Puertos". "Es un experiencia increíble conocer esta subida mítica", expresó Scaloni una vez repuesto del enorme esfuerzo.

Ambos campeones, Delgado y Scaloni, protagonizaron un bonito y deportivo duelo que se inició en El Cordal y concluyó en el infierno de El Angliru. "Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así", dijo Delgado al final de la etapa.

El tiempo respetó durante la primera parte del recorrido, con el ascenso al Cordal y el inicio de la subida en La Vega. Scaloni explicaba que "desde que dejé el fútbol me apasiona la bicicleta y cada día ruedo hora y media, aunque más en bici de montaña más que en la de carretera. Tenía mucha ilusión por venir a conocer estas montañas míticas de la Vuelta a España, con la fama mundial que tienen y por eso acepté encantado la invitación de Pedro".

En la primera parte del Angliru, más sencilla, se veía al argentino rodar fácil, con Perico aprovechando para preguntarle sobre su vida deportiva. "Me hice futbolista de verdad en el Deportivo de La Coruña y le estoy muy agradecido. Siempre me gustó el paisaje de Galicia, Asturias y Cantabria aunque yo viva en Palma", comentó Scaloni.

Nada más pasar Via-Pará empezó el reto más duro: el "Infierno". A Scaloni se le tensó el gesto al encarar las rampas del 21% de desnivel en la Cuesta de les Cabanes, siempre con un pedaleo potente y con Delgado a su rueda. Al superar esa parte, la niebla cubrió el escenario para afrontar lo más duro, la Cueña Les Cabres, con el 23,5% de desnivel a una temperatura de 8 grados.

Los dos campeones se retorcían sobre la bici. Incluso tuvieron que dar la vuelta un kilómetro para repetir una toma televisiva. Scaloni se sinceró con Perico: "Esta subida no tiene nada que ver con la de Puig Major de Mallorca. Aquí utilizo desarrollos de 35 dientes de plato por 36 de piñón y cuesta mucho subirlo”. Peor fue para los cicloturistas baleares Miguel Amengual y Carlos Riutort, que acompañaban a Scaloni en el reto, que iban con menos desarrollo y alguno tuvo que poner pie a tierra en la parte más empinada de la subida.

La empresa, a pesar de los problemas, fue lograda y Delgado y Scaloni se fundieron en un abrazo. "Me has hecho sufrir", le comentó Perico al argentino. Scaloni repetía las gracias por la invitación: "Fue una experiencia increíble conocer estas montañas míticas y subirlas a tu lado”.

Eran las 16.00 horas cuando se inició otra carrera contrarreloj para descender de la cima, comer un aperitivo en Mieres y salir hacia el Aeropuerto de Asturias para regresar a Palma de Mallorca. Scaloni se despidió de todo el equipo de Delgado, compuesto por Delgado Junior como realizador; Evaristo Canete, como histórico cámara de televisión; Paco Martín, de piloto; Fernando de Santos, como jefe de drones; y José Casla de la empresa Giant.

Scaloni recordaba en su despedida como "mi padre me puso a jugar al futbol en mi pueblo de Pujato con 4 años, pero nunca me llegué a imaginar que sería profesional de grandes equipos como el Deportivo, Racing de Santander, Lazio, Mallorca y Atalanta", para agregar el ahora seleccionador que "en Mallorca es donde me casé y allí vivo muy tranquilo".

La idea de la invitación al seleccionador argentino, desveló Pedro Delgado, había sido una idea de su hijo, impresionado al ver la marca que Scaloni hizo recientemente en la marcha cicloturista Mallorca 312, una competición con un duro recorrido de 167 kilómetros y casi 2.500 metros de desnivel acumulado. "Fue él el que me animó a invitarle a los 'Perico Puertos'. Lionel aceptó rápidamente, le motivó el reto que le planteamos, y ya se ha visto que ha sido un acierto traerle", comentaba Delgado.